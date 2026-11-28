Montserrat Duch Plana es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad Rovira i Virgili. Ha estudiado la segunda república –por conveniencia– y las mujeres –por vocación– en la Cataluña trazada por todas las ruedas. Hace tiempo Edicions 62 le encargó dirigir la obra coral Historia de las mujeres. Una nueva historia de Cataluña, que ahora acaba de llegar a las librerías. Pesa un kilo, este volumen femenino.

El libro recoge en siete bloques una investigación que “cuestiona el marco interpretativo, las fuentes y las metodologías” de la historiografía desplegada hasta ahora. Desde la maternidad y el trabajo en el neolítico catalán hasta las mujeres contemporáneas que lucharon por la música en este país. Directora, asesoras y redactoras desgranan el rastro femenino en siglos duros o más duros. Las anécdotas abren categorías y desvelan inquietudes y más preguntas que deberán ser respondidas en el futuro.

Montserrat Duch Plana tiene ojos cristalinos y una sonrisa pícara, que carga años de curiosidades y de búsquedas para satisfacerlas. Es un centauro hecho con viuda de impresor medieval y abadesa de espacios de libertad.

Ferran Soldevila, Jaume Vicens Vives y Pierre Vilar son tres de los tótems que han marcado tendencias en la historiografía catalana. Más romántica y nacionalista, más economicista, más marxista… ¿Cómo miraban a las mujeres?

Yo diría que no las miraban. Directamente. Desde una historiografía de tipo político clásico, ellas podían haber sido sustitutas, temporeras, en un rol… Fuera de eso, no las miraban. Directamente. ¿Perspectiva de la sociedad catalana de Josep Ferrater Mora? ¡No!

Notícia de Catalunya, de Vicens Vives, es la noticia de los catalanes, no de las catalanas…

Naturalmente. Y por tanto, de las tareas valoradas en la época, que son política, negocios, proyección pública… todo eso es privativo de los hombres. Es así.

De los reyes, que son hombres.

Y de los reyes, evidentemente. Por eso te decía que ellas estaban en precario. Está el tema de las reinas a nivel de España y todo eso… Pero eso era propio de la historiografía positivista, romántica y luego marxista. La marxista, evidentemente, dio una importancia relevante a las cuestiones de vida material y a la economía. Desde una lógica de mirar las estructuras se comenzó a hacer mucha historia del movimiento obrero, pero eso podía ser casi intercambiable con una historia de las élites. Era una lógica también muy estructuralista. Una lógica en la que los elementos de vida más cotidiana –que en definitiva son los que nos ocupan como humanos y que es donde podemos buscar, encontrar, disfrutar de momentos de felicidad– se consideraban menores, no se tenían en cuenta. Pero eso es general.

Pierre Vilar y, más tarde, Josep Fontana, que interpretaban la historia desde el punto de vista marxista, podían haber tenido esa sensibilidad…

Yo apreciaba mucho a Josep Fontana. Le comenté en el caso de un libro suyo –me parece que publicado por la editorial Crítica– que se llamaba Historia de los hombres: “Josep…”. Y me contestó: “Montserrat, tengo la edad que tengo”… Pero luego en el interior él se abría a estas cuestiones. En la línea de la historiografía india, por ejemplo, se ha prestado atención –y ha sido como un paradigma que nos ha influido en Occidente– a las clases populares, a las mujeres. Esta historiografía ha hecho una lectura diferente, por ejemplo, a la del colonialismo, del imperialismo colonial. Fontana decía: “Tenemos que prestar atención a todo esto y no vale una historiografía que continúe insistiendo en las dimensiones tradicionales”.

Siempre ha habido cambios en el prisma, en la interpretación de los hechos, pero prestando atención sobre los mismos hechos… El objeto era el mismo, pero la mirada iba cambiando…

Es eso mismo. El cambio importante no se hace hasta los años sesenta del siglo pasado, cuando la segunda ola feminista, que coincide con la aparición de más historiadoras, de más expertas en general en ciencias sociales y humanas, en las universidades anglosajonas. Desde aquel momento se avanza en una lógica de inclusión. Es lo que yo en la presentación del libro llamo “historia contributiva”. Hacemos un apéndice al final de la historia de Cataluña y ponemos “las mujeres en la historia de Cataluña”… Y entonces les dedicamos un poquito de atención y ya lo hemos cubierto.

Eso fue la primera fase. Esta dinámica terminó al cambio de siglo con la teoría de Joan Scott sobre el concepto de género, que ahora se utiliza ampliamente. Y a veces diría que se utiliza de una manera eufemística. He conocido hombres que no tenían ningún inconveniente en decir “género”, pero que les costaba decir “mujeres”. Te lo digo en serio. En espacios académicos y en espacios políticos. Por eso nosotros hemos titulado el libro Historia de las mujeres. Porque eso de la historia del género también ha tenido una determinada deriva, ¿no?, con el tercer género y todas estas cosas… ¡Que quede claro! [Ríe]. Que quede claro lo que hacemos.

“Si las mujeres están ausentes, ¿debo sentirme incluida en este masculino universal?”

Dice que Josep Fontana le respondió que esos cambios le pillaban demasiado viejo…

¡El título! Era su respuesta a mi pregunta sobre el título. Le dije que estaba entusiasmada con su libro, que lo usaría mucho en las clases: “Pero, ¿por qué le has puesto de los hombres?”. Y entonces fue cuando él me contestó que lo tomaba demasiado viejo. Porque, en el fondo, ¿qué cuestionaba yo? Con el título cuestionaba el universal masculino, claro. El lenguaje en esto es fundamental. El universal masculino nos incluye a todos. Ah, pues, no. Si los contenidos son de las tareas, las actividades y las heroicidades de unos y las mujeres están ausentes, ¿debo sentirme incluida en este masculino universal?

