Mor l’expresident d’Òmnium Jordi Porta als 86 anys

L’expresident d’Òmnium Jordi Porta ha mort als 86 anys. “Colpits per la mort de Jordi Porta”, han explicat des de l’entitat. “Va impulsar la modernització de l’entitat, el nou Òmnium Cultural, i també el full de ruta independentista. Et trobarem molt a faltar, Jordi. Sense tu no seríem qui som”.

El filòsof i activista cultural va ser president d’Òmnium entre el 2002 i el 2010 i va dedicar la seva vida a la promoció del català i de la cultura del país.

Colpits per la mort de Jordi Porta, president d'@omnium de 2002 a 2010. Va impulsar la modernització de l'entitat, el nou Òmnium Cultural, i també el full de ruta independentista. Et trobarem molt a faltar, Jordi. Sense tu no seríem qui som. DEP. pic.twitter.com/gn71qgDJfW — Òmnium Cultural (@omnium) June 14, 2023

L’actual president de l’entitat, Xavier Antich, ha recordat que “l’etapa de lideratge de Jordi Porta va suposar un punt d’inflexió en la història d’Òmnium Cultural” i ha valorat la seva tasca. “Durant el seu mandat va aconseguir l’objectiu de convertir l’entitat en un instrument a l’abast de tota la societat i transformar-la en una organització representativa del país sencer, actualitzant i modernitzant l’acció política i cultural, sense renunciar als seus objectius fundacionals en defensa de la llengua, la cultura i el país”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estat dels primers a reaccionar a la mort de Porta. “La mort d’en Jordi Porta ens deixa un gran buit”, ha dit. “Molts vam acompanyar-lo ara fa 20 anys al procés de renovació d’Òmnium, i sempre ha estat un referent polític, ètic i ciutadà. Perdem, a més, una molt bona persona, honesta i clarivident. El meu condol a la família i amics”.

Una vida lligada a la llengua i al país

Jordi Porta (Barcelona, 1936) va néixer en una família humil poc abans de l’inici de la Guerra Civil. Es va llicenciar en Filosofia a la Universitat de Barcelona el 1967 i posteriorment va guanyar una beca per ampliar els seus estudis a Nanterre (França). Des de ben jove va mostrar el seu compromís amb la societat i la cultura catalana, que es va manifestar per primera vegada amb la seva vinculació amb l’escoltisme català.

El 1971 va entrar com a director a la Fundació Jaume Bofill, que dirigiria fins al 2001. L’any següent va ser nomenat president d’Òmnium, entitat que va encapçalar fins al 2010, quan va ser rellevat per Muriel Casals, que ell mateix havia proposat com a successora. També va ser president de la Fundació Enciclopèdia Catalana i del Centre Unesco Catalunya i va ser síndic de greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que el va reconèixer com a Doctor honoris causa el 2013. El 2010 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.