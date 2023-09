Mor de càncer als 50 anys Ferran Gallart, cantant dels Strombers

Ferran Gallart, el cantant dels Strombers, ha mort als 50 anys a causa d’un càncer, segons ha informat el mateix grup en un sentit missatge a les xarxes socials. “Estimats seguidors i seguidores dels Strombers, lamentem comunicar-vos que el Ferran Gallart, el nostre cantant, ens ha deixat després de lluitar contra un càncer”, ha comunicat la formació.

“El Ferran ha sigut l’ànima dels Strombers que tant i tant ha fet gaudir a més d’una generació en nombroses festes d’arreu del país”, continua el missatge, “desprenent sempre bona energia i felicitat. Seguint el seu esperit, perpetuarem el seu llegat i el recordarem com ell voldria, amb alegria i música. Vola alt, Ferran. T’estimem!”

Gallart (Santpedor, 1973) va anunciar el passat mes de juliol que patia càncer i el grup va decidir anul·lar els concerts que tenien contractats i que, un estiu més, els havien de dur per tot el país fent ballar pobles sencers durant les seves festes majors. “Donat que la seva figura indiscutiblement no és substituïble, hem preferit donar per anul·lada la gira d’aquest any”, justificava el grup. En el comunicat, el mateix Gallart enviava un missatge d’optimisme als seus seguidors. “Estigueu felices i feliços, perquè tot té el seu sentit, i d’això n’extrauré vivències i aprenentatges molt favorables. De fet, ja ho estic fent”.

El ‘flopsy style’ dels Strombers

Els Strombers van néixer el 1998 a Cardona i s’han caracteritzat per combinar un gran nombre d’estils en el seu repertori: ska, reggae, cúmbia, rumbes, country o bluegrass. Aquesta barreja d’estils l’han anomenat flopsy style, una espècie d’acte de llibertat musical: “Practiquem flopsy style: un acte de llibertat musical, una barreja eclèctica i deliberadament accidentada d’estils expressada amb optimisme i sense prejudicis. Amb aquesta definició potser s’hi podrien incloure altres grups, però la diferència és que els Strombers no tenim cap pressió perquè no hi ha cap discogràfica ni ningú que ens imposi directrius”.