Por tanto, el problema no debería ser de título, sino de contenido.

Claro.

Pudiera haberse llamado Historia de las personas, pero si el contenido seguía mirando solo a los hombres…

No cambiaría nada. El lenguaje crea realidad. Es performativo. Por eso hacía esta broma cuando digo que algunos hombres pueden decir “género”, pero no dicen “mujer”. ¿Qué habrá detrás, en psicología profunda? Pueden decir “género”, que queda modernillo, pero no pueden decir “mujeres”. [Ríe].

Los hombres, en el fondo, ¿cambian o no cambian? ¿Cómo ve a las nuevas generaciones, a sus alumnos, en este sentido? ¿Los hombres están cambiando?

Sí. A ver, los hombres y las mujeres están cambiando. Los hombres, quizás más. Ha costado un poco más, pero están cambiando. Históricamente la dinámica de cambio siempre está presente. No podemos decir que la Edad Media es una época oscura y estática, no.

Los valores han ido cambiando…

Claro. En perspectivas, desde un punto de vista teórico, y en perspectivas también de investigaciones renovadas. Sí, los chicos están cambiando. Yo llevo treinta y tantos años en el oficio. Antes era imposible que los chicos quisieran plantearse algún aspecto desde el punto de vista de género y mujeres. Y ahora sí. Ahora llevo tres o cuatro trabajos de fin de grado que justamente entran en esta lógica.

Y no es cierto que, del otro lado…

Estos están cambiando, pero también están cambiando otros, que son los que dicen que nos hemos pasado…

«Manuel Castells pronosticó que cambiarían cosas fundamentales» / Anna Munujos

Eso quería decirle.

Hay de todo, sí. En una de las asignaturas, Historia del franquismo, hay la doble pulsión y hacemos debates muy interesantes. Alguna gente lo pasa muy mal, pero. No hace falta ponernos apocalípticos, pero vivimos una clara crisis planetaria, ambiental, desde el punto de vista de la aparición de una tecnología muy disruptiva… Esto lo había pronosticado el sociólogo Manuel Castells, en aquellos tres volúmenes que se llamaban La era de la información, porque entonces aún no sabíamos cómo llamarlo…

Castells pronosticaba que cambiarían cosas fundamentales. Y explicaba el paso históricamente del sedentarismo a la revolución industrial y de la revolución industrial a la época de la globalización actual. Cambia la forma de producir. Somos sociedades terciarizadas. En el libro hablamos de la actividad de las mujeres en la protoindustrialización hilando en casa y de las que luego trabajan en las fábricas y se rebelan contra las condiciones de trabajo y crean el primer sindicato, pero ahora estamos en una sociedad terciaria y producimos en el Océano Pacífico, y contaminamos mucho trayendo las manufacturas aquí, etcétera. Castells, pues, adelantaba que cambiarían las formas de producir.

Cambian en Occidente. Pero siempre hay alguien que sigue fabricando…

Eso es cierto. En el fondo sí que tengo una visión un poco occidental, sí, es verdad…

“No hay capacidad de reproducción de la especie en Occidente; en Cataluña, de manera muy clara”

Ay, ay, ay.

Ay, ay, ay… De acuerdo. Pero hay la aparición de la inteligencia artificial y el mito del fin del trabajo en todas partes. ¿Hasta qué punto eso será un gran impacto en las tareas no especializadas? Lo que importa son las formas de trabajar –ya te lo he dicho–, las formas de vivir… Está cambiando el concepto de familia. Hay una huelga de vientres, como decían las francesas en el siglo XIX. No hay capacidad de reproducción de la especie en Occidente. En Cataluña, de manera muy clara. Y las formas de poder. Nosotros, como nación sin estado podemos ambicionar el estado-nación, pero ¿qué son ahora los estados-nación desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista de la gestión de los intereses de esta población y este territorio?

No lo sé. En todo caso, cuando leí el libro de Castells en los años noventa todo eso me parecía un poco temerario. No pensaba que el alcance del cambio sería tan grande, pero sí, lo hemos vivido en vivo y en directo. Nos es coetáneo.

Hay cambios –sobre todo, los tecnológicos– que se comparten globalmente y hay otros que no se comparten tanto. Ni la huelga de vientres, ni la producción terciaria, que ya no es producción, están tan repartidos. África es una cosa; Asia, que es el gran motor del mundo, otra… Alguien sigue produciendo y fabricando para todo el mundo y ese alguien ya no somos nosotros. Si ya no se hacen coches que funcionan con combustibles fósiles, se hacen eléctricos, pero alguien los hace.

Exactamente.

“En los estudios de los sectores referentes en ascenso hay una masculinización altísima”

¿Y el papel de la mujer en este mundo tan diferente, en estos mundos…?

Si creemos en una lógica de mérito y capacidad, deberíamos tender hacia una dinámica más igualitaria, más simétrica. Pero la sociología nos indica que sigue habiendo segregación de género en los lugares de trabajo. Si miramos la matrícula universitaria, que es representativa de las dedicaciones de los jóvenes de cara al futuro, vemos una tasa de matriculación universitaria superior en las chicas que en los chicos. Ellas creen en la idea de mérito y capacidad, y en la formación como factor de ascenso social. Pero eso solo es destacable en ciencias sociales, en ciencias de la salud, en educación y psicología. Aquí hay una gran feminización. Pero, por el contrario, hay una masculinización altísima en ingenierías, tecnologías… Por lo tanto, se podría decir que, en los sectores referentes en ascenso, las mujeres no terminan de estar.

¿Quién había dicho que el cambio sería fácil? Las inercias a menudo se arrastran durante siglos…

¡Y tanto!

