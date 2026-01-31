Carlos Cercós (Buenos Aires, 2001) es la máxima expresión de culo inquieto. A pesar de que nació en Argentina, ha crecido y se ha construido como persona en Barcelona, adonde llegó con solo un año. Periodista de formación, siempre ha tenido un pie en el mundo del arte, como artista pero también como organizador de eventos culturales. Fue uno de los primeros artistas en colaborar y articular el colectivo Age of Concern, en marcha desde 2020, pocas semanas antes de que estallara la pandemia de la Covid. Desde entonces no ha parado. Hace más de un año su vida dio un giro drástico y lo llevó a Sao Paulo, Brasil, donde sigue viviendo. Allí ha fundado Banca Stardust, un quiosco que expone piezas de arte de cualquier tipo, siempre que sean obras de artistas del colectivo LGBTIQ+. Un quiosco que se ha convertido en un auténtico referente en la ciudad. En esta entrevista con El Món durante unos días en los que ha estado en Barcelona de visita, Cercós reflexiona sobre su proyecto, la escena cultural catalana y brasileña, y la importancia de la comunidad, especialmente en un país tan conservador como Brasil. Esta es una nueva entrega de la serie Talents amb Carnet Jove.

¿Cómo ha sido volver a Barcelona después de un año y medio de nueva vida en la otra punta del mundo?

Ha estado muy bien, muy acogedor la verdad. La familia ha estado muy atenta, he podido volver a casa, volver a mi habitación…

Y está todo igual.

Al contrario, está todo diferente [ríe], porque lo dejé todo atrás cuando me fui, y claro, ahora la habitación está completamente vacía. Y además ahora mi madre cambia de casa, entonces volver es hacer una especie de cierre de etapa. Pero ahora realmente he vuelto en un contexto muy diferente, y muy diferente de cómo me fui hasta allá también.

¿Cómo recuerdas el momento de irte?

Pues lo recuerdo con muchas ilusiones. Al final yo me fui con un objetivo, que era estar con mi actual expareja, y cambió todo de una manera muy loca. Ahora es el momento de cerrar el año y pensar cómo me veía en el momento de irme, y me veía con perspectivas diferentes. Con una situación económica probablemente mejor, con una realidad que pensaba que sería diferente. Y han pasado muchas cosas buenas, pero recuerdo la ida con mucha ilusión e ingenuidad, porque no sabía cómo sería.

¿Cuáles fueron las primeras impresiones al llegar a Sao Paulo?

Es una ciudad que, ya por sí misma, no tiene nada que ver con el resto del país. Sao Paulo tiene una identidad propia. Es una identidad cruda, sucia, tiene una vida cultural muy interesante, pero es una ciudad cruel en muchos aspectos. Yo vivo en el centro de la ciudad, y es una zona donde hay muchas personas viviendo en la calle, la situación del crack también está muy presente, y yo que tengo la Banca [el quiosco] lo veo aún más, porque estoy de cara a la calle durante todo el día. Y también es una ciudad donde se ven mucho las diferencias socioeconómicas. No me lo quiero mirar desde un prisma muy europeo, pero al mismo tiempo sí que es chocante, y negarlo sería mentirse a uno mismo. Nosotros [en Barcelona] estamos en un contexto muy privilegiado, y allá vas a un país donde cosas que tú das por hecho, no lo están. También hay aspectos que nos llevan muchos años de ventaja.

Carlos Cercós, Barcelona 17.12.2025 | Mireia Comas

¿Como por ejemplo?

Creo que en un contexto nacional brasileño, hay algo que sería muy bonito que pasara en Cataluña, y es que la cultura propia se consume de una forma mucho más persistente que el contenido internacional. Allí se valora su música, y se vive la calle de manera diferente. No hay tantas restricciones, y eso permite que la cultura florezca de una manera que aquí no está tan presente. Yo en el quiosco pongo un DJ, y la gente está en la calle bailando. Aquí llegaría la policía en dos segundos y me lo cortaría, y allá eso no existe.

¿Cómo definirías el ecosistema cultural de Sao Paulo? ¿Qué similitudes y diferencias tiene con el ecosistema catalán?

