‘Islàndia’ d’Albert Om, primera víctima de la renovació de RAC1

RAC1 comença a modificar la graella de cara a la temporada vinent. La nova direcció té la missió d’incorporar cares noves i fer-ne fora a les que, per algun motiu, ja no els interessen. La primera víctima seria Albert Om i el seu Islàndia, el programa de tardes que s’emetia fins ara entre les set a quarts de nou del vespre. Les audiències han estat bones des de l’estrena el 2016, però haurien decidit eliminar-lo segons ha avançat el diari ARA. El periodista no ha volgut confirmar ni desmentir la notícia i, de moment, RAC1 tampoc no ha emès cap comunicat oficial en què ho anunciï.

I si les xifres són bones, per què haurien pres aquesta decisió? En primer lloc, destaquen que la intenció de l’emissora és reformular la franja de tarda. Podrien donar més hores al programa de Toni Clapés, però aquesta opció tampoc no està confirmada. El mitjà relaciona directament la cancel·lació de l’Islàndia amb el sobrecost que costaria aquest espai, ja que creuen que els seus costos de programació són “disparats” i ara mateix necessiten reduir despeses.

L’audiència d’Islàndia era bona | RAC1

Què farà l’Albert Om a partir d’ara?

Tot és una incògnita encara, però fa pinta que la decisió podria anunciar-se en els canals oficials aviat ara que s’ha filtrat. Tampoc no se sap si oferiran un altre forat al presentador o si aquest serà el seu comiat de la ràdio privada.

L’Albert Om no es quedarà sense feina, però, ja que actualment està preparant un programa a TV3 anomenat Una altra història. En la nota de premsa, la cadena explicava que aquest serà un espai nou en què s’explicarà la història dels catalans i catalanes a través dels objectes antics que guarden a casa. Han demanat als teleespectadors que enviïn fotografies de l’objecte més especial i representatiu que tinguin per tal de poder explotar-lo i fer-lo servir de base per a un programa que analitzarà com som i com hem estat en els últims 100 anys.