Hay gente que piensa que denunciando un problema se resuelve solo… Y aquí podemos hablar de la violencia machista. ¿Es una novedad en el grado que la padecemos ahora o había estado siempre presente en la misma intensidad?

Había estado siempre. La diferencia es que ahora se hace visible. A principios de los noventa había una novela –ahora no recuerdo la autora– que se llamaba La mujer que tropezaba con las puertas… De violencia con repercusiones físicas, corporales, se ha hecho siempre, porque…

¿Y asesinatos? ¿Tantos como ahora?

…porque siempre ha habido una división sexual del trabajo, porque siempre ha habido un imaginario y unas lógicas de poder patriarcal. El tema es la emergencia de todo esto como fenómeno social. Este es el cambio. Yo milité en el feminismo de los años ochenta. Lo que denunciábamos en aquel momento desde el punto de vista de la violencia eran las violaciones. En los ochenta era eso. Se perpetraban en la calle. En Tarragona hacíamos algo que se llamaba La noche de las brujas, porque comenzó a haber una conciencia de espacios poco iluminados que favorecían estas violaciones. Pero curiosamente las mismas feministas relegábamos, no veíamos, la otra violencia, la doméstica. Intrafamiliar, como la llama la ultraderecha. Ha tenido que pasar el tiempo. Y en general se ha sancionado de manera legal cosas que ahora nos parecen, no increíbles, sino injustas e inmorales, con las cuales no podemos convivir como sociedad civilizada. Dinámicas que vienen de muy atrás.

A nivel de Estado español se produce el caso de Ana Orantes, una mujer que dijo en la televisión que estaba sufriendo violencia y que luego fue asesinada por su marido. Se necesitan iconos. Los movimientos sociales necesitan iconos. A partir de un icono, que normalmente es un caso complicado, desde el punto de vista de lo que acaba sucediendo a esa persona, se articula una demanda nueva. Con esto quiero decir que, si las que teníamos una lectura crítica del mundo que nos rodeaba nos centramos en la violación y nos costó tanto ver la violencia doméstica…

“También entiendo tantas parejas de catalanes con chicas latinoamericanas”

¿Esta violencia disminuirá?

No disminuirá. En términos comparativos, en las sociedades más avanzadas en legislación, más igualitarias, si me apuras, en las primeras que hace un siglo reconocieron el sufragio, que son las escandinavas, las tasas son muy altas. Las alemanas en estos momentos son superiores a las hispánicas. ¿Por qué? Porque es el último terreno de poder ante una realidad que está cambiando mucho. Puedo entender la inseguridad que tienen muchos hombres. Y también entiendo algo que he observado [sonríe]: tantas parejas de catalanes con chicas latinoamericanas. Ellas llevan incorporada otra cultura.

La nuestra de hace cuatro o cinco décadas.

Exactamente. Aparte de que pueden ser dulces cuando hablan…

Son mucho más sumisas y continúan llevando ellas todo el peso del hogar…

Exactamente. Pensemos en eso también. No lo sé. Todo es muy multivariable, como siempre.

Hemos hablado antes de diferentes maneras de explicar y entender la historia. En los años sesenta del siglo pasado hay un brote muy interesante: la historia social, con una influencia marxista…

Sólo podía surgir la historia de las mujeres si antes se había hecho la gran renovación metodológica que representa la historia social. Es evidente. Es evidentísimo.

O la historia de la vida cotidiana…

Después de esta historia social algunos colegas han hablado de una historia hecha añicos. Se ha diversificado la cosa: vida cotidiana, mentalidades, historia de las mujeres, postcolonial… De alguna manera, cualquier disciplina necesita definir su objeto y categorizarlo, tener una base interpretativa. Se ha diversificado, pero en general cuando decimos historia social todos entienden que pone énfasis en aspectos que no son los de la historia a veces oficial o más convencional.

Pero al final, la referencia de la sociedad sigue siendo la historia convencional de siempre…

Sí. Y la gente cuando dices que eres historiadora deben pensar. “Esta mujer en su cerebro debe tener un ordenador con fechas y nombres”. Y te aseguro que no. En ningún caso. Hay la influencia de los libros de texto en esto. En cuanto a la historia, no te lo sabría decir, pero el otro día en una presentación de nuestro libro una de las asesoras, Montserrat Palau, explicó cómo en los manuales que se usan en secundaria sobre literatura catalana… ¿Estás bien sentado?

Eso creo.

En esos manuales no llega al 2 por ciento la referencia a mujeres, a obras de mujeres.

¿Historia de la literatura catalana general o la del siglo XX y XXI?

Historia de la literatura catalana contemporánea.

«Debemos conocer la tradición literaria del país, y en los manuales escolares las mujeres representan el 2 por ciento de toda la producción» /26-11-2026/ Anna Munujos

No vamos bien.

Materiales obligatorios. Seguramente no vamos bien. Debemos conocer la tradición literaria de un país. Y en esta tradición reciente las mujeres representan el 2 por ciento… ¿Por qué aún los manuales, la novela histórica, las series de televisión incluso alguna museografía anacrónica continúan poniendo énfasis en esta historia tradicional, convencional, oficial, que ya ha sido superada desde el punto de vista de la investigación más innovadora?

“La influencia del programa radiofónico de Elena Francis era brutal desde el punto de vista de lo que llamamos los roles de género”

Cuando intentas investigar sobre el franquismo y entras en un ámbito, por ejemplo, más de vida cotidiana, hay historiadores que te miran con displicencia, un poco como diciendo: “Sí, muy bien y muy interesante… Criatura!”. Como si todo eso fuera para gente con ganas de distraerse con las anécdotas. Son los raritos que se dedican a estudiar el consultorio sentimental del programa radiofónico de Elena Francis. Usted pertenece a la reserva de los raritos.

