“El teu fetge podria estar acumulant greix sense que ho sàpigues”: l’alerta dels especialistes

El fetge gras s’ha convertit en una de les malalties silencioses més freqüents, lligada a obesitat, sedentarisme i mala alimentació. La mateixa Secretaria de Salut de Mèxic descriu aquesta condició com una acumulació anòmala de greix a l’òrgan que, si progressa, pot conduir a inflamació, fibrosi i cirrosi.
Davant aquest panorama, la recerca científica ha posat el focus en certs nutrients capaços d’influir en el metabolisme de greixos i sucres. Entre ells destaca un mineral essencial, present en aliments quotidians, el consum adequat del qual s’ha associat amb una millor salut metabòlica i amb un menor risc d’acumulació de greix al fetge, encara que el seu veritable potencial depèn de com s’integri en la dieta i l’estil de vida.
Per què el fetge gras és una malaltia silenciosa
L’anomenat fetge gras, o esteatosi hepàtica, apareix quan més del cinc per cent del pes de l’òrgan correspon a greix acumulat. En la majoria dels casos no provoca símptomes evidents en fases inicials. Sense anàlisis de sang o estudis d’imatge, moltes persones desconeixen que el seu fetge ja està compromès.
Com es detecta i quan se sol diagnosticar
El diagnòstic sol basar-se en anàlisis d’enzims hepàtics, ecografia abdominal i, en casos seleccionats, tècniques més avançades o biòpsia. L’ecografia permet estimar la infiltració greixosa, mentre que la biòpsia confirma si existeix inflamació, fibrosi o dany més avançat.
La detecció precoç és clau. Identificar el problema quan només hi ha acumulació de greix augmenta la probabilitat de revertir-lo amb canvis d’estil de vida, sense recórrer a tractaments farmacològics complexos.
Factors que afavoreixen l’acumulació de greix al fetge
El fetge gras està estretament relacionat amb el síndrome metabòlic. Entre els factors de risc més freqüents hi trobem:
- Sobrepès i obesitat, especialment l’acumulació de greix abdominal.
- Diabetis tipus 2 o prediabetis.
- Colesterol i triglicèrids elevats.
- Consum excessiu de begudes ensucrades i aliments ultraprocessats.
- Ingesta elevada d’alcohol en alguns pacients.
- Estil de vida sedentari i baixa massa muscular.
L’abordatge estàndard es basa a perdre pes de manera gradual, seguir un patró d’alimentació de tipus mediterrani, reduir sucres lliures i greixos saturats i augmentar l’activitat física. En aquest context global, certs micronutrients poden exercir un paper rellevant.
El mineral que influeix en el greix del fetge
Entre els nutrients estudiats en els darrers anys, el magnesi ha guanyat protagonisme. Aquest mineral participa en més de 300 reaccions enzimàtiques de l’organisme, incloses les que regulen la producció d’energia, el metabolisme de la glucosa i dels lípids, així com la resposta inflamatòria.
Com actua el magnesi en el metabolisme hepàtic
Un estat adequat de magnesi ajuda a mantenir estables els nivells de glucosa en sang i millora la sensibilitat a la insulina. Quan la insulina funciona millor, el fetge rep menys senyals per fabricar i emmagatzemar greix, cosa que redueix la tendència a l’esteatosi.
A més, el magnesi intervé en la regulació de la pressió arterial, en la funció muscular i en la síntesi de proteïnes i ADN. En conjunt, aquests processos influeixen en la salut metabòlica general i, de manera indirecta, en la quantitat de greix que s’acumula al fetge.
Què diu l’evidència sobre magnesi i fetge gras
Estudis observacionals han trobat que les persones amb ingestes més altes de magnesi dietètic presenten menor risc de síndrome metabòlic, diabetis tipus 2 i alteracions en els greixos sanguinis. Aquests factors estan estretament vinculats al desenvolupament de fetge gras, de manera que mantenir un aport suficient de magnesi podria ajudar a reduir aquest risc.
Algunes investigacions suggereixen que optimitzar la ingesta de magnesi pot associar-se amb nivells més favorables de colesterol i triglicèrids, així com amb un millor perfil inflamatori. Tanmateix, els especialistes insisteixen que no es tracta d’una “cura” aïllada, sinó d’un suport dins d’una estratègia integral que inclogui alimentació, exercici i control del pes.
