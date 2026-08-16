Sin lugar a dudas, la canción de este verano es «Xavier, el tècnic de so» de La Ludwig Band. Ha sido uno de los grandes temas y tendencias indiscutibles de los últimos meses, conquistando fiestas mayores, redes sociales y terrazas con un estribillo inconfundible y adictivo: «¿Cómo te llamas? Me llamo Xavier. ¿Y qué ves? Ginebra con Coca-Cola. Eso está muy claro. Pues debe ser ginebra sola». Pero el fenómeno de la banda sonora estival en catalán viene de muy lejos: desde que la radio y la televisión pública comenzaron a encargar sus sintonías estivales a principios de los noventa hasta la consolidación del pop urbano y la fusión festiva.

A continuación, y dejando el éxito arrollador del técnico de sonido de La Ludwig de este año, hacemos un recorrido histórico por diez de los temas más emblemáticos de las últimas décadas que han definido nuestros veranos con un marcado espíritu mediterráneo y de fiesta mayor:

En S’estiu – Antònia Font

La poesía costumbrista y surrealista de los mallorquines Antònia Font encontró en una canción de verano su punto de arranque de una carrera plagada de éxitos en sus nueve discos de estudio. Por sorprendente que parezca, su primer tema popular fue «En s’estiu», un tema que fascinó al público mallorquín el verano de 1998, poco antes de la publicación de su álbum de debut homónimo. La gente se la hizo suya y cantaba con alegría -el título de otra canción mítica del grupo– el estribillo de aquel tema estival: «És que estic de puta mare d’ençà que és en s’estiu». En definitiva, una canción que abrió la puerta a una de las mejores bandas de la historia de la música catalana que recientemente ha sufrido un duro golpe debido a la muerte del bajista Joan Roca, con 53 años, tras una larga enfermedad.

Al mar! – Manel

Incluido en el álbum de debut Els millors professors europeus (2008), el tema de esta formación barcelonesa es más que un simple tema estival, y marcó un antes y un después en la música pop en catalán. Con el sonido característico del ukelele –instrumento marca de la casa que posteriormente abandonarían– y una letra llena de ironía y nostalgia mediterránea, Al mar! se convirtió en el himno intergeneracional por excelencia de las vacaciones en la costa. «Sona bona música i som davant del mar», canta Guillem Gisbert en este retrato costumbrista, fresco y lleno de ingenio.

Munta-t’ho bé – Els Pets

Un verdadero pilar de la historia de la música estival en Cataluña. En 1993, TV3, en plena ola del rock catalán, apostó por esta composición del grupo de Constantí para su campaña de verano, inaugurando una tradición de sintonías estivales que dura hasta hoy. El tema, incluido en el disco Vine a la festa (1995), es un ejercicio de rock festivo, desenfadado e indispensable en cualquier fiesta mayor del país. «Ara és moment de passar-ho bé, canya a l’estiu, beu, salta, riu i munta-t’ho bé».

Ens hem guanyat l’estiu – Pau Vallvé

En un registro mucho más intimista y reflexivo, esta canción de Pau Vallvé es un abrazo cálido al descanso después de una etapa de trabajo duro, incertidumbre o desgaste emocional. Con el sonido orgánico, delicado y progresivo que caracteriza al autor, la canción publicada en 2024 no habla de la fiesta desenfrenada, sino del placer consciente de bajar el ritmo, respirar hondo y saborear la tranquilidad merecida de perderse por caminos secundarios confeccionando la banda sonora de verano. Es un canto a la calma, a la recompensa de la constancia y a la belleza de encontrar la paz en las cosas sencillas cuando finalmente llega el momento de parar, y compartir todo eso con esa persona que amas.

El teu estiu – Sau

Con el sello inconfundible del pop-rock melódico que caracterizó a Sau y la voz inconfundible de Carles Sabater, tomaron el relevo de Els Pets con la canción del verano de TV3. Sau publicó El teu estiu (1994) es una canción que sintetiza la añoranza, el romanticismo y la luz de los meses cálidos. Todo un clásico que ha mantenido su vigencia a lo largo de los años en las ondas radiofónicas, y donde Carles Sabater y Pep Sala nos invitan a emprender, a bordo de un gran velero, una aventura apasionante y sin frenos para convertir el verano en un recuerdo inolvidable: «Que comenci el teu viatge / El que sempre tu has volgut / No el pots deixar escapar / Ha arribat el teu estiu».

Estiu – ZOO

Desde la Safor, en el País Valencià, ZOO irrumpió con una fuerza descomunal en la escena musical con este tema, el primer tema y éxito de la banda del año 2014. Fusionando electrónica, rap y viento de metal, Estiu se convirtió en un fenómeno reivindicativo y festivo que resonó con potencia en cada festival y concierto estival hasta la disolución de la banda en 2024. «Se’n va el dolor amb l’olor a mar».

L’estiu és llibertat – Buhos

Los de Calafell son especialistas en crear temas para hacer saltar a miles de personas. Esta canción del año 2018 es una explosión de optimismo y felicidad, donde el grupo de Calafell convierte los meses cálidos en un sinónimo de desconexión, con la calidez de las fiestas mayores del país y de reencuentros a la orilla del mar. La canción funciona como un auténtico himno veraniego que celebra la ligereza de vivir sin horarios y la magia de compartir las noches de verano con tu gente. Porque el verano, como dice la canción, es «una rampa d’emocions».

Festa major – La Trinca

La llegada del verano es sinónimo de fiesta mayor en muchos lugares del país y, por eso, no podría faltar un clásico absoluto del costumbrismo y la satírica catalana. «Festa Major» (1970) de La Trinca es un retrato impagable, divertido y añorado de la celebración popular por excelencia de cualquier pueblo. Con su humor característico, su fina ironía y una instrumentación teatral de charanga, el trío de Canet de Mar repasa desde el pregón y los bailes de gala hasta la resaca, los fuegos artificiales y los líos nocturnos. Más que una simple canción, es una crónica sociológica festiva que capta a la perfección el espíritu alegre, alocado e intergeneracional de fiestas mayores de toda la vida.

Corre l’estiu – Pepet i Marieta

Seleccionada como canción del verano para los medios públicos en 2014, este tema de las Terres de l’Ebre contagia alegría inmediata gracias a su ritmo festivo de ska-reggae y una letra optimista pensada para vivir cada segundo de sol. Es un auténtico chute de energía que capta a la perfección la urgencia de vivir el período estival como si no hubiera un mañana. Con un estribillo extremadamente pegajoso y una efervescencia contagiosa, la canción invita a aprovechar cada segundo de playa, noche, amor y juerga antes de que se acabe. Además, en el tramo final del tema, introducen el verso tradicional de la rumba catalana «»al garrotín, al garrotán, a la vera vera vera de Sant Joan».

Mazoni – Per primer cop

El verano está muy vinculado a las primeras veces, y de eso habla esta canción de Jaume Pla, conocido musicalmente como Mazoni. Esta es una joya del indie-pop catalán que reflexiona sobre la fascinación, la sorpresa y la pequeñez del ser humano ante las primeras veces y los grandes descubrimientos de la vida. Con una melodía acústica y luminosa, Mazoni utiliza las palabras idóneas para captar esa sensación mágica de experimentar las primeras veces, como la fascinación que impone la inmensidad del mar o descubrir el amor y, de repente, ver un mundo lleno de posibilidades.