[Ríe]. Estuve un tiempo dudando si asumir el reto de hacer este libro o no. Pilar Beltrán, de Edicions 62, me lo iba insistiendo. Pienso que globalmente podemos estar satisfechas. Este era un libro necesario. Es original y será útil. Espero que será útil durante un tiempo, que será un libro de consulta. Es legible. Puede ser de lectura página a página, pero más bien, por la misma concepción de la colección, es como un libro más de consulta.

“Yo tuve que hacer el Servicio Social para poder pasar la selectividad, para sacarme el carnet de conducir y el pasaporte”

Eso de Elena Francis… Yo pensaba que era necesario, dado que el profesor Armand Balsebre casualmente había encontrado un millón de cartas abandonadas en algún pueblo del Baix Llobregat. Pero es que tuvo una gran influencia, aquel programa. La influencia era brutal. Desde el punto de vista de lo que decimos los roles de género. Aquella mujer que no existía, aquel grupo que preparaba respuestas y que supongo que de alguna manera también inventaba preguntas para reforzar… En todo caso, eso configuraba mentalidades. Es clarísimo. Y tenía una audiencia brutal. Ahora vivimos en una época en la que todas las audiencias están fragmentadas, pero entonces… La programación de Televisión Española, única en su género, Elena Francis, la Sección Femenina, que alguna gente considera irrelevante… Yo les digo a los estudiantes que no soy un dinosaurio –tengo 67 años–, pero tuve que hacer el Servicio Social para poder pasar la selectividad, para sacarme el carnet de conducir y el pasaporte. ¡Poca broma! Y todo eso no desapareció hasta el 77.

Nosotros hemos terminado justo en el momento previo a la Transición. Nos interesaba remarcar cuándo se había abolido la cuestión, por ejemplo, del adulterio femenino, que es un caso paradigmático de cuando un pecado se convierte en delito. Absolutamente. O la liberalización de los anticonceptivos, también del 78. O tantas otras cosas que una dictadura en extremo patriarcal había reforzado de mala manera. Había que hablar de todas estas cosas.

Su obra cuestiona el marco interpretativo, cuestiona las fuentes, cuestiona las metodologías… Lo cuestiona todo.

¡Sí! La gran pionera en Cataluña fue Mary Nash. Ella pudo consultar prensa que estaba en lo que decían entre comillas “el infierno de la biblioteca de Ca l’Ardiaca”, del archivo municipal de historia. Toda la prensa republicana obrerista, que debía haber sido quemada y que con buen criterio algunos archiveros y archiveras, y bibliotecarios y bibliotecarias, guardaron en aquel lugar donde no se podía acceder. La prensa en general a lo largo del siglo XIX muchas veces fue promovida por mujeres rebeldes… Por ejemplo, hay el grupo que nació en la villa de Gràcia de librepensadoras, masonas, espiritistas, con una capacidad increíble. La historiografía tradicional no tenía en cuenta estas fuentes. Como tampoco consideraba la historia oral. La historia oral no sirve en una lógica positivista, porque no fija cosas incontestables, pero es importante.

Una muy buena historiadora, Mercedes Vilanova, que fue la fundadora de la revista más importante de historia oral, que aún existe, explicaba sobre la actitud anarquista ante las elecciones de la Segunda República que la abstención no era tan contundente. “Sí –comenta Vilanova–, la CNT propugnaba la abstención, pero sus militantes no siempre siguieron la consigna”. ¿Y cómo lo ejemplifica? Diciendo: “Yo hago una entrevista a una mujer que era una criada y me explica que el día que había elecciones los amos siempre se las ingeniaban para evitar que pudiera salir a la calle. Esta mujer entendió que, si tanto le dificultaban ir a votar, es porque votar era algo importante”. Eso no lo encontrarás de esa manera en los documentos.

De acuerdo. Pero hay que tener mucho cuidado con los testimonios personales, que a menudo son inexactos, deformados, fantasiosos o interesados.

Estoy de acuerdo. Además, la memoria se rehace y se reconstruye. Pero hay testimonios muy válidos también sobre el alcance igualitario de las colectivizaciones, en industrias de guerra, de armas, o del mismo tranvía de Barcelona. Testimonios que nos dicen que no hay un entorno igualitario, a pesar de que aquello esté presidido por una organización evolutiva, que hará un discurso pero que luego lo concretará en otras prácticas. Es lo que tú decías de las inercias. Un período breve de guerra y de revolución no podía improvisar unas relaciones sociales de género de nuevo tipo. Es imposible. No había tiempo. No había madurado nada.

[Mientras pienso la siguiente pregunta, consultando mis apuntes, me asalta con otra cuestión]:

No sé si te interesará esto. Sobre la feminización del textil, que duró hasta los años 80 cuando se hizo la reconversión industrial. A mí me enseñaban cuando yo era estudiante que Cataluña, sin tener materia prima ni energía, había hecho la industrialización. Y que los capitales para hacerla provenían de una agricultura que ya se había ido especializando y que era muy productiva y muy rentable. Muy bien. Pero hay dos aspectos que la historia económica tradicional no ha explicado. El primero son los capitales procedentes del tráfico de esclavos, que hemos conocido a partir sobre todo de fuentes británicas, porque los británicos eran la policía marítima que velaba por la cuestión cuando el esclavismo era ilegal en muchos lugares. Los beneficios llegaron cuando era ilegal y los negreros se lucraban más.

El segundo es el trabajo de las mujeres. Desde el inicio las mujeres y las criaturas trabajan en el textil. Su salario era la mitad de lo que cobraban los hombres. Esta es una clave que explica el triunfo de la Cataluña industrializada. Y es una de las imágenes.

