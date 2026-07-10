La presència de vehicles als vorals del camí normalment poc concorregut que comunica amb la depuradora de Sant Feliu de Llobregat indicava que avui era dia de novetats al parc agrari del Baix Llobregat. Després d’una inversió de 45,9 milions d’euros, aquest divendres s’ha inaugurat oficialment la nova Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) Estrella, una infraestructura amb capacitat per processar fins a mil litres d’aigua per segon i uns dotze hectòmetres l’any. La intenció d’aquestes instal·lacions és que puguin ser capaces d’abastir el 15% de la demanda d’aigua potable de l’àrea metropolitana barcelonina. La planta ha estat construïda per la companyia francesa Veolia i està operada per Aigües de Barcelona. Entre les principals novetats, inclou la incorporació de dues línies pioneres de tractament d’aigua: el carbó actiu i l’osmosi inversa.
Amb aquesta inauguració, la Generalitat dona per completada l’actuació en clau aigua més important de la zona del Llobregat. L’escenari triat és una antiga zona de pous que es va reactivar arran dels greus episodis de sequera viscuts entre el 2021 i el 2024. “La qualitat de l’aigua en general era bona, però podien aparèixer alguns contaminants -majoritàriament provinents de pesticides i de l’ús agrícola- per als quals els organismes internacionals demanen ser més exigents i tenir certs paràmetres més controlats”, ha explicat durant una visita al recinte la Roser Picazo, responsable de l’obra. Per això, s’ha invertit en aquestes dues línies pioneres del tractament de l’aigua. La principal -capaç de processar fins a 750 litres per segon– és la del carbó actiu, un mètode “molt efectiu“. Per altra banda, la tècnica de l’osmosi inversa -consistent en unes membranes que només permeten el pas de partícules molt petites- es preveu que aglutini només el 25% del total d’aigua potable que tractarà la planta.
L’objectiu de la potent inversió en aquesta infraestructura és poder garantir l’abastiment i qualitat de l’aigua en un context d’emergència hídrica com el que hem viscut els darrers anys. Per complementar la nova ETAP Estrella, la previsió és que pròximament s’ampliï la capacitat de la planta d’aigua potable de Sant Joan Despí i que també es potenciï l’estació de regeneració d’aigua de Sant Feliu, que tot just acaba d’iniciar la seva activitat i es troba a pocs metres. Totes les iniciatives haurien de permetre millorar el servei d’abastament d’aigua potable a l’àrea metropolitana per avançar en la autonomia hídrica, és a dir, que la xarxa sigui capaç de funcionar en contextos adversos sense necessitar ajudes externes.
“Molt més barat que no tenir aigua”
L’acte d’inauguració de la nova planta ha comptat amb la presència de diferents personalitats, entre les quals el president de la Generalitat, Salvador Illa. El líder socialista ha destacat que aquesta infraestructura ha de permetre fer un gran pas endavant per passar de l’actual autonomia hídrica del 30% al 70%. “És a dir, que si no plou no hàgim d’estar pendents de què fem”, ha puntualitzat. Illa ha reconegut que es tracta d’una inversió potent, però ha insistit que era necessària per no quedar-se enrere i avançar-se a futures crisis mediambientals. “És veritat que ha costat un preu, però aquest és molt més barat que no tenir aigua […] Tot i que alguns ho neguin, tenim el canvi climàtic aquí i això ens obliga a preparar-nos i adaptar-nos”, ha dit.
En la mateixa línia s’ha pronunciat el president d’Aigües de Barcelona, Miquel Roca, que ha reivindicat la importància d’impulsar projectes de col·laboració publicoprivada com aquests que permetin donar resposta a problemes i, en aquest cas concret, assegurar una millor qualitat de l’aigua. “Més de tres milions de ciutadans s’estan ja beneficiant d’aquest esforç. Això per nosaltres té un gran significat”, ha subratllat. Per la seva banda, la directora general de Veolia, Estelle Brachlianoff, ha apuntat que aquest tipus de col·laboracions són lamentablement més “estranyes” del que podria semblar i ha destacat la “gran ambició” amb la qual s’ha impulsat la nova planta, amb una aposta pionera que confia que es pugui extrapolar a altres països. Al seu torn, el vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antonio Balmón, ha recordat que de petit venia precisament a jugar amb el seu pare, extreballador d’Aigües de Barcelona, als pous que avui integren el recinte i ha remarcat la importància d’impulsar polítiques de consens i constructives com aquestes.