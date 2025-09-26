Els divendres sempre són una mica més especials per als seguidors de Com si fos ahir. Després d’una setmana molt intensa i plena de trames diverses, els guionistes guarden una bona dosi de girs que deixaran els espectadors bocabadats i rumiant què passarà dilluns. Actualment, hi ha moltes històries que afecten els amics de la colla de l’institut, però ha estat un secret familiar el que ha sacsejat l’estabilitat d’una parella que ha començat la novena temporada de manera catastròfica.
Més problemes per a la Sílvia i el Francesc
La Sílvia (Montse Germán) ha tingut un inici de temporada complicat. Quan semblava que tots els seus problemes amorosos estaven solucionats un cop havia girat full amb el Francesc (Eduard Buch) després que sortís a la llum la seva infidelitat amb el Miqui (Adrià Collado), les coses s’han embolicat encara més. Els fans del Comsi encara es pregunten quin problema de salut l’afecta i per què últimament no es troba bé. A tot això cal sumar l’estrès que arrosseguen des que van entrar uns lladres al pis a robar i ella va veure el rellotge que li havia regalat el Francesc ja no hi era. Per arrodonir-ho tot encara més, quan va decidir parlar amb el metge, la resposta que va trobar-se és que estava molt nerviosa i que tenia la menopausa. Tot plegat un circ surrealista que encara es pot complicar més.
El secret de la Neus surt a la llum
Era inevitable que aquest moment arribés. Des de la primera setmana de capítols, la Neus (Mercè Martínez) ha estat amagant un secret familiar que podria afectar moltíssim la vida del seu germà Francesc. Amb la incorporació de la Ruth (Carlota Keiko) a la sèrie sota el paper de la filla de la Neus, han arribat altres conseqüències derivades que la seva família no esperava. Una d’elles és l’Ona, la professora de tenis de la Ruth que té un passat en comú amb el Francesc: van ser parella ara fa 25 anys i el dia de la seva boda, l’Ona va deixar-lo plantat a l’altar.
Durant tots aquests dies, la dona no s’ha aturat, preguntant tota l’estona pel Francesc i fins i tot saltant-se l’ultimàtum de la Neus sobre que es mantingui allunyada de la seva família. La Ruth és una nena molt persuasiva i al final ha aconseguit que la seva idolatrada professora pugui posar-se en contacte amb el seu tiet. Una decisió que és evident que tindrà conseqüències.
En el capítol d’aquest divendres 26 de setembre, la Neus s’ha adonat que mantenir més temps el secret acabarà esclatant de manera violenta, i per això decideix que és el moment de dir-li les coses al Francesc. Com era evident, ell no s’ho pren gens bé, sobretot perquè fa setmanes que la Neus es comporta de manera estranya perquè ell no pugui anar a veure els partits de tenis de la seva neboda. La Ruth, però, també és molt capriciosa i acaba aconseguint que el Francesc vagi al partit amb la condició que aniran directament a la grada per no trobar-se amb l’Ona.
El primer cara a cara més incòmode
Algú creia que el Francesc podria escapar d’aquest retrobament? La Ruth ha aconseguit que perdi temps a la pista perquè l’Ona el vegi i s’acosti a parlar amb ell. Es nota que el Francesc està molt incòmode i l’Ona busca tota l’estona que parlin del que va passar fa un quart de segle. És evident que el Francesc s’hi negarà, però aquesta reunió ha aconseguit que es remoguin sentiments que semblaven enterrats per sempre.
Més tard, el Francesc se’n va a casa amb la Sílvia i la seva actitud denota una apatia i una tristesa molt evidents. Té sentit que la Neus volgués amagar la notícia perquè sabia que aquest cop podria enfonsar el seu germà i pel camí endur-se la seguretat de la Sílvia per davant. Recordar una exparella pot ser difícil, però tenir-la tan a prop podria reobrir ferides del passat?
La Sílvia ha decidit prendre els ansiolítics que va receptar-li el metge per “calmar els nervis” que suposadament han iniciat tots els seus problemes de salut, però sembla que la propietària de la botiga d’antiguitats té altres preocupacions que no l’ajudaran a recuperar-se. Ara per ara, caldrà esperar uns dies més per saber què passarà amb aquesta parella ara que la bomba ha sortit a la llum.