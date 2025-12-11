Comienza una música, o cambia de repente la que se escuchaba hasta ese momento, y te preparas para lo que sucederá. Sabes que alguien morirá, que alguien se salvará o que habrá el primer beso. También puede pasar que tu cuerpo se ponga en alerta, listo para un susto monumental. O bien intuyes que llorarás. Todo eso, y muchas cosas más, es lo que puede provocarte una banda sonora mientras ves una película. Y después recordarás para siempre al menos el tema musical principal de esa película que te ha emocionado o con la que te has reído a carcajadas. Hasta el punto de que algunas de estas piezas se convierten en clásicos que pasan de generación en generación y originan su propia semántica: todo el mundo sabe que tararear el tema de El padrino equivale a hablar de mafia, seriamente o, más frecuentemente, en broma.

Este valor de universo compartido es lo que hace que las músicas de las bandas sonoras de películas que se han convertido en clásicos sean una materia prima ideal para una serie de conciertos de Navidad, aptos para un público muy amplio, desde el familiar hasta el melómano. Y los responsables de la programación del Palau de la Música Catalana lo saben. Por eso han previsto para diciembre y principios de enero dos conciertos –uno de los cuales se repetirá días después de la primera actuación– dedicados a cuatro compositores que han hecho vibrar a millones de espectadores de cine. El primero será con obras de Ennio Morricone y Nino Rota, y el otro será en homenaje a John Williams y Hans Zimmer.

El 16 de diciembre y el 9 de enero, Ennio Morricone y Nino Rota

El martes 16 de diciembre y el viernes 9 de enero serán las dos oportunidades que el Palau ofrecerá para el concierto con piezas de Ennio Morricone y Nino Rota. Ambos compositores crearon piezas que combinan tradición y modernidad y que se han convertido en auténticos éxitos, como la archifamosa e inconfundible banda sonora de El padrino. De Rota también se podrá escuchar la música de La strada y Fellini 8 ½, ambas dirigidas por Federico Fellini. Y de Morricone, las emotivas notas de Cinema Paradiso, además de las músicas de La misión, La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo y Hasta que llegó su hora.

Noemí Pasquina dirigirá la Orquestra Simfònica del Vallès en el concierto de homenaje a Ennio Morricone y Nino Rota en el Palau de la Música Catalana, el 16 de diciembre y el 9 de enero / Foto: Palau de la Música Catalana

De hecho, este concierto, de la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) y titulado Homenaje a Morricone y Rota, fue concebido por Jordi Cos –músico y presidente de la OSV, autor de la idea y del guion– como un espectáculo total. Con la dirección de Noemí Pasquina, destacan las interpretaciones de la soprano Andrea Martí y la Coral Cantiga. Pero, además del discurso que tiene la misma música, habrá una narración a cargo de Salvador Vidal, actor de doblaje en algunas de las películas protagonistas del concierto y muchas otras. De hecho, Vidal ha sido la voz de auténticas estrellas del cine, como Dustin Hoffman, George Clooney, Michael Douglas, Richard Gere, Harrison Ford y John Travolta entre muchos otros. La dramaturgia también tendrá un papel muy destacado en el espectáculo y irá más allá de un simple acompañamiento: luces, fotogramas y fragmentos de las películas se unirán a la narración de Vidal al servicio de la música, pero con personalidad propia.

Las entradas para los dos conciertos, ya están disponibles en estos enlaces: uno para el 16 de diciembre y otro para el 9 de enero.

El 6 de enero, John Williams y Hans Zimmer

El turno del concierto de homenaje a John Williams y Hans Zimmer será el día de Reyes, 6 de enero, por la tarde. Se trata de dos compositores que han dejado una huella imborrable en décadas de la historia del cine. Dos estilos diferentes pero que tienen en común una fuerte personalidad y una energía que se transmite desde las primeras notas. Quizás hay alguien que no conoce el nombre de estos dos músicos, pero difícilmente encontrarás a alguien que no conozca su música, porque estamos hablando de bandas sonoras como la de la saga mítica Star Wars, que es una de las que se podrán escuchar fragmentos en el Palau de la Música Catalana el 6 de enero.

También con la Orquestra Simfònica del Vallès y con idea y guion de Jordi Cos, pero en este caso bajo la dirección de Andrés Salado, en este concierto se rendirá homenaje a los dos maestros. La narración, en catalán, será del actor de doblaje Luis Posada, que ha dado voz al cine a actores como Jim Carrey, John Cusack, Owen Wilson, Leonardo DiCaprio, Adrien Brody y Johnny Depp, entre otros. Y se tocarán piezas imponentes de la misma Star Wars pero también la música delicada de La lista de Schindler, ambas de John Williams aunque muy diferentes. Y del mismo compositor también habrá la música del thriller político JFK. De Zimmer, se escucharán fragmentos de las bandas sonoras de los films Gladiator, Piratas del Caribe, Interstellar, Pearl Harbor y El código Da Vinci.

Las entradas para este concierto ya están a la venta en este enlace.