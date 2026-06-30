Les persones silencioses en grup processen informació, no són retraïdes, suggereix la psicologia

Segur que t’ha passat alguna vegada. Ets en una reunió d’amics o en un grup de treball, tothom opina, gesticula i es trepitja parlant. I tu, allà, en un segon pla, observant. Si mai t’han preguntat per què no dius res o si et sents fora de lloc, tenim una notícia que t’encantarà: probablement ets el més llest de l’habitació.
L’etiqueta de “retraït” o “tímid” es penja amb una facilitat esfereïdora. Però la realitat és que el cervell humà funciona de maneres molt diferents. Mentre uns senten la necessitat imperiosa d’omplir el buit amb soroll, d’altres estan fent un treball d’anàlisi profunda que la majoria ni tan sols és capaç de detectar.
La trampa de jutjar els que escolten
La societat actual premia el que té la resposta ràpida, el que domina l’espai acústic i el que és capaç de liderar la conversa a base de volum. Però el camp de la psicologia cognitiva ha començat a posar els punts sobre les is. Resulta que el silenci no és absència d’idees, sinó un procés de filtratge d’alta precisió.
Quan algú no intervé en un grup, no significa que estigui desconnectat. Al contrari. Aquesta persona està absorbint les dades, analitzant les dinàmiques de poder, detectant contradiccions i, sobretot, processant la informació a un nivell molt més complex que qui està ocupat pensant què dir a continuació per quedar bé.
Si ets dels que callen, no és falta de seguretat. És que el teu cervell està configurat per a l’escolta activa, un tret que molts líders infravaloren però que els experts en comunicació situen com l’habilitat més difícil de dominar.
Què passa realment dins del teu cap?
El fenomen té una explicació tècnica que ens fascina. Mentre els “parlaires” estan bolcant informació, els “silenciosos” estan en mode processament profund. Estàs comparant el que escoltes amb les teves experiències prèvies, avaluant les possibles conseqüències de les opinions alienes i construint una resposta que, quan finalment arriba, sol ser infinitament més valuosa.
És una qüestió d’eficiència energètica. Parlar consumeix recursos cognitius que podries estar fent servir per observar. En mantenir la boca tancada, estàs reservant la teva energia mental per al moment en què la teva aportació sigui realment necessària. Per això, quan el “callat” finalment parla, tothom sol fer silenci: instintivament saben que el que ve té pes.
La paradoxa del líder silenciós
Sabies que les persones que millor resolen conflictes no són les que més criden? La ciència ha demostrat que, en situacions d’alta pressió, les persones que han passat més temps en silenci acumulant informació són les que ofereixen les solucions més equilibrades. Estan menys esbiaixades perquè han escoltat totes les versions, no només la seva.
Això no és un cant a la passivitat, és una reivindicació del pensament crític. Si t’han fet sentir malament per no participar en el soroll constant, comença a veure el teu silenci com el que és: un superpoder. Estàs fora del bucle de la validació externa i dins del bucle de l’anàlisi racional.
No deixis que t’etiquetin
L’error dels grups és pensar que si no estàs emetent, no estàs participant. Però participar també és validar, estructurar i comprendre. La propera vegada que algú et pregunti “Per què no parles?”, no et disculpis. Simplement somriu i continua observant. És molt probable que ja sàpigues molt més sobre el que està passant que ells.
Al final, en un món on tothom té una opinió, el recurs més escàs i valuós continua sent el que guarda silenci per entendre abans de jutjar. Potser és hora que deixem de mesurar la intel·ligència pel nombre de paraules per minut i comencem a valorar-la per la qualitat de l’escolta.
La veritat és que ser l’observador del grup et dóna un avantatge competitiu brutal. Tens el mapa complet de la situació mentre ells es perden en el seu propi discurs. Segur que vols deixar de ser aquest “retraït” que en realitat ho controla tot des de l’ombra?