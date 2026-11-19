El Museu d’Història de Catalunya (MHC) està celebrant el seu 30è aniversari aquest any i el culminarà dilluns que ve, 23 de novembre amb una gran festa protagonitzada per la Balkan Paradise Orchestra, una formació catalana integrada per deu instrumentistes. Una trobada per posar el punt final a un any commemoratiu que ha servit per reivindicar tres dècades de compromís amb la divulgació de la història i el patrimoni del país. La vetllada començarà a les 18.30 hores i combinarà parlaments institucionals amb la música en directe de la Balkan Paradise Orchestra, que fusiona els sons balcànics amb ritmes contemporanis.
A més de la celebració dels 30 anys del Museu, la festa vol ser una oportunitat per compartir amb el públic el camí recorregut i reafirmar el paper de la institució com un espai viu, obert i participatiu, capaç de generar coneixement, promoure la reflexió i establir vincles amb la societat.
Informació pràctica sobre l’acte
- Data: Dilluns 23 de novembre de 2026
- Hora: Obertura de portes a les 18.30 h. Inici de l’acte institucional a les 19 h.
- Lloc: Museu d’Història de Catalunya. Plaça de Pau Vila, 3. Barcelona
- Activitat: Celebració institucional i concert de la Balkan Paradise Orchestra
- Entrades: https://tickets.oneboxtds.com/tresc/events/61156
Un any marcat per l’èxit de l’exposició sobre el poble gitano
La celebració del 30è aniversari coincideix amb un any especialment significatiu per al Museu, tant per la resposta del públic com per l’impuls de nous projectes que reforcen el seu compromís amb una història plural i inclusiva.
Un dels grans èxits del 2026 ha estat l’exposició El poble gitano de Catalunya: història i cultura, que va tancar les portes el passat 13 de setembre després de rebre 74.232 visitants i convertir-se en l’exposició temporal més visitada de la història del Museu. La mostra, inaugurada l’octubre de 2025 i prorrogada davant l’interès del públic, ha permès donar a conèixer sis segles d’història i cultura del poble gitano a Catalunya, sovint poc presents en els relats històrics convencionals. El projecte ha destacat especialment pel seu caràcter participatiu, amb la implicació directa de la comunitat gitana i la recopilació de més de 160 testimonis orals que han contribuït a construir un relat històric a partir de les veus dels seus protagonistes.
L’èxit de públic i els reconeixements rebuts han consolidat aquesta exposició com una de les fites més destacades de la trajectòria recent del Museu i un exemple de la seva aposta per una museologia participativa, que incorpora noves perspectives i fomenta el diàleg amb les comunitats.
Aquest treball de recerca i documentació també ha donat lloc a la producció del documental Amaro Drom. Veus i memòria del poble gitano, dirigit per Guillermo Cruz i estrenat el passat 6 d’octubre als Cinemes Girona de Barcelona. Amb una durada de 77 minuts i construït a partir de més d’un centenar de testimonis, el documental recull experiències, records i reflexions sobre la identitat, la cultura, la memòria i els reptes de futur del poble gitano. La producció dona continuïtat al projecte expositiu i contribueix a preservar i difondre un patrimoni oral de gran valor històric i cultural.
Dues noves exposicions per tancar el 2026
Després de la celebració del 30è aniversari, el Museu encararà la recta final de l’any amb la inauguració de dues noves exposicions temporals que conviden a explorar diferents episodis i protagonistes de la història.
El 10 de desembre s’inaugurarà la mostra Així és la guerra… Diaris personals, una exposició que proposa una mirada íntima als conflictes bèl·lics a través dels testimonis escrits de les persones que els van viure. A partir de diaris personals, la mostra posa en valor les experiències individuals i la memòria quotidiana per acostar-se a les conseqüències humanes de la guerra, més enllà dels grans esdeveniments històrics.
El 17 de desembre s’inaugurarà les portes Gaudí, l’ordre invisible, una exposició comissariada per Galdric Santana que oferirà una nova aproximació a l’obra d’Antoni Gaudí. La mostra explorarà els principis geomètrics, estructurals i compositius que defineixen la seva arquitectura i permetrà descobrir l’ordre i la lògica que s’amaguen darrere de les seves formes.
Amb aquestes dues propostes, el Museu tancarà un any commemoratiu intens i encararà el 2027 amb una programació que continua apostant per la recerca, la divulgació i la descoberta del patrimoni històric i cultural.
Trenta anys explicant la història de Catalunya
Des de la seva inauguració, l’any 1996, el Museu d’Història de Catalunya ha treballat per preservar, estudiar i difondre la història del país, amb la voluntat de fer-la accessible a tots els públics. Al llarg d’aquestes tres dècades, la institució ha evolucionat per incorporar noves mirades, formats i metodologies, tot consolidant-se com un espai de referència per al coneixement i la reflexió sobre el passat i el present de Catalunya.
La commemoració del 30è aniversari ha permès posar en valor aquesta trajectòria i, alhora, reafirmar el compromís del Museu amb els reptes de futur: continuar ampliant els relats històrics, donar veu a col·lectius i memòries poc representats i fomentar una relació cada vegada més estreta amb la ciutadania.
La festa del 23 de novembre serà, doncs, una celebració de la història compartida i una mirada cap al futur d’un Museu que, trenta anys després, continua treballant per explicar la diversitat i la riquesa de la història de Catalunya.