Han estructurado el libro en siete bloques. ¿Cómo los pensaron? ¿Falta alguno importante?

[Ríe]. No lo sé. ¿Falta alguno? ¿Crees que sí?

No seré yo ahora quien toque la flauta. ¿Cómo los decidieron?

Los propuse yo y al grupo de asesoras les pareció bien. A mí me parecía que debíamos superar las historias de las mujeres que se habían publicado en los años noventa en Francia, en Inglaterra, en los Países Bajos o en Alemania. En España y en América Latina aparecieron hacia el 2000. Yo me planteé que era necesario hacer emerger la experiencia histórica de las mujeres, las mujeres como sujeto histórico. Planteémonos, pues, en qué campos de la vida ellas se han desarrollado. Y salió el número mágico de siete.

El siete salió así. Cada bloque tenía una coordinadora virtual. Y decidimos que haríamos una explicación que respetaría estrictamente la cronología para que la gente pudiera ver los cambios sobre cada aspecto. Por ejemplo, en la división sexual del trabajo hay desde el neolítico hasta el último tiempo. Poder y movimientos sociales: las mujeres están en los movimientos sociales, pero no están en el poder… Pero me gustaría, ya que lo has mencionado antes, que me dijeras reiteraciones de cosas, porque en algún caso hemos tenido dudas sobre dónde colocarlas…

Hay hechos y episodios que se repiten en algunos capítulos y bloques…

¿Y cuáles echas en falta?

Me parece importante, por ejemplo, estudiar el papel de las mujeres en la pervivencia de las tradiciones y el uso de la lengua. En los Países Catalanes –y en otras sociedades– las mujeres han tenido un gran protagonismo. Para bien y para mal. Porque salvar según qué tradiciones religiosas puede llegar a ser muy reaccionario. Ustedes se fijan mucho en las mujeres como motor de las reivindicaciones y los cambios sociales, pero las mujeres han sido a menudo una pared de contención de los cambios muy efectiva. De hecho, uno de los argumentos de la izquierda para no ceder ante el sufragismo a comienzos de los treinta era que las mujeres, influidas por la Iglesia, decantarían el voto hacia la derecha.

Ciertamente. Hay aspectos relacionados más con la historia de la cultura. Las asesoras de la obra han sido las que han ido controlando su ámbito especializado, pero a mí me hacía gracia, por ejemplo, que pusieran un capítulo referido a los refranes y a las frases hechas para ver la misoginia explícita que hay en este campo, pero parece que nadie se ha dedicado a eso.

¿Sabes qué pasa, Vicent? Aquí teníamos una limitación. Las temáticas debían ajustarse a las personas que habían trabajado sobre este ámbito. Han acabado siendo setenta y cinco mujeres y quince hombres. Pero luego la editorial también ponía un límite. Empezamos con ochenta capítulitos y terminamos con noventa. Pero no podíamos ir a más, porque el libro debía tener una extensión predeterminada. Ha habido una poda que finalmente ha afectado algunas cosas. Ahora, diría que, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, el diseño o la musicología, simplemente haber hecho el esfuerzo de hacer emerger unos colectivos que aún no figuran en ninguna parte es una posibilidad de estímulo de investigaciones posteriores para nuevas investigaciones.

Echo de menos también un capítulo dedicado a la evolución del matriarcado. Eso también es poder. Desde el neolítico hasta ahora el matriarcado en este país ha ido evolucionando, pero siempre ha sido muy importante.

Ciertamente.

“Somos seres humanos semejantes y diferentes, hombres y mujeres, pero bajo unas determinadas condiciones de presión y temperatura podemos responder igualmente”

Como contención a menudo de los cambios sociales.

Sí. Pero, sólo como una muestra, era interesante poner la acción social y política de las mujeres católicas al lado de las anarcofeministas. ¿Por qué era importante? Porque, por ejemplo, con la ley del Candado los liberales españoles, moderados y conservadores, quisieron poner un freno a la proliferación de los órdenes religiosos. Las mujeres católicas reaccionan en contra. Las mujeres católicas también durante la Segunda República hacen acción colectiva, por ejemplo, contra la retirada de los símbolos religiosos de las escuelas. Somos seres humanos semejantes y diferentes, hombres y mujeres, pero bajo unas determinadas condiciones de presión y temperatura podemos responder igual.

“No se ha probado la existencia de un matriarcado original”

Hay algunas afirmaciones en algunos capítulos que me han llamado mucho la atención. Me gustaría hablar de ellas. Por ejemplo, refiriéndose al neolítico, la autora que lo trata afirma que es “el momento clave de la gestación del patriarcado”. ¿Y antes qué había?

Esta es una pregunta que aparece mucho. Teóricamente y por la influencia de la historiografía marxista, de la lógica dialéctica y todo eso, tal como se hablaba de un comunismo primitivo, se hablaba de un matriarcado primitivo. Este punto es el que recoge Friedrich Engels cuando escribe El origen de la familia, de la propiedad privada y del estado. Eso no se ha probado…

[Río]. Es que debe ser mentira…

No se ha probado, no se ha probado. Otra cosa es que digamos que en las culturas de las naciones sin estado, como la vasca o la catalana, porque se han estudiado más, las mujeres tienen un poder en el espacio doméstico que no tienen en el público. Con una separación que cada vez vamos cuestionando más. ¿Es una función compensatoria?

