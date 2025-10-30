El Jutjat d’instrucció número 1 de Sant Feliu de Llobregat ha citat a declarar com a investigats nou dirigents de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) arran d’una denúncia de Societat Civil Catalana (SCC) per unes irregularitats comptables que va recollir un informe de la Sindicatura de Comptes dels exercicis 2021 i 2022. Els fets es remunten al període entre 2015 i 2021, quan governava la cúpula anterior a l’actual, que va iniciar el mandat el març del 2022, i l’entitat espanyolista, segons ha detallat el TSJC en un comunicat, va presentar la denúncia per un presumpte delicte de malversació. La denúncia fa referència a una sèrie de presumptes irregularitats que es van cometre per part de l’anterior Consell de Govern de la CCMA, però implica la direcció actual i dos càrrecs directius actuals de la CCMA.
Fonts de la CCMA han traslladat a El Món que l’actual direcció va corregir les irregularitats detectades per la Sindicatura i l’òrgan fiscalitzador ha aportat un informe a la magistrada on “no veu cap indici de delicte penal ni comptable”. Les mateixes fonts, a més, consideren que es tracta d’una nova denúncia amb un clar “rerefons polític” per “deslegitimar i desestabilitzar els mitjans públics d’aquest país que treballen per la llengua i la cultura catalana” i, d’altra banda, veuen mala fe en portar al jutjat l’actual cúpula de la CCMA per fets ocorreguts durant l’anterior mandat. En aquest sentit, l’ens públic afirma que es personarà davant del jutjat perquè considera que el cas es desmunta molt de pressa, ja que no hi ha hagut cap delicte ni il·legalitat per part de cap membre de l’actual Consell de Govern ni de l’equip directiu de la CCMA.
A hores d’ara, però el magistrat ha citat a declarar entre l’abril i el maig de 2026 els membres de l’actual consell de govern de la CCMA, que va iniciar el mandat el març de 2022. És a dir, la presidenta Rosa Romà, la vicepresidenta Àngels Ponsa, el secretari Lluís Garriga, i els consellers Carme Figueras, Lluís Noguera, Gemma Ribas i Josep Riera. Així mateix, també han estat citats Andreu J. Martínez, actual director de gestió pressupostària, empresa verda i serveis generals de la CCMA; i Lluís Bernabé, director executiu de La Marató.
Societat Civil Catalana demana verificar si hi ha hagut conductes similars
Per la seva banda, Societat Civil Catalana denuncia que els fets comprovats per la Sindicatura els exercicis 2021 i 2022 “podrien no ser casos aïllats, sinó part d’un patró sistemàtic de gestió irregular amb rellevant impacto econòmic i possible transcendència penal”. És per això que a la denúncia l’entitat espanyolista sol·licita diligències específiques per verificar “si conductes similars s’han produït també en exercicis anteriors o posteriors”. A la denúncia, els serveis jurídics de SCC sol·licitaven l’obertura de diligències pels possibles delictes de prevaricació, malversació de fons públics, omissió del deure de perseguir delictes i altres relacionats amb la gestió il·lícita de recursos públics.