Sense cap mena de dubte, la cançó d’aquest estiu és “Xavier, el tècnic de so” de La Ludwig Band. Ha estat un dels grans temes i trends indiscutibles dels darrers mesos, conquerint festes majors, xarxes socials i terrasses amb una tornada inconfusible i adictiva: “Com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola. Això està molt transparent. Doncs deu ser ginebra sola”. Però el fenomen de la banda sonora estival en català ve de molt lluny: des que la ràdio i la televisió pública van començar a encarregar les seves sintonies estivals a principis dels noranta fins a la consolidació del pop urbà i la fusió festiva.
A continuació, i deixant l’èxit acplaparador del tècnic de so de La Ludwig d’enguany, fem un recorregut històric per deu dels temes més emblemàtics de les darreres dècades que han definit els nostres estius amb un marcat esperit mediterrani i de festa major:
En S’estiu – Antònia Font
La poesia costumista i surrealista dels mallorquins Antònia Font va trobar en una cançó d’estiu el seu punt d’arrencada d’una carrera plagada d’èxits en els seus nou discs d’estudi. Per sorprenent que sembli, el seu primer tema popular va ser “En s’estiu”, un tema que va fascinar el públic mallorquí l’estiu de 1998, poc abans de la publicació del seu àlbum de debut homònim. La gent se la va fer seva i cantava amb alegria -el títol d’una altra cançó mítica del grup– la tornada d’aquell tema estival: “És que estic de puta mare d’ençà que és en s’estiu”. En definitiva, una cançó que va obrir la porta a una de les millors bandes de la història de la música catalana que recentment ha patit un cop dur a causa de la mort el baixista Joan Roca, amb 53 anys, després d’una llarga malaltia.
Al mar! – Manel
Inclòs a l’àlbum de debut Els millors professors europeus (2008), el tema d’aquesta formació barcelonina és més que un simple tema estival, i va marcar un abans i un després en la música pop en català. Amb el so característic de l’ukulele –instrument marca de la casa que posteriorment abandonarien– i una lletra plena d’ironia i nostàlgia mediterrània, Al mar! va esdevenir l’himne intergeneracional per excel·lència de les vacances a la costa. “Sona bona música i som davant del mar”, canta Guillem Gisbert en aquest retrat costumista, fresc i ple d’enginy.
Munta-t’ho bé – Els Pets
Un veritable pilar de la història de la música estival a Catalunya. L’any 1993, TV3, en plena onada del rock català, va apostar per aquesta composició del grup de Constantí per a la seva campanya d’estiu, inaugurant una tradició de sintonies estivals que dura fins avui. El tema, inclós al disc Vine a la festa (1995), és un exercici de rock festiu, desenfadat i indispensable en qualsevol festa major del país. “Ara és moment de passar-ho bé, canya a l’estiu, beu, salta, riu i munta-t’ho bé”.
Ens hem guanyat l’estiu – Pau Vallvé
En un registre molt més intimista i reflexiu, aquesta cançó de Pau Vallvé és una abraçada càlida al descans després d’una etapa de feina dura, incertesa o desgast emocional. Amb el so orgànic, delicat i progressiu que caracteritza l’autor, la cançó publicada l’any 2024 no parla de la festa desenfrenada, sinó del plaer conscient de baixar el ritme, respirar fons i assaborir la tranquil·litat mereixedora de perdre’s per camins secundaris confeccionant la banda sonora d’estiu. És un cant a la calma, a la recompensa de la constància i a la bellesa de trobar la pau en les coses senzilles quan finalment arriba el moment de parar, i compartir tot això amb aquella persona que estimes.
El teu estiu – Sau
Amb el segell inconfusible del pop-rock melòdic que va caracteritzar Sau i la veu inconfundible de Carles Sabater, van prendre el relleu d’Els Pets amb la cançó de l’estiu de TV3. Sau va publicar El teu estiu (1994) és una canço que sintetitza l’enyorança, el romanticisme i la llum dels mesos càlids. Tot un clàssic que ha mantingut la seva vigència al llarg dels anys a les ones radiofòniques, i on Carles Sabater i Pep Sala ens conviden a emprendre, a bord d’un gran veler, una aventura apassionant i sense frens per convertir l’estiu en un record inoblidable: “Que comenci el teu viatge / El que sempre tu has volgut / No el pots deixar escapar / Ha arribat el teu estiu”.
Estiu – ZOO
Des de la Safor, al País Valencià, ZOO va irrompre amb una força descomunal en l’escena musical amb aquest tema, el primer tema i èxit de la banda de l’any 2014. Fusionant electrònica, rap i vent de llautó, Estiu va esdevenir un fenomen reivindicatiu i festiu que va ressonar amb potència en cada festival i concert estival fins a dissolució de la banda l’any 2024. “Se’n va el dolor amb l’olor a mar”.
L’estiu és llibertat – Buhos
Els de Calafell són especialistes a crear temes per fer saltar milers de persones. Aquesta cançó de l’any 2018 és una explosió d’optimisme i felicitat, on el grup de Calafell converteix els mesos càlids en un sinònim de desconnexió, amb la calidesa de les festes majors del país i de retrobaments a la vora del mar. La cançó funciona com un autèntic himne estival que celebra la lleugeresa de viure sense horaris i la màgia de compartir les nits d’estiu amb la teva gent. Perquè l’estiu, com diu la cançó, és “una rampa d’emocions”.
Festa major – La Trinca
L’arribada de l’estiu és sinònim de festa major en molts indrets del país i, Per això, no podría faltar un clàssic absolut del costumisme i la satírica catalana. “Festa Major” (1970) de La Trinca és un retrat impagable, divertit i enyoradís de la celebració popular per excel·lència de qualsevol poble. Amb el seu humor característic, la seva ironia fina i una instrumentació teatral de xaranga, el trio de Canet de Mar repassa des del pregó i els balls de gala fins a la ressaca, els focs d’artifici i els embolics nocturns. Més que una simple cançó, és una crònica sociològica festiva que capta a la perfecció l’esperit alegre, esbojarrat i intergeneracional de festes majos de tota la vida.
Corre l’estiu – Pepet i Marieta
Seleccionada com a cançó de l’estiu per als mitjans públics el 2014, aquest tema de les Terres de l’Ebre encomana alegria immediata gràcies al seu ritme festiu de ska-reggae i una lletra optimista pensada per viure cada segon de sol. És un autèntic xut d’energia que capta a la perfecció la urgència de viure el període estival com si no hi hagués un demà. Amb una tornada extremadament encomanadissa i una efervescència encomanable, la cançó convida a aprofitar cada segon de platja, nit, amor i gresca abans no s’acabi. A més, en el tram final del tema, introdueixen el vers tradicional de la rumba catalana “”al garrotín, al garrotán, a la vera vera vera de Sant Joan”.
Mazoni – Per primer cop
L’estiu va molt vinculat a les primeres vegades, i d’això parla aquesta canço de Jaume Pla, conegut musicalment com a Mazoni. Aquesta és una joia de l’indie-pop català que reflexiona sobre la fascinació, la supresa i la petitesa de l’ésser humà davant de les primeres vegades i els grans descobriments de la vida. Amb una melodia acústica i lluminosa, Mazoni fa servir les paraules idònies per captar aquesta sensació màgica d’experimetar les primeres vegades, com la fascinació que imposa la immensitat del mar o desobreix l’amor i, de sobte, veus un món ple de possibilitats.