En todo caso, no se ha probado. No se ha probado la existencia de un matriarcado original. Yo pienso que todo está relacionado con la división sexual del trabajo, pero, claro, pasa una cosa: debemos ir preguntándonos cosas continuamente. La ciencia avanza así, corrigiendo afirmaciones que hasta un momento determinado eran certezas. A mí los capítulos que me han enriquecido más han sido los referidos a paleontología, historia antigua, prehistoria… Es claro que cuando te dedicas al siglo XX estos te son los más desconocidos.

Las nuevas tecnologías que hacen ahora el trabajo de la arqueología tradicional han permitido descubrir que no era verdad aquello que habíamos dicho de las sociedades cazadoras y recolectoras, entendiendo que las mujeres habrían sido casi las inventoras de la agricultura, del sedentarismo y del cuidado de la familia, y los hombres eran los cazadores. Porque ahora se han visto en los restos de las mujeres casos de impactos óseos por el uso del material de caza o de lucha en aquel momento. Se abren siempre nuevos interrogantes.

«Las mujeres dejan de ser guerreras cuando se decide que esta es una tarea para hombres» / Anna Munujos

¿Cuándo dejan de ser guerreras las mujeres?

Cuando se decide que esta es una tarea de los hombres, que tendrán botín en sus conquistas. Los grandes imperios ya funcionan con esta lógica.

La fuerza física determinó las características de la sociedad y el futuro de la humanidad…

Absolutamente. Eso no se ha superado hasta el siglo XX.

Y aún ahora.

Aún ahora, como vemos en la guerra de Ucrania o en la devastación de Gaza. Y eso está en la base de las primeras leyes protectoras del trabajo en las minas o del trabajo nocturno. Siempre se buscaba que este trabajo no perturbara el hecho de ser madres. Las mujeres de las tabaqueras tenían la cuna a su lado. Imagínate qué ambiente tan higiénico para los bebés…

La preservación de la maternidad también ha marcado la historia.

Eso ha sido fundamental.

Hasta la huelga de vientres que tenemos actualmente en este país…

Esto también es un cambio del siglo XX. Hasta que no hay mecanismos de prevención del embarazo que no sean naturales –y eso es en los años sesenta– la maternidad marca mucho.

El patriarcado del neolítico se ve reforzado con el derecho romano…

Roma ya es totalmente un patriarcado. En el libro hay algún artículo contributivo sobre la presencia de las mujeres como filántropas en la Tàrraco clásica. Pero, sí, sí, Roma es un estado esclavista, una cultura que ha configurado nuestra realidad y nuestra historia. Roma es eminentemente patriarcal y esclavista.

“La Iglesia tiene un gran papel en la misoginia de la Edad Media”

Usted ha dicho que la Edad Media no es la era de la oscuridad… Comparada con Roma y con el Renacimiento, quizás sí. En todo caso, la misoginia es muy elevada en todos esos siglos…

La Iglesia tiene un gran papel. Es un tema que habrá que trabajar más. Me he leído tres veces nuestro libro y veo que hay campos en los que habría que profundizar. Es muy diferente la Baja que la Alta Edad Media y hay un fenómeno, en un momento en que la Iglesia era un poder hegemónico desde el punto de vista de la creación de conciencia y la articulación de mentalidades, que es el Concilio de Trento. Hay un antes y un después de Trento. A mí siempre me han gustado las imágenes de las mujeres amamantando. Había vírgenes en muchos lugares.

La Virgen de la Leche…

Esa. La he encontrado en museos diocesanos y en muchos otros museos.

Debe tener un origen pagano.

Evidentemente. Es un culto a la fertilidad. Pues, desaparecen en el Renacimiento, después de Trento. ¿Y qué diríamos cuando a partir de 1854 se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción? Una figura sagrada no puede mostrar un elemento carnal, tan sexualmente erógeno, como son los pechos de las mujeres.

Para la Iglesia durante siglos el súmmum de la tentación son las mujeres. Pero no hay nada en el Nuevo Testamento que fomente esta certeza.

Son el cebo del mal. Esto comienza en el siglo IV. En aquella Iglesia inicial. Hay un libro muy interesante que trata la Iglesia como movimiento social simbiótico del imperio romano. Seguramente en aquel momento, cuando la Iglesia apuesta por ser iglesia oficial, las servidumbres del poder la condicionan.

La Iglesia católica se convierte en la instancia de poder más refractaria a cualquier evolución en este ámbito…

Es la que bloquea los cambios. En el campo de los roles sociales de género, absolutamente. Es dogmática.

“En el catolicismo no es necesario saber leer porque ya tienes un cura, la figura de la autoridad, otro macho alfa, que te dará las claves de las cosas”

¿Y por qué el protestantismo, que también es Iglesia cristiana, no hace este papel?

Hay algo básico. En el protestantismo no hay agente mediador. No hay cura. Las personas hacen una lectura libre de la Biblia. Para hacer una lectura hay que saber leer. ¿Cómo se aprendía a leer? Esto se explica muy bien en la historia de Estados Unidos. En las escuelas parroquiales, el domingo. En el catolicismo no es necesario saber leer porque ya tienes un cura, la figura de la autoridad, otro macho alfa, que te dará las claves de las cosas. Esto está en la base del proceso de la conquista de los derechos de ciudadanía. Del sufragio, en primer lugar. Si superpones en Europa la influencia católica o protestante, al norte y al sur, los cambios llegan antes a los lugares de influencia protestante, evidentemente.

“Los conventos son el gran espacio de libertad de las mujeres en la Edad Media y Moderna”

Hay una contradicción curiosa en la misma Edad Media. Es el caso de los conventos de mujeres, un lugar de obediencia extrema, pero a la vez un espacio propio, de libertad, de alfabetización femenina.

