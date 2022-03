Mireia Portas explica com se sent ara que ha marxat del ‘Polònia’

L’Eloi Vila ha entrevistat aquest dijous una de les actrius del Polònia de TV3 més estimades, la Mireia Portas. Parlem de la icònica Esperanza Aguirre, la Carme Forcadell, Raquel Sans, la Carme Chacón, la reina Sofia… entre tantes altres. La catalana ha deixat el programa després de quinze anys en la seva plantilla, un comiat molt emotiu del que ha donat detalls en aquesta conversa a Al cotxe!. Gràcies a ella ha aconseguit fer rècord de la temporada amb un 11,3% de l’audiència, el que s’entén tenint en compte que genera molta curiositat per què ha pres aquesta decisió tan radical.

La Mireia feia temps que s’ho rumiava, fer el pas d’abandonar el programa d’humor i provar sort en altres espais. De moment se centra en les actuacions a Cantando bajo la lluvia del Teatre Tívoli, la que la portarà de gira ben aviat. Considera que estava massa centrada en el seu paper al Polònia després de tants anys i va sentir la necessitat de deslligar-se de la corda que li donava tanta seguretat.

Al Polònia ha viscut de tot, amb personatges molt divertits que li han donat molt de protagonisme: “El meu primer personatge va ser la Carme Chacón i el meu últim la reina Sofia, quan vam cantar la meravellosa cançó de la Rigoberta Bandini en la que Felip VI li demanava al pare que marxés. Sempre m’he sentit molt estimada pels meus companys i per tot l’equip, els qui s’han convertit en amics. M’ho he passat tan i tan bé… Per mi, el millor personatge ha estat el de l’Esperanza Aguirre perquè m’ha permès jugar molt i he agraït totes les sortides de to que ha fet, és clar. Ara bé, sempre has de treballar els personatges des de l’estima i la curiositat”.

Reconeix que no té bona memòria i que, sovint, s’ha trobat amb famosos que li han dit que els va agradar la seva imitació quan ella ni tan sols recordava haver interpretat el seu paper: “Perquè sí, sí, molts polítics m’han trucat per dir-me que els havia agradat la meva imitació. Fins i tot la Carme Forcadell va fer-me una abraçada molt forta quan ens vam conèixer durant la festa del 10è aniversari del programa. Vaig sentir que teníem una connexió, però em va sorprendre que ella també ho experimentés i m’ho agraís. Em vaig sentir molt plena”.

La Mireia Portas ha estat una de les grans imitadores del Polònia, programa del que continuarà tenint notícies perquè el seu marit és un dels productors. Ara bé, assegura que a casa no es parla del tema: “Els dos vèiem el programa des d’una perspectiva molt diferent, el que feia que fos un tema molt sensible… Preferíem no parlar-ne quan estàvem a casa”, deia divertida. Ara opta per centrar-se en els musicals, part de la professió que li encanta perquè li permet recordar la seva carrera de ballarina. Una actriu amb encara molta carrera professional al endavant.