Aquí en Cataluña, cada territorio tiene sus propias particularidades. Y a escala española también. Allá es igual, pero a lo grande. Solo el estado de Sao Paulo es más grande que Cataluña [en el estado de Sao Paulo viven cerca de 12 millones de personas], y allá hay muchas regiones y estados. Partimos de una perspectiva diferente que permite una pluriculturalidad diversa. Sí que en Cataluña tenemos la referencia africana proveniente de Marruecos, pero allá la referencia es más afro, porque más del 50% de la población es africana. Y eso también se ve en la religión. Creo que se vive una cultura diferente, quizás de forma más intensa, que en Cataluña. Sí que cuando llegas te puedes llegar a sentir un poco fuera, pero al mismo tiempo es una cultura más acogedora. Allá vas a un evento y terminas con diez amigos, y aquí a veces parece impensable [ríe].

Pocos meses después de llegar a Sao Paulo fundaste Banca Stardust. ¿De dónde nace el proyecto?

Montar el quiosco fue un impulso que tuvo mi expareja, con una intención de tener su trabajo y ser su propio jefe. El impulso fue suyo, pero yo le di muchas ideas alrededor del arte, y del arte queer, porque sentía que en las calles de Sao Paulo, los lugares que eran para gente del colectivo LGBTIQ+ eran espacios de noche. No eran espacios de día, que aquí en Barcelona sí que vemos bastante, como ahora tiendas que giran en torno a literatura queer. Aquí vemos más también las banderas colgadas, sobre todo en el Eixample. Yo eché de menos eso, vi que había un potencial de espacios alternativos muy interesante, porque vi que había quioscos con propuestas diferentes, y decidí empezarlo. Creía que lo que sería muy guay era hacer un espacio donde solo se expongan artistas LGBT para visibilizarlos, porque había otros espacios que venden arte, pero no tenían esta restricción que creo que es importante, porque es una idea política.

«Brasil es el país que mata más personas LGBT del mundo»

O sea, no es solo un espacio de divulgación artística, sino que también es un espacio reivindicativo, de alguna manera.

Y más porque Brasil es el país que mata más personas LGBT del mundo. También creo que el barrio donde estoy ubicado es muy pertinente. A mí me recuerda un poco, salvando las distancias, al barrio de Sant Antoni, porque es un barrio que tiene más maricones que metros cuadrados, y eso se multiplica mucho en el contexto en que Sao Paulo ya es una ciudad de migración LGBT. Las personas del colectivo que viven en las regiones interiores, donde marchan a la capital o van a Sao Paulo, porque son los lugares donde están más recogidos. Es una realidad mucho más violenta, porque el colectivo está mucho más atacado. Y aunque yo esté en un barrio donde la situación está bien, se nota que no estamos en un espacio aceptado.

Hay mucho estigma.

Sí, totalmente, pero no es solo estigma. De hecho, encuentro que allá las personas viven la sexualidad, el género y la expresión en general de una forma mucho más libre, más visual. Allá la gente se viste como le sale del coño, y es maravilloso. Eso va conectado con la cultura, con la alegría, con el clima tropical…

Carlos Cercós, Barcelona 17.12.2025 | Mireia Comas

¿Cómo funciona Banca Stardust?

Es un espacio colaborativo, y de aquí hacemos colaboraciones de diferentes tipos. Hay muchas personas que dejan sus productos y yo los vendo después. De acuerdo con la fiscalidad de allá, que es un poco campi quien pueda, yo puedo estar durante tres meses vendiendo estas piezas, y cuando las vendo les doy un porcentaje de lo que hayan vendido. Yo actualmente trabajo con 120 artistas, aunque hay unos que ahora voy a echar, porque no son exactamente LGBT. Y ahora me asociaré también. Pero bueno, mi objetivo es hacer una propuesta cultural constante, porque es lo que caracteriza una librería de calle. Hago muchos DJ sets, exposiciones, lanzamientos de proyectos…

Y no siempre estás en el quiosco ya.

