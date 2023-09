Mònica Terribas: «Aprender a no tener un espacio diario es útil, pero duro»

Mònica Terribas ha reaparecido en Catalunya Ràdio este fin de semana en una entrevista que ha servido para conocer cómo es su nueva vida desde que se fuera de la radio y la televisión para adoptar un perfil más privado. 10 años después de dejar el matinal, la periodista vuelve a la emisora pública y lo hará como colaboradora puntual en El suplement de Roger Escapa.

El locutor lo ha aprovechado para entrevistarla y ella se ha mostrado reivindicativa cuando él le ha preguntado por qué siempre se ha dicho que es una profesional con mucho carácter: «Cuando yo empecé a hacer televisión no había muchas mujeres haciendo entrevistas en el ámbito político. Hay clichés muy vinculados a los hombres que después, cuando los hace una mujer, automáticamente resulta que es agresiva o autoritaria. Creo que esto, afortunadamente, lo hemos superado porque tenemos un montón de mujeres haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Es cierto que en aquella época, de principios de los 2000, seguramente aquel era un programa bastante insólito».

🔊 Mònica Terribas s'estrena a #SuplementCatRàdio: "Aprendre a no tenir un espai diari és útil però és dur"https://t.co/Yrzv7Woe0C pic.twitter.com/YgZPPE1bmg — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) September 16, 2023

Después de tantos años de adrenalina en la radio matinal y durmiendo poco, teniendo en cuenta que se levantaba antes de las cuatro de la mañana, dejó el trabajo y esta rutina cambió de golpe: «Se paró y entré en otro ritmo de producción. Podía pensar las cosas de otro modo. Enseguida empecé a trabajar en Mediapro desarrollando documentales y he podido hacer cosas interesantes, pero a otro ritmo y con otra incidencia. Este es también un aprendizaje para profesionales que hemos estado diariamente, aprender a no estar siempre también es útil… Aunque es duro, está claro que cuesta. Aprender a no tener un espacio diario es útil, pero también duro. Ahora bien, no tenemos que renunciar nunca a aprender a vivir de otro modo y a tener retos que no sean el que te proyecte siempre a ti».

Y después de este tiempo alejada de los micrófonos, ¿los echa de menos? Ha dejado claro que no: «No, no tengo mono . Esta es una cosa inevitable y te pasará también a ti el día que hagas un programa de televisión y dejes la radio, que será que echarás de menos a la gente de tu equipo. Cuando no lo tienes, evidentemente pasas a tener un trabajo más reflexivo y solitario. Esta soledad que he sentido yo mientras preparaba los documentales es uno de los precios de decidir plegar de la radio. Echo de menos tener un equipo, pero entiendo que es la manera de hacer mientras preparamos los documentales».

«Yo estoy aquí porque confío en ti, ya que te he visto trabajar y sé que compartimos muchas de las miradas que tenemos sobre la vida y el oficio. Te quiero ser útil. Una vez al mes vendré y estaré encantada de hacerlo. No vengo a proyectar nada, vendré a hacer lo que sea útil en cada momento», ha dicho sobre su nuevo trabajo en el magacín del fin de semana.

Mònica Terribas habla de su marido e hijo en una parte de la entrevista más personal

Mònica Terribas ha mostrado su vena más personal y ha explicado cómo se conoció con Sergi Cutillas, técnico de sonido y su marido: «Nos conocimos en un programa de TV3 que hacía el Puyal. Sergi tenía una tarea difícil que era montar los cortes que llegaban en directo al programa para poder montarlos. Él tuvo el accidente de coche el 1992 mientras yo me encontraba en Escocia haciendo el doctorado y cuando volvimos, volvimos a trabajar juntos en un programa con famosos catalanes. De él he aprendido la vida. Siempre he pensado que la gente que te rodea te construye y a mí quien me ha construido, buena parte de mi vida, ha sido él. He aprendido qué es la vida cuando tengo al lado una persona que la sabe vivir y que se crece ante cualquier dificultad».

También ha hablado sobre su hijo: «Cuando nació Marc pensé al dejar todas las actividades que estaba haciendo porque pensé que él me necesitaría al 100% por sus circunstancias. Una persona a quien siempre le estaré agradecida, una neuropsicóloga, me dijo que mi hijo cuando creciera no querría ver que yo había renunciado en mi vida por él porque tiene que ser autónomo y tiene que aprender a convivir con sus fortalezas y vulnerabilidades. Afortunadamente, he tenido una familia que me ha ayudado muchísimo a poder hacerlo todo. No me arrepiento de haber continuado trabajando porque ahora Marc tiene un nivel de autonomía muy importante y no tengo la sensación de que haya sufrido por culpa de mi trabajo».

En un repaso a su trayectoria, ha asegurado que la época de su vida en la que se ha sentido más sola fueron los meses en los que preparó la tesis en Escocia. También ha explicado por qué quiso estudiar esta carrera: «Yo creía que este era un oficio de servicio a la sociedad y creo que tendría que ser nuestro principio rector. Supongo que todos somos hijos de quién somos y mis padres siempre han librado sus batallas profesionales al servicio de la gente porque mi madre ha trabajado en la ayuda a las personas que caían en la drogadicción, mientras que mi padre ha sido implicado en todas las luchas de este país desde el Sindicato Obrero de Cataluña».