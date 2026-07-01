Gaudir del fracàs aliè no et fa mala persona; és una emoció lligada a la teva autoestima

Admetem-ho: tots hem sentit aquella fiblada de satisfacció, gairebé elèctrica, en presenciar l’error garrafal d’algú que ens cau malament o que, simplement, sembla tenir una vida massa perfecta. És aquell instant on el judici moral ens colpeja: sóc una mala persona?
La societat ens ha ensenyat a reprimir aquesta emoció, etiquetant-la com a enveja fosca o pura maldat. Però, i si et digués que el teu cervell està dissenyat precisament per buscar aquest tipus d’estímuls sense que això defineixi la teva qualitat humana?
La ciència darrere de l’ombra
Recents estudis profundeixen en el concepte de la schadenfreude, aquest terme alemany que defineix el plaer obtingut a costa de la desgràcia aliena. No és una fallada de fàbrica en la teva personalitat, és una resposta primitiva davant la desigualtat percebuda.
El que la psicologia actual ens suggereix és que aquest sentiment és, en realitat, un mecanisme de regulació emocional. Quan veiem algú que considerem superior —ja sigui en estatus, talent o sort— cometre un error, la nostra psique experimenta un alleujament immediat.
El plaer pel fracàs aliè no neix del desig de fer mal, sinó d’una necessitat inconscient de restaurar l’equilibri en la nostra pròpia percepció del món.
Per què el teu cervell busca aquest alleujament?
El cervell humà és una màquina de comparació constant. Quan algú “cau”, el diferencial d’estatus entre aquesta persona i nosaltres es redueix. És aquí on el cervell allibera petites dosis de dopamina, el neurotransmissor de la recompensa, per fer-nos sentir que, al cap i a la fi, la bretxa no és tan gran.
És important distingir: una cosa és sentir aquell impuls fugaç i una altra molt diferent és planejar activament la ruïna dels altres. La psicologia subratlla que el pensament intrusiu és un reflex de les nostres pròpies inseguretats, no d’una maldat inherent en el nostre ADN.
El parany de la comparació social
Vivim en una era d’exhibició permanent. Les xarxes socials són el brou de cultiu perfecte perquè la schadenfreude es dispari. Veiem vides editades, èxits filtrats i constants alardes de perfecció. És esgotador intentar seguir aquest ritme de manera constant.
Quan la façana d’aquella persona perfecta s’esquerda, l’espectador sent una validació a la seva pròpia realitat imperfecta. No és odi, és una forma recargolada de dir-nos a nosaltres mateixos: “Tu també ets humà, igual que jo”.
Com gestionar aquest impuls sense culpes
Si alguna vegada t’has sentit com un dolent de pel·lícula per somriure davant d’una ensopegada aliena, atura’t. La clau no és reprimir l’emoció, sinó observar-la. En el moment en què detectes aquell plaer, pregunta’t quina carència o inseguretat pròpia s’està veient reflectida en aquesta situació externa.
Entendre que aquesta emoció és universal ens allibera de la càrrega moral. Tots, absolutament tots, hem passat per aquí alguna vegada. La diferència entre algú que s’estanca en el judici i algú que evoluciona és la capacitat de reconèixer aquest sentiment com un senyal d’alerta sobre les nostres pròpies metes.
La propera vegada que sentis aquella espurna de satisfacció, fes-la servir com un mirall. Pregunta’t què et falta a tu per sentir-te bé amb la teva pròpia vida, sense necessitat de mirar el marcador dels altres.
És una decisió intel·ligent mirar dins de la nostra pròpia psicologia abans d’etiquetar-nos com els dolents del conte. Potser, al final del dia, el que realment busquem no és veure caure els altres, sinó simplement sentir que nosaltres estem a salvo en la nostra pròpia carrera. T’havies parat mai a pensar què és el que realment et diu el teu cervell quan et sents així?