Exacto. Allá hay una cultura muy grande de ferias para vender arte. Es una cultura mucho más fuerte. Hay una que se llama Miolo(s), que es un festival de autoedición y productos impresos, que es enorme, con quinientos artistas. Es muy impactante. Y hay muchos artistas que se ganan la vida de eso, o al menos que están en el camino de ganarse la vida de eso. Allá la venta de arte está más generalizada. También hay muchos productos del quiosco que encajan en esta línea, como ahora accesorios, algunas prendas de ropa… Más allá del arte, Banca Stardust funciona mucho como un espacio de comunidad. Y más en el barrio donde estamos, Vila Buarque, que ya tiene una identidad muy fuerte. Como Gràcia antes de en lo que se ha convertido, o el mismo Sant Antoni. También como figura del barrio, porque al final soy un quiosquero que está a dos minutos de casa, y eso es un privilegio muy grande en una ciudad tan enorme. Y eso también me ha ayudado a crear comunidad, porque puedo saludar a todos, y que la gente ya me conozca. También es un espacio para impulsar el trabajo de personas queer. También de espacio seguro. Un cóctel de cosas que lo hacen ser un espacio bastante único.

¿Crees que el formato quiosco que has creado en Sao Paulo, con esta comunidad, sería trasladable a Barcelona?

Creo que aquí hay propuestas similares, pero al mismo tiempo no terminan de llegar en este sentido de comunidad, que creo que es lo que falta. Aquí ya existe, pero. Por ejemplo, en Barcelona hay un lugar icónico, que es Odd Quiosc, en el Eixample, que es un espacio más de diseño, pero que es queer. Es un espacio que me parece muy bueno e importante. Ahora bien, es lo que comentábamos antes de las restricciones. En el Odd Quiosc, aparte de las calles muy estrechas en que está ubicado, si allí pones dos sillas, vendrá alguien, se quejará, y te pondrán una multa. Yo si pongo cinco sillas de playa y se sientan algunos amigos conmigo, allá no pasa absolutamente nada. Es muy diferente. Y eso refuerza esta idea de comunidad. También creo que, de alguna manera, aquí el arte es más elitista.

¿En qué sentido?

En el sentido de que veo más galerías, más museos, con más proyectos impulsados por la Generalitat, mientras que allá la propuesta artística es muy diferente. También es cierto que yo tengo mucho más público allá, porque es una ciudad mucho más grande. Ya me estoy restringiendo de alguna manera a que crean que voy solo al público LGBT, y eso no es cierto. Yo vendo obras de artistas LGBT, no para el público LGBT. Si es solo una hoja, pero la ha pintado alguien queer, yo la expondré. Y no todo son cosas eróticas o tratan sobre sexo o sexualidad.

«Yo vendo obras de artistas LGBT, no para el público LGBT. Si es solo una hoja, pero la ha pintado alguien queer, yo la expondré»

¿Y eso la gente lo entiende?

Hay muchas personas hetero que sí que lo entienden, pero siempre hay este riesgo. Y este riesgo está en todas partes, también en Barcelona, porque es una minoría. Y hay estigma de estar en espacios que son específicamente queer. El concepto de quiosco es universal, por eso la problemática que tienen los medios de comunicación de todo el mundo, que dejan de llegar al público que llegaban antes, es universal. Y eso repercute directamente en negocios que están conectados a los medios, como son los quioscos. ¿En qué quedan estos espacios? Por eso, para mí Banca Stardust es una propuesta rompedora, porque representa tomar los espacios que tienen una gran memoria afectiva y darles una nueva vida un poco diferente. ¿Quién no tiene recuerdos de pequeño en un quiosco? Ya sea para ir a buscar el diario como para ir a comprar los cromos. Por eso también vendo productos de tabaquería, porque allá es muy típico que los tengan en los quioscos. Y poco a poco me acerco a cosas de toda la vida. Yo allá también soy un punto de información, porque soy un extranjero que habla un acento concreto y que puede dar las indicaciones de calles, hospitales… Para mí es importante ser esta figura también. Y que las ancianas pasen por el lugar de los maricones, las lesbianas y las trans pregunten por indicaciones y no se queden locas, también es importante.

Es otra manera de hacer política, como comentabas antes.

