Comença una música, o canvia de sobte la que se sentia fins a aquell moment, i et prepares per al que passarà. Saps que algú morirà, que algú se salvarà o que hi haurà el primer petó. També pot passar que el teu cos es posi en alerta, a punt per a un ensurt monumental. O bé intueixes que ploraràs. Tot això, i moltes coses més, és el que pot provocar-te una banda sonora mentre veus una pel·lícula. I després recordaràs per sempre almenys el tema musical principal d’aquella pel·lícula que t’ha emocionat o amb la qual t’has petat de riure. Fins al punt que algunes d’aquestes peces es converteixen en clàssics que passen de generació en generació i originen la seva pròpia semàntica: tothom sap que taral·lejar el tema d’El padrí equival a parlar de màfia, seriosament o, més freqüentment, fent broma.
Aquest valor d’univers compartit és el que fa que les músiques de les bandes sonores de pel·lícules que s’han convertit en clàssics siguin una matèria primera ideal per a una sèrie de concerts de Nadal, aptes per a un públic molt ampli, des del familiar al melòman. I els responsables de la programació del Palau de la Música Catalana ho saben. Per això han previst per al desembre i principis de gener dos concerts –un dels quals es repetirà dies després de la primera actuació– dedicats a quatre compositors que han fet vibrar milions d’espectadors de cinema. El primer serà amb obres d’Ennio Morricone i Nino Rota, i l’altre serà en homenatge a John Williams i Hans Zimmer.
El 16 de desembre i el 9 de gener, Ennio Morricone i Nino Rota
El dimarts 16 de desembre i el divendres 9 de gener seran les dues oportunitats que el Palau oferirà per al concert amb peces d’Ennio Morricone i Nino Rota. Tots dos compositors van crear peces que combinen tradició i modernitat i que s’han convertit en autèntics hits, com ara l’arxifamosa i inconfusible banda sonora d’El padrí. De Rota també es podrà sentir la música de La strada i Fellini 8 ½, totes dues dirigides per Federico Fellini. I de Morricone, les notes emotives Cinema Paradiso, a més de les músiques de La missió, La mort teniu un preu, El bo, el lleig i el dolent i Fins que li va arribar l’hora.
De fet, aquest concert, de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) i titulat Homenatge de Morricone i Rota, va ser concebut per Jordi Cos –músic i president de l’OSV, autor de la idea i del guió– com un espectacle total. Amb la direcció de Noemí Pasquina, hi destaquen les interpretacions de la soprano Andrea Martí i la Coral Cantiga. Però, a més del discurs que té la mateixa música, hi haurà una narració a càrrec de Salvador Vidal, actor de doblatge en algunes de les pel·lícules protagonistes del concert i moltes altres. De fet, Vidal ha estat la veu d’autèntiques estrelles del cinema, com ara Dustin Hoffman, George Clooney, Michael Douglas, Richard Gere, Harrison Ford i John Travolta entre molts altres. La dramatúrgia també tindrà un paper molt destacat en l’espectacle i anirà més enllà d’un simple acompanyament: llums, fotogrames i fragments de les pel·lícules s’uniran a la narració de Vidal al servei de la música, però amb personalitat pròpia.
Les entrades per als dos concerts, ja estan disponibles en aquests enllaços: un per al 16 de desembre i un altre per al 9 de gener.
El 6 de gener, John Williams i Hans Zimmer
El torn del concert d’homenatge a John Williams i Hans Zimmer serà el dia de Reis, 6 de gener, a la tarda. Es tracta de dos compositors que han deixat una empremta inesborrable en dècades de la història del cinema. Dos estils diferents però que tenen en comú una forta personalitat i una energia que es transmet des de les primeres notes. Potser hi ha algú que no coneix el nom d’aquests dos músics, però difícilment trobaràs algú que no conegui la seva música, perquè estem parlant de bandes sonores com ara la de la saga mítica Star Wars, que és una de les que es podran sentir fragments al Palau de la Música Catalana el 6 de gener.
També amb l’Orquestra Simfònica del Vallès i amb idea i guió de Jordi Cos, però en aquest cas sota la direcció d’Andrés Salado, en aquest concert es retrà homenatge als dos mestres. La narració, en català, serà de l’actor de doblatge Luis Posada, que ha donat veu al cinema a actors com ara Jim Carrey, John Cusack, Owen Wilson, Leonardo DiCaprio, Adrien Brody i Johnny Depp, entre altres. I es tocaran peces imponents de la mateixa Star Wars però també la música delicada de La llista de Schindler, totes dues de John Williams encara que molt diferents. I del mateix compositor encara hi haurà també la música del thriller polític JKK. De Zimmer, se sentiran fragments de les bandes sonores dels films Gladiator, Pirates del Carib, Interstellar, Pearl Harbor i El codi Da Vinci.
Les entrades per a aquest concert ja estan a la venda en aquest enllaç.