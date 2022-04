El cas Fluidra i Borges: les empreses que continuen treballant a Rússia

La guerra a Ucraïna no només està afectant al país i al seu atacant Rússia, sinó que transgredeix a totes les economies del món. Davant d’aquesta situació, les empreses que tenen relació comercial amb Rússia o hi tenen seus han hagut de prendre la decisió de si perdre els seus clients o no. La universitat de Yale ha fet un anàlisi d’unes 500 empreses que es troben en aquesta situació, entre elles, dues catalanes: Fluidra i Borges, que encara tenen relació amb el país tot i la guerra.

Les accions de Fluidra tanquen 2020 amb preus històrics / Servimedia

Fluidra és una empresa de Barcelona especialitzada en la instal·lació de piscines, i el Grup Borges es dedica a la venda d’olis, vinagres i fruits secs, principalment. Ambdues empreses han decidit continuar la seva relació amb Rússia per diferents motius, tal com han explicat aquest diumenge. En el cas de Fluidra, fonts de l’empresa expliquen que mantenen a Rússia només una activitat “marginal” que suposa menys de l’1% del total. Segons indica la multinacional catalana, la intenció és sortir del país aviat i estan estudiant la manera de fer-ho. Actualment, hi tenen dues delegacions i mig centenar de treballadors.

Borges defensa la població civil de Rússia

Per al que fa Borges, asseguren estar “consternats” per les conseqüències de la guerra d’Ucraïna, que fa més de cinquanta dies que dura. Paral·lelament, defensen que la seva presència a Rússia és “merament comercial” i amb la finalitat d’abastir la població d’aliments de “primera necessitat”. A més, Borges argumenta que la no comercialització dels seus productes provocaria un “dany a la població civil” russa que, apunten, no és la culpable del conflicte. “Des de l’inici del conflicte Borges International Group s’ha bolcat amb Ucraïna contribuint a la donació de producte a diferents associacions que abasteixen de recursos a la població ucraïnesa”, conclou la marca amb seu a Reus.