Y más teniendo en cuenta que el alcalde de Sao Paulo es muy conservador. El quiosco, como establecimiento, se tiene que mantener. Y creo que lo que hago, por mucho que no sea una difusión de información, es una difusión cultural, de actualidad… Hay muchas cosas que conecto con el quiosco tradicional, pero también tiene este punto de reivindicación de los espacios públicos para la gente queer.

Carlos Cercós, Barcelona 17.12.2025 | Mireia Comas

¿Te puedes ganar la vida con el quiosco?

Estoy consiguiendo que el negocio avance desde una inversión inicial de cero, obviamente con las dificultades de estar en Brasil y ganar en reales, que es muy jodido. Yo consigo salvarme. Y con lo poco que me pueden ayudar desde aquí me ayuda mucho. Pero es la realidad que vivo ahora. Estoy luchando por tener una vida mejor, pero estoy muy enfocado en el proyecto y en hacerlo crecer. Y ahora estoy creciendo mucho. Empieza a ser un espacio muy reconocido, las personas que lo siguen están muy comprometidas, estoy haciendo un contenido muy enfocado en dar la exposición correcta para los artistas, y la recepción es muy buena. Ahora crece tanto que ya no puedo solo, por eso he incorporado una socia, que es una artista del quiosco con quien establecí amistad. En un momento en que tenía que sacarme las castañas del fuego, ella apareció como un ángel divino no binarie sapatona [no binaria y lesbiana en brasileño], me ofreció la posibilidad de llevarlo juntos, y fue fantástico. Allí vi la posibilidad de crecer. Ahora ya es un espacio en el que muchos DJ emergentes quieren venir a hacer cosas allí, y los artistas lo reconocen.

Es bonito ver que todo el esfuerzo ha dado sus frutos.

Es muy bonito. Y más porque yo voy con muchos complejos, que siempre los he tenido. Y nunca habría querido tener un negocio. Mi madre tenía uno, y yo tenía claro que no lo querría para mí. No quería emprender, pero vi la situación en que estaba, donde si no me quedaba con el proyecto que había iniciado mi expareja, se quedaría en nada. Y es un proyecto tan identitario mío que lo vi claro. Me lo tomé como un reto personal. Creo que hay mucha autenticidad. Al final, yo también me entiendo como persona, y eso se traslada de una forma muy bonita al quiosco. También veo que muchas personas comienzan a salir del armario. El chico con quien estoy haciendo los eventos [en las ferias], que es quien me ayuda a montarlos, yo lo conocí antes de que hiciera la transición, justo cuando acaba de abrir la Banca. Y mientras íbamos colaborando, un día me dijo que quería que le hablara como a chico, y fue fantástico. Y yo mismo estoy encontrando muchas más capas de mi identidad. No me esperaba que me afectara a mí de la manera que lo ha hecho, de la gente que estoy conociendo y cómo me estoy relacionando.

«Banca Stardust me está permitiendo encontrar muchas más capas de mi identidad»

¿En qué sentido?

Yo aquí tenía algo muy enquistado dentro de mí en el hecho de ser una persona delgada, joven… No me sentía bien con mi cuerpo. Y allá vi a la gente abrazando la feminidad de una forma muy extrema, siendo ellas mismas. Me vi con la responsabilidad de, si estoy llevando este espacio, tengo que predicar con el ejemplo.

¿Sientes que la feminidad en hombres está más mal vista en Cataluña?

Quizás sí. Yo nunca he explorado tanto en este sentido aquí, por lo tanto, no he sentido tanto las miradas como allá, pero es complicado. Creo que hay una identidad muy propia en Cataluña en los hombres que está directamente conectada con la idea del macho. También creo que aquí hay una manera de vivir la sexualidad y el género más fluida. No digo en ningún caso que una sea mejor que la otra, porque a nivel cultural e identitario las personas son muy diferentes. Quizás, la cultura de aquí, no te hace expresar de la misma manera que allá. Y lo mismo dentro de las regiones de allá, donde todo el mundo vive de una manera muy única. Creo que en Cataluña todo está un poco más estipulado, ordenado. Quizás sí que aquí, cuando vestía con ropa de color rosa, la gente me decía que era muy guay, pero eso demostraba que desentonaba, porque les era extraño y por eso me lo decían. En Cataluña creo que es más discreto todo en general.