Los conventos son el gran espacio de libertad de las mujeres en la Edad Media y Moderna. Ha sido puesto en valor por la historiografía. En Cataluña tenemos órdenes en Vallbona de les Monges, en Pedralbes, etcétera. De hecho, las primeras escritoras e impresoras son mujeres que están vinculadas normalmente a órdenes religiosos.

O viudas de impresores.

Eso de las viudas de impresores me encanta. Espacios para llevar vida y para que sean reconocidas cuando ha muerto el marido. Todo eso, claro, dentro de una lógica paternalista. “Pobre, tiene que sacar adelante a la familia…”.

Instalada en la lógica de la misógina medieval hay una obra clave catalana, Espill o llibre de les dones, que es de lectura más que recomendada. Por calidad literaria y para entender aquel mundo. Jaume Roig es el misógino más sublime y absoluto que ha dado nuestra literatura.

Estoy de acuerdo. ¿Lo ves? Tenemos eso, Jaume Roig, tenemos los refranes y las frases hechas, y encontraríamos muchos otros puntos que, desde el punto de vista de la historia cultural, valdrían la pena para hacer un volumen que lo recogiera todo. Deberían ser más tratados. Se pueden hacer resúmenes expertos, sintéticos, legibles. Resúmenes de temas que se han estudiado largamente, como bien sabes, porque eres doctor como yo. A partir de estos estudios puedes hacer un resumen muy sintético. Y también hay aspectos que son agenda de investigación de futuro, que no se pueden sistematizar con suficiente rigor porque aún no han sido estudiados. Aunque en nuestro país hay un máster de mujeres, género y ciudadanía, y un programa de doctorado interuniversitario, pero aprovecho para decir que un intento de hace veinte años de crear un Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Géneros no ha terminado de culminar.

¿Por qué?

Porque no se acepta que sea tan relevante hacer una estructura potente de investigación en este campo como sí funciona en arqueología, en patrimonio cultural, en química o en otra cosa. Y quizás también porque el feminismo académico no ha terminado de formular una propuesta que pudiera tener finalmente acogida. Y la verdad es que este Instituto existe, pero depende de las universidades. No es una estructura de investigación de la Generalitat.

La equidad en todos los ámbitos también podrá mejorar esto.

Quizás. Pero las cosas no son tan direccionales. Aquí Cristina Borderías o Mary Nash son mujeres que han hecho exclusivamente investigación en este campo. Pero yo, por ejemplo, no. Yo comencé a hacer la tesina sobre feminismo en 1981, pero viendo el ínfimo grado de institucionalización que estos estudios tenían en las universidades entonces, cuando hago la tesis en 1987, la hago sobre la Segunda República…

[Sonrío]. ¡Traidora!

Muchas académicas hemos querido –o hemos tenido que hacerlo– sostener una doble dinámica desde el punto de vista de los intereses de investigación en cada momento pero también desde la proyección académica y el grado de reconocimiento de esta tarea.

«¿Qué habría pasado si las mujeres que empezaron con ganas investigación en el laboratorio no hubieran chocado contra la dictadura?» / Anna Munujos

El hecho de referirse siempre a la “invisibilización”, de convertirlo en un punto de referencia obligado y casi mítico, ¿no lleva también a soñar paraísos inexistentes?

Sí. Me parece que lo que se debe hacer es un trabajo riguroso y poner negro sobre blanco las cosas. Decir, por ejemplo, que una profesión feminizada desde el principio es el magisterio. ¿Por qué? Porque ya se decía bien dicho “pasar más hambre que un maestro de escuela”, y ellas aún pasaban más. Por el contrario, no hay mujeres en el ámbito de la arquitectura. ¿Qué habría pasado si las que empezaron con ganas y condiciones investigación de laboratorio, en química o en lo que fuera, no hubieran chocado contra la dictadura?

Hemos valorado en muchos campos el impacto de la derrota en la guerra civil y de la dictadura franquista, pero el caso de las mujeres en el ámbito de la ciencia creo que tiene un interés añadido. Es más difícil aún.

¿Le da miedo un retroceso drástico –un neofranquismo– si la derecha y la extrema derecha ganan estas elecciones en España?

Sí. VOX ha suavizado su programa. Sabemos qué piensa sobre el estado de las autonomías. Santiago Abascal ya lo decía hace ocho años. Ahora no habla de ello. Normalmente cuando se trata de una corriente de tipo internacional la salud de la que goce esta internacional ultra neofascista condicionará las posibilidades doctrinarias y prácticas de la ultraderecha aquí. Pero esto va fuerte. Esto va muy fuerte.

La ultraderecha francesa y la italiana tienen líderes que son mujeres…

Es lo que te decía antes. Los hombres y las mujeres tenemos la capacidad de ser sublimes y de ser, como habría dicho mi abuela, malos.

Ser malo contra ti mismo es ser doblemente malo.

Sí, pero eso está muy estudiado desde el punto de vista de la conciencia de clase de los trabajadores respecto a ellos mismos.

Hay un episodio medieval que me fascina, que son las trovadoras occitanas y catalanas. Lo tratan muy de pasada.

¿Lo ves? Este también podría entrar en este guion que estamos haciendo sobre temas a profundizar. Para tratarlo más allá de las seis páginas que tienen los textos. Lo veo claro.

“El liberalismo ha hecho más por la emancipación de la mujer que el comunismo”

¿Quién ha hecho más por la emancipación de la mujer? ¿El comunismo o el liberalismo?

El liberalismo. Yo creo que el liberalismo. Las democracias. Los avances son posibles en sociedades con pluralismo. El comunismo hasta ahora ha demostrado que necesitaba de la dictadura del proletariado, del partido único y de lógicas excluyentes. Excluyentes por muchas razones, ¿no?

¿Cómo se explica que esta exclusión haya afectado también a las mujeres? Cuando ahora miras, por ejemplo, el Comité Central del Partido Comunista Chino, hay 11 mujeres entre los 205 miembros.

