El Palau Robert de Barcelona ha inaugurado este lunes la exposición Avui 50+. Desde 1976, noticias lengua y país, que repasa el medio siglo de historia del primer diario en catalán tras la dictadura franquista. Comisariada por el grupo Hermes Comunicación y la Dirección General de Difusión, y con relato y contenidos a cargo de Toni Brosa, Carles Sabaté y Jordi Panyella, la muestra cuenta con fotografías, material audiovisual, documentos históricos, portadas emblemáticas e incluso las obras realizadas por artistas como Joan Miró o Antoni Tàpies, entre muchos otros.

La muestra, que se podrá visitar gratuitamente hasta el 24 de mayo en la sala 3 del Palau Robert, arranca con un análisis comparativo entre el 2026, donde vivimos en una «sociedad compleja» con más de 460 medios de comunicación en Cataluña, y el 1976, el año de la fundación del Avui, cuando sólo había 34. De hecho, el diario cincuentenario fue el primer rotativo en catalán tras la guerra civil y la dictadura franquista. El diario se fundó el día de Sant Jordi de 1976, pero para lograr esta hazaña tuvo que pasar toda una década de intentos, ya que, según han detallado los organizadores, la primera idea de hacer un diario en catalán surgió en 1966.

En la muestra también se pueden ver documentos históricos, como los informes que redactó el Ministerio de Información de Manuel Fraga, denegando el permiso para la publicación, primero como semanario. Una parte importante de la muestra inaugurada este lunes se centra en el lanzamiento del mismo diario, con imágenes de gente en las calles de Barcelona, frente a los quioscos, esperando la salida de la nueva publicación en catalán. Además, se recrea cómo era la redacción en aquellos años setenta, con objetos de la época.

Exposición ‘Avui 50+. Desde 1976, noticias, lengua y país’, en el Palau Robert / ACN

El arte del Avui

La muestra del Palau, además, también pone el acento en el papel crucial del Avui como escaparate de la literatura y las artes. Así, también se puede ver una parte de los originales del fondo de arte del diario, que forman parte del Museo de Arte de Girona y del Museo de Historia de Cataluña. Forman parte obras de Salvador Dalí, Antoni Tàpies o Joan Miró, entre muchos otros. Finalmente, Brosa Panyella han subrayado que la fundación del diario fue posible gracias a las aportaciones de personalidades como el cantautor Joan Manuel Serrat, que aportó 100.000 pesetas de la época, pero también gracias a 34.000 ciudadanos anónimos que querían una prensa en catalán tras años de represión. De hecho, una de las partes finales de la exposición se centra en la emergencia lingüística y los recortes de derechos de los catalanohablantes durante los últimos 50 años