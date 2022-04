Maria Morera de ‘Cucut’: “Vaig patir molt durant el rodatge”

Maria Morera és la protagonista de Cucut, la sèrie de TV3 que indagava sobre els traumes de la jove protagonista. La jove de Begur va començar en el món de la interpretació fa relativament poc i una mica de casualitat, gràcies a la insistència de la mare. Així ho ha reconegut en una entrevista molt personal a Catalunya Ràdio en la que també reflexiona sobre la professió i què significa per a ella ser la guanyadora més jove d’un premi Gaudí.

Maria Morera, la guanyadora més jove dels premis Gaudí

“Estava reunida amb els productors de la pel·lícula quan vaig saber que m’havien nominat al premi Gaudí. Vaig arribar a la gala sense saber si seria jo la guanyadora, el que no m’esperava gens. Quan van dir el meu nom em vaig sorprendre moltíssim i no recordo gairebé res d’aquells dos minuts, com si s’hagués aturat el temps. Ni tan sols recordo què vaig dir durant el discurs, que no el tenia gens preparat”, ha explicat ara.

I què ha fet amb el guardó? La història és divertida: “El tinc en una estanteria del meu pis de Barcelona. El problema és que hi visc amb tres nois i estan tot el dia jugant amb ell, així que un dia d’aquests me l’enduré perquè al final me’l trencaran“.

Com dèiem, va ser la seva mare qui li va insistir que podria provar sort com a actriu: “Una amiga seva li va passar la convocatòria del càsting, però jo no volia anar-hi perquè mai no havia actuat i pensava que faria el ridícul. La meva mare va enviar fotografies meves sense dir-me res i em vaig enfadar. Quan em van dir que m’havien agafat, però, li vaig agrair molt. Mai no havia estat en un rodatge, però vaig estar molt ben acollida i allà em vaig adonar que volia dedicar-me a això”.

Aquest no és un món fàcil, del que és conscient: “Sabem que és un món molt complicat i encara pateixo perquè tots som actors i ho volem ser, però és complicat i no és normal la sort que he tingut. Estic molt agraïda, però tinc clar que he de lluitar per això. Vaig acabar la sèrie i vaig començar a formar-me professionalment i estic estudiant per ser actriu”.

L’actriu protagonitza la sèrie Cucut de TV3

A Cucut, que és una sèrie bastant fosca, s’explica un tema molt important sobre què li ha passat a una nena que marxa de casa després de patir abusos sexuals durant molts anys. Com va preparar-se el paper? “Es visibilitza una cosa d’una manera que crec que no s’ha tocat tan profundament aquí a Catalunya. Crec que el final queda bastant tancat, però mai saps si pot haver-hi fet una segona temporada. No m’agrada massa veure’m i, de fet, dilluns passat vaig estar criticant-me a mi mateixa en una conversa amb el Biel“.

Maria Morera ha fet cinema i televisió. Què li agrada més? “A la televisió tens menys temps, però hi ha la satisfacció que surts a la tele i és un producte més fred. Va ser molt complicat rodar Cucut perquè ho vam fer en només set setmanes. Recordo dies de patir. Ho vaig patir moltíssim perquè sóc una persona que ho gaudeixo molt, però hi ha escenes que han estat molt dures. Hi ha alguna cosa en aquest patiment que m’agrada. En rodar al cinema, doncs tens molt més temps per a tot”.

I sobre el seu futur, què en pensa? Deixa clar que prefereix enfocar la carrera cap al cinema d’autor, però no tanca la porta als projectes de Netflix perquè estan molt ben pagats: “En el cinema hi ha un punt més personal, amb menys recursos i molta creença en el projecte. A vegades a Netflix és més fast food. No ho descarto, però m’agradaria tirar la meva carrera per a una altra banda. He dit que no a alguna cosa. Ara puc viure i mantenir-me a Barcelona. Quan no pugui, doncs hauré de demanar una altra cosa”.