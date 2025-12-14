Beatriz Larrea, nutricionista: “Quan prens cacau pur, t’obres emocionalment i et centres mentalment”

“El cacau és l’aliment amb més poder antioxidant del planeta i, a més, genera una neuroquímica cerebral positiva”, assegura amb convicció Beatriz Larrea, nutricionista integrativa i divulgadora reconeguda internacionalment. Aquesta afirmació contundent no només crida l’atenció, sinó que condensa una visió profunda sobre com l’alimentació pot transformar la nostra salut física, emocional i espiritual.
Per a Larrea, el que mengem influeix directament en el nostre estat mental i emocional. I entre tots els aliments que recomana, n’hi ha un que destaca pel seu poder curatiu, ancestral i científicament avalat: el cacau pur. No es tracta del típic xocolata ensucrat de supermercat, sinó d’un ingredient pur, natural, que forma part de rituals des de fa segles i que, segons ella, pot elevar-nos energèticament.
Una experta amb una visió integral del benestar
Beatriz Larrea és molt més que una nutricionista. Formada en nutrició clínica, medicina integrativa i benestar emocional, ha construït una trajectòria que connecta la ciència amb la saviesa ancestral. La seva filosofia promou una vida plena, en harmonia amb el cos, la ment i l’esperit, amb una alimentació basada en aliments reals, frescos i conscients.
Larrea destaca que el cacau cru és una de les fonts més riques de flavonoides i polifenols, compostos que tenen efectes antioxidants i antiinflamatoris molt potents. Però no només això: “El cacau modifica la nostra química cerebral, activant neurotransmissors com la serotonina i la dopamina. Ens fa sentir millor, més animats, amb més focus”, explica.
Cacau: l’energia més neta i transformadora
Una de les grans diferències entre el cacau i altres estimulants, com el cafè, és el seu efecte suau, sostingut i sense alteracions. “Et dona una energia neta, sense pics ni caigudes. Et manté centrat i amb claredat mental”, assegura Larrea.
A més, la nutricionista destaca que el cacau s’ha utilitzat històricament en rituals espirituals per la seva capacitat d’“obrir el cor”. Aquesta connexió emocional i espiritual és per a ella fonamental: “Quan prens cacau pur, pots sentir com t’obres emocionalment, com si t’alineessis amb una vibració més alta”.
L’alimentació conscient com a forma d’autocura
Per a Larrea, alimentar-se bé no és fer una dieta, sinó un acte profund d’amor propi. Reivindica una alimentació emocionalment intel·ligent, que tingui en compte no només els nutrients, sinó també l’estat mental, el descans, l’estrès i la connexió amb un mateix.
“La veritable transformació arriba quan deixem de buscar fórmules màgiques i ens responsabilitzem de la nostra salut”, afirma. I en aquest camí, el cacau pot ser una eina poderosa per reconnectar-nos amb nosaltres mateixos.
Reivindicant el cacau pur: com consumir-lo
Larrea insisteix que no tots els productes amb cacau són iguals. El cacau pur, orgànic i no processat és el que concentra totes les seves propietats. Recomana utilitzar-lo en pols, en pasta o com a beguda calenta, combinat amb canyella, cúrcuma o adaptògens com el reishi o l’ashwagandha.
Una de les seves receptes favorites és l’“elixir de cacau”: una beguda calenta i espessa que es pren amb intenció i que pot formar part d’un ritual matinal o d’un moment de connexió personal. “És un acte de presència, d’escoltar el cos i d’honrar el que necessites”, explica.
L’alimentació també és espiritualitat
Beatriz Larrea connecta la nutrició amb l’espiritualitat quotidiana. Menjar és una forma d’expressar qui som i com ens estimem. En el seu discurs, hi ha un missatge de consciència: cada àpat és una oportunitat per nodrir no només el cos, sinó també l’ànima.
També denuncia la cultura de les dietes i el bombardeig de missatges contradictoris sobre què és saludable. “Cal tornar a l’origen, al menjar real, al que reconeixem com a viu. I això inclou el cacau, una joia que la natura ens ofereix”, diu.
Cuidar-se és una revolució quotidiana
Per a Larrea, cuidar-se hauria de ser un acte revolucionari i quotidià. No cal esperar a estar malalt per començar a menjar bé. “És qüestió de posar consciència a cada elecció, de tornar a connectar amb el que ens fa sentir vius i plens”, reflexiona.
En aquest camí, el cacau pot ser més que un aliment: pot ser una eina de transformació, d’energia i de goig. “No es tracta només de nutrients, sinó de vibració, de presència, de com ens volem sentir”, conclou.
Redescobreix el poder del cacau i transforma la teva energia
El cacau pur no és només un plaer per al paladar. És un aliat per a l’equilibri mental, emocional i físic. Si encara no l’has incorporat a la teva rutina, potser és moment de fer-ho. Pren-lo amb consciència, gaudeix-lo com un ritual i observa com pot canviar la teva energia.
Comparteix aquest article amb qui necessiti un impuls positiu i digues-nos: has provat ja l’elixir de cacau? Què has sentit? Escriu-nos, comenta i uneix-te a aquesta revolució de salut amb consciència.