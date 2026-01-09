Blanca Martín, nutricionista: “El suc d’àloe vera pot ajudar si el restrenyiment ve acompanyat d’acidesa o malestar digestiu”

L’estrenyiment no sempre és només una qüestió de fibra. Quan a més apareixen molèsties després de prendre certs aliments quotidians, el cos pot estar avisant que hi ha una sensibilitat digestiva de base. En aquests casos, convé revisar senyals, hàbits i quan demanar ajuda mèdica seguint recomanacions com les del servei públic de salut del Regne Unit sobre l’estrenyiment.
La clau és en un patró: sensació d’ardor, acidesa o malestar intestinal que es repeteix amb alguns productes concrets, fins i tot encara que no hi hagi altres símptomes cridaners. A partir d’aquí, hi ha una estratègia nutricional específica, utilitzada com a suport puntual, que està guanyant protagonisme pel seu efecte sobre el trànsit i la mucosa digestiva.
L’estrenyiment pot ser ocasional i resoldre’s amb canvis simples, però també pot actuar com un marcador que alguna cosa no encaixa en l’equilibri digestiu. El detall important apareix quan es combina amb molèsties després de consumir aliments molt comuns: no es tracta únicament d’anar menys al bany, sinó de com reacciona l’aparell digestiu a estímuls quotidians.
En el pla clínic, les guies de salut pública solen insistir a començar per mesures de base: més líquids, més activitat física, rutina per anar al bany i ajustos dietètics. L’Institut Nacional de Diabetis i Malalties Digestives i Renals dels Estats Units (NIDDK) inclou aquestes pautes com a pilars per tractar i prevenir l’estrenyiment, juntament amb una revisió de fàrmacs i hàbits si el problema es cronifica.
Quan, a més de l’estrenyiment, senten malament el tomàquet, la xocolata, el te o el cafè, el patró apunta a una possible sensibilitat gastrointestinal. En aquest context, la nutricionista Blanca Martín ha popularitzat una proposta concreta: prendre suc d’aloe vera com a suport per millorar el trànsit i calmar el malestar digestiu, especialment quan hi ha acidesa o ardor associats.
Per què alguns aliments empitjoren l’estrenyiment i el malestar
El tomàquet, la xocolata, el te i el cafè apareixen amb freqüència en relats de persones amb molèsties digestives perquè poden actuar com a desencadenants en perfils sensibles. No provoquen el mateix efecte en tothom, però en determinats casos es relacionen amb acidesa, reflux, sensació d’ardor, distensió abdominal o canvis en el ritme intestinal.
Sensibilitat gastrointestinal, gastritis i síndrome de l’intestí irritable
Hi ha tres marcs que solen explorar-se quan l’estrenyiment conviu amb molèsties després de menjars o begudes concretes:
- Sensibilitat gastrointestinal: el tub digestiu reacciona amb facilitat a estímuls (cafeïna, certs àcids, polifenols), generant molèsties sense que existeixi una lesió estructural evident.
- Gastritis o dispèpsia: pot aparèixer ardor, nàusees o plenitud precoç. Alguns aliments àcids o estimulants empitjoren la sensació.
- Síndrome de l’intestí irritable: pot cursar amb estrenyiment, diarrea o alternança, a més de dolor abdominal i distensió. Identificar desencadenants forma part del maneig.
El rellevant és que l’estrenyiment no sempre respon igual. En algunes persones, augmentar fibra sense ajustar líquids o sense valorar la tolerància pot incrementar gasos i distensió. Per això, quan hi ha un patró d’aliments que irriten, convé combinar l’estratègia de trànsit amb la de tolerància digestiva.
El senyal d’alarma no és l’aliment, és la repetició
Un mal dia digestiu entra dins del normal. El que canvia l’enfocament és la repetició: mateixos aliments, mateix tipus de malestar, setmana rere setmana, i a més amb estrenyiment persistent o sensació d’evacuació incompleta. En aquest escenari, l’objectiu és doble: afavorir el pas intestinal i reduir el component irritatiu.
L’aloe vera per via oral: què se’n sap i quines precaucions exigeix
L’aloe vera s’utilitza de manera tradicional per via tòpica, però per via oral hi ha matisos essencials. No tots els productes d’aloe són equivalents, i la part de la planta que s’ingereix importa.
Gel, làtex i extracte de fulla sencera: no és el mateix
La informació d’organismes sanitaris distingeix entre aloe gel i aloe làtex (o preparacions de fulla sencera). El Centre Nacional de Salut Complementària i Integrativa (NCCIH) dels EUA adverteix que l’aloe làtex pot causar dolor abdominal, còlics i diarrea, i que el consum d’extractes de fulla s’ha relacionat amb casos d’hepatitis aguda. El mateix organisme assenyala que l’aloe gel oral, en estudis a curt termini, sol tolerar-se millor, però tot i així no existeix una indicació universal ni una dosi estàndard.