Yo en estos casos pienso mucho en una mujer que terminó siendo heterodoxa: Alexandra Kollontai, una figura muy admirada por los trotskistas del POUM en Cataluña. Esta mujer era colega de batallas y militancias de Lenin. Tiene unas memorias que se llaman Autobiografía de una mujer sexualmente emancipada. Ella cree que con la revolución y con la sociedad de nuevo tipo que generará hay una serie de servicios –el cuidado, los lavados, los comedores colectivos– que podrán ser sostenidos por el estado. El estado de clase, liberado de la oligarquía chupóptera y extractiva. Es partidaria, evidentemente, del divorcio y comienza a elaborar una legislación sobre la interrupción del embarazo. Pasan unos años y me la envían de embajadora a Finlandia, que hacía poco que se había independizado. Podrían buscarse más ejemplos.

Junto con el liberalismo, está también la lavadora en el caso de la emancipación de la mujer.

Los avances tecnológicos han colaborado mucho. Es un proceso que tiene avances y retrocesos desde el punto de vista de la democratización. Todo esto comienza en el siglo XIX –evidentemente, en países que no son los nuestros– y se va abriendo hacia una democracia de masas. Y luego hay también alianzas necesarias, como los hombres que ven el futuro, como John Stuart Mill o August Bebel, socialista alemán, que defenderán dinámicas de igualdad. Y aún hay alianzas coyunturales y el gran apoyo de la tecnología, sí. Victoria Camps tiene un libro que se llama El siglo de las mujeres. La revolución del siglo XX es esencialmente femenina.

Yo hice hace unos años una interpretación de las mujeres procesadas el año 39 desde la base que era una represión subsidiaria. Pues, no. Ahora después de unos años de estudio sabemos que las mujeres pagaron por los delitos que imputaba la dictadura, con aquella lógica de la justicia al revés. Pero no por sus familiares, sino por ellas mismas. Porque se lo creyeron. Son ellas las que tienen este comportamiento. No es una represión subsidiaria. Eso lo ves mucho en la depuración del Magisterio. Son mujeres que se han casado por lo civil o que tienen relaciones de pareja sin casarse. No llevarán a sus hijos al mes de María en fila de la escuela a la iglesia. Estas mujeres son represaliadas. Y si son maestras, serán separadas del servicio.

Una de las anécdotas crueles del franquismo es que aquellas parejas que se habían divorciado durante la república vieron cómo les quedaba anulada esta separación. Volvían a estar casados.

No terminó de funcionar. La gente tiene de facto alguna vía para poder sortear la cuestión. Pero es muy fuerte. Y tener que cambiarse de nombre. Eso es otra cosa que tampoco ha sido estudiada. Las Aurora, Libertad, Justicia, Proletaria…

El anarquismo había fomentado una onomástica, un santoral laico, diferente…

Mireia Freixa, que es catedrática de Arte, me escribió hace poco un correo donde decía María no sé qué Freixa. Y yo le pregunto: “Mireia, ¿pero qué nombre tienes aquí?”.

El del DNI.

Eran como una montaña. Y me contesta: “Sí, porque en el registro civil no dejaron a mi padre que me pusiera Mireia”. Igual que había un repertorio de nombres de calle, había otro de personas.

“Algún ensayo defiende que el capitalismo –este capitalismo, concretamente– genera enfermedad mental”

En el registro, aparte de prohibir los nombres en catalán y traducirlos por el sistema, no aceptaban aquellos que no figuraran en el santoral. Acabemos. Usted explica en la presentación de la obra: “Observamos herencias del pasado que nos ayudan a situarnos mejor en un presente más igualitario, sobre todo ante un futuro más incierto y complejo como el que nos espera”. ¿Ve el futuro incierto?

Sí. Desde el punto de vista de lo que llamaríamos en lenguaje clásico modo de producción. Todo eso que Yanis Varoufakis ha teorizado sobre el tecnofeudalismo. Hay grandes incertidumbres, también, desde el punto de vista climático. Y las hay igualmente desde el punto de vista de la relación humana. Algún ensayo defiende que el capitalismo –este capitalismo, concretamente– genera enfermedad mental. No sé qué diario publicaba ayer un estudio hecho en Gran Bretaña según el cual están retrocediendo con una magnitud brutal las relaciones sexuales de la gente. Estudiaba una población relativamente joven, de 24 a 40 años, y yo me quedé con la conclusión de que las relaciones semanales habían pasado a ser quincenales.

«Si somos gobernados por aquellos tres que se reunieron hace pocos días en China, los avances igualitarios se frenarán» / Anna Munujos

¿Tanto en mujeres como en hombres?

Sí. ¿Eso qué quiere decir? No tengo respuestas. Cuando hablo de incertidumbre es productiva, de relaciones humanas –la pandemia de soledad, de depresión, de ansiedad, que está muy comprobada–…

¿Todas estas crisis pueden frenar los avances igualitarios?

Seguramente. Si somos gobernados por aquellas tres que se reunieron hace pocos días en China, claramente. Esto no es un cambio inmediato. Para corregir la influencia de la Teología de la Liberación en América Latina las fundaciones conservadoras americanas fomentaron el evangelismo. Han tenido resultados al cabo de veinte años. Por lo tanto, yo, que ya soy mayor, no sé el grado de cambio que veré, pero cada vez es más acelerado y más profundo.

Acabemos de verdad. ¿La Inteligencia Artificial es machista?

¡No! Nada es machista o feminista por sí mismo.

¿Es patriarcal?

[Sonríe]. No. Pero antes hemos dicho que hay pocas mujeres estudiando tecnología.