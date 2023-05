Infermeres de Catalunya denuncia vulneració de dret a vot durant el 28-M

El sindicat Infermeres de Catalunya ha sorprès en presentar una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per vulneració del dret al sufragi actiu dels professionals d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) durant les eleccions celebrades ahir diumenge 28 de maig. Segons el que assegura el sindicat en un comunicat emès aquest dilluns, els sanitaris van ser informats a través de les direccions que l’ICS no pagaria les hores de permís necessàries per poder anar a votar durant el diumenge perquè entenia que els treballadors “només han de cobrar les de presència al centre de treball”. Davant aquesta vulneració del dret a vot, el sindicat ha interposat una demanda que haurà de resoldre el TSJC.

El Palau de Justícia seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) on les infermeres han presentat la demanda per vulneració de dret a sufragi / Jordi Borràs

Permís retribuït de fins a quatre hores per anar al col·legi electoral

Infermeres de Catalunya sosté que els treballadors tenen reconegut per llei un permís de quatre hores per poder desplaçar-se al col·legi electoral a votar i que aquest permís sempre serà retribuït. “No abonar la jornada completa i descomptar les hores emprades per exercir el dret a vot es pot considerar com un condicionant a aquest dret fonamental”, han advertit en un comunicat per explicar la decisió de demandar l’ICS davant la justícia. La demanda de conflicte col·lectiu s’ha presentat un cop els serveis jurídics del sindicat han analitzat el cas i s’han adonat que es va vulnerar el dret a sufragi dels professionals de la salut que havien de treballar aquest diumenge i necessitaven un permís retribuït per desplaçar-se fins als col·legis.