En paral·lel, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha avaluat derivats hidroxiantracènics presents en algunes preparacions botàniques (incloses certes d’aloe) per preocupacions de genotoxicitat en determinats contextos. A més, en l’àmbit regulador europeu hi ha hagut mesures i litigis relacionats amb preparacions d’aloe que contenen aquests compostos, cosa que reforça una idea pràctica: el tipus de producte i la seva composició importen.
Quin efecte pot explicar que ajudi al trànsit
La raó per la qual es menciona l’aloe en l’estrenyiment sol estar lligada al seu efecte laxant quan hi ha components com el làtex o extractes amb substàncies d’acció estimulant. Aquest efecte pot traduir-se en més moviment intestinal i femtes més toves, però també augmenta el risc de diarrea i deshidratació si s’utilitza sense control.
Fonts clíniques com Mayo Clinic alerten que l’aloe làtex o l’extracte de fulla sencera per via oral poden ser insegurs, especialment en dosis elevades o durant diversos dies, pel risc d’efectes adversos greus. A la pràctica, això obliga a prioritzar productes de qualitat, evitar l’ús prolongat i, sobretot, no substituir una valoració mèdica quan l’estrenyiment es cronifica.
Com encaixar-lo en una estratègia segura per a l’estrenyiment
Si es planteja l’aloe vera com a suport, el prudent és entendre’l com un recurs puntual dins d’un pla més ampli i amb precaucions clares. Blanca Martín suggereix prendre’l en dejú o abans dels àpats, començant per quantitats petites per observar la tolerància. Aquest enfocament d’inici gradual té sentit quan l’objectiu és evitar una resposta excessiva de l’intestí.
Qui l’hauria d’evitar
Hi ha perfils en què no es recomana el consum d’aloe per via oral sense supervisió professional. Entre ells s’inclouen embaràs i lactància, i també persones amb malaltia renal o hepàtica. Aquesta prudència encaixa amb els avisos recollits per institucions sanitàries sobre potencials efectes adversos i informes de dany hepàtic amb determinades preparacions.
Alternatives amb millor perfil de seguretat per començar
Abans de recórrer a un laxant vegetal, moltes guies prioritzen hàbits que solen ser eficaços i més segurs. El NHS, per exemple, recomana mesures com beure prou aigua, moure’s més i introduir fibra de manera adequada, i també assenyala que si un laxant no millora l’estrenyiment després d’una setmana, convé consultar amb un professional.
A la pràctica, aquestes alternatives poden ser més sostenibles quan existeix sensibilitat digestiva:
- Hidratació: augmentar líquids de forma constant, no només un dia.
- Fibra ajustada a la tolerància: civada, xia hidratada, fruita madura o compotes, i verdures millor cuites si hi ha distensió.
- Greixos saludables: una cullerada d’oli d’oliva verge extra pot ajudar com a suport lubricant en algunes persones.
- Rutina intestinal: intentar anar al bany a la mateixa hora i no ignorar el reflex.
- Activitat física: caminar diàriament pot millorar la motilitat intestinal.
Quan l’estrenyiment requereix consulta mèdica
No tot estrenyiment es maneja a casa. La recomanació més útil és fixar-se en la durada i els senyals acompanyants. Serveis sanitaris com el NHS indiquen que és recomanable consultar si l’estrenyiment no millora amb el tractament, si és recurrent o si apareixen símptomes com sang a les femtes, dolor intens, aprimament no explicat o canvis cridaners en l’hàbit intestinal.
També convé revisar medicació i suplements, perquè alguns fàrmacs s’associen a l’estrenyiment. Si el quadre coincideix amb ardor, reflux o malestar després d’aliments concrets, una valoració individual pot ajudar a diferenciar entre sensibilitat gastrointestinal, gastritis o un patró compatible amb intestí irritable, i a escollir l’enfocament dietètic més adequat.
La clau per no equivocar-se amb l’aloe vera
L’aloe vera pot sonar a solució natural senzilla, però per via oral requereix criteri. La diferència entre gel i làtex, la possibilitat d’irritació intestinal i els informes d’efectes adversos obliguen a utilitzar-lo amb cautela, a evitar-lo en perfils de risc i a no prolongar-ne el consum sense supervisió. Com a suport, pot encaixar quan l’estrenyiment i l’acidesa conviuen, sempre dins d’una estratègia que prioritzi hidratació, fibra tolerable i rutina intestinal.
Si el cos reacciona malament a aliments concrets de manera repetida, el dada important no és demonitzar aquests aliments, sinó interpretar el patró i actuar amb mètode: primer hàbits i avaluació, i després, si escau, suports puntuals i ben triats.