És important subratllar que els estudis disponibles són, en la seva majoria, observacionals o de petit volum. Encara calen assajos clínics més amplis per definir amb precisió quant contribueix el magnesi, per si sol, a la reducció del greix hepàtic.
Quanta quantitat de magnesi necessitem i per què falta en moltes dietes
Les recomanacions diàries de magnesi per a adults se situen al voltant dels 300 a 400 mil·ligrams, depenent de l’edat i el sexe. Moltes persones no arriben a aquestes xifres a causa d’un consum insuficient de verdures, llegums, llavors i fruits secs, i a l’alta presència d’ultraprocessats a la dieta.
La bona notícia és que, en la majoria dels casos, és possible cobrir les necessitats mitjançant una alimentació variada i basada en aliments frescos, sense necessitat de recórrer d’entrada a suplements.
Senyals que poden suggerir un aport insuficient
Una possible deficiència de magnesi pot manifestar-se amb símptomes molt inespecífics, com fatiga, rampes musculars, irritabilitat o alteracions del son. No obstant això, aquests signes també apareixen en moltes altres situacions, de manera que mai no s’han d’interpretar com un diagnòstic.
Només un professional de la salut pot valorar, mitjançant la història clínica, l’exploració i, si escau, proves complementàries, si existeix dèficit real i si convé ajustar la ingesta o plantejar suplementació.
Aliments rics en magnesi per protegir el fetge
La manera més segura i sostenible d’augmentar la ingesta de magnesi és prioritzar els aliments que el contenen de manera natural. Aquests productes, a més, aporten fibra, antioxidants i altres micronutrients que beneficien directament el fetge i el sistema cardiovascular.
Principals grups d’aliments font de magnesi
Entre els aliments amb més magnesi destaquen:
- Verdures de fulla verda: espinac, bleda, kale.
- Fruits secs: ametlles, nous, festucs, anacards.
- Llavors: carbassa, xia, lli, gira-sol.
- Llegums: fesol negre, llenties, cigrons, soja.
- Cereals integrals: civada, arròs integral, quinoa, blat integral.
- Derivats de la soja: tofu, beguda de soja sense sucres afegits.
Alguns exemples aproximats de contingut en magnesi per ració, basats en taules nutricionals oficials, es mostren a continuació:
|Aliment
|Ració orientativa
|Magnesi aprox. (mg)
|Llavors de carbassa torrades
|1 cullerada sopera (aprox. 10 g)
|50–60
|Xia
|1 cullerada sopera (aprox. 10 g)
|35–40
|Ametlles
|1 grapat petit (aprox. 28 g)
|70–80
|Espinac cuit
|1/2 tassa
|70–80
|Fesol negre cuit
|1/2 tassa
|50–60
|Civada integral seca
|40 g (aprox. 4 cullerades soperes ben plenes)
|60–70
|Edamame cuit
|1/2 tassa
|45–50
Aquestes xifres són orientatives i poden variar segons la marca, el tipus de cultiu i el mètode de preparació, però serveixen com a guia pràctica per incloure fonts de magnesi al llarg del dia.
Exemples d’un dia amb més magnesi (i apte per al fetge)
- Esmorzar: civada integral cuita amb beguda de soja sense sucre, una cullerada de xia i trossets de fruita fresca.
- Mig matí: grapat petit d’ametlles o barreja de fruits secs sense sal.
- Dinar: amanida d’espinac i kale amb cigrons, llavors de carbassa i amaniment a base d’oli d’oliva verge extra.
- Berenar: hummus de fesol o de cigró amb bastonets de verdures.
- Sopar: filet de peix a la planxa amb quinoa integral i bròquil cuit al vapor.
Aquest tipus de patró no només incrementa la ingesta de magnesi, sinó que encaixa amb les recomanacions generals per a la malaltia de fetge gras: més aliments vegetals, menys sucres afegits i greixos saturats, i calories millor ajustades a les necessitats reals.
El paper del pes i de l’estil de vida juntament amb el magnesi
Tot i que el magnesi aporta beneficis metabòlics, no pot compensar per si sol un excés de calories o el sedentarisme. Diverses guies clíniques assenyalen que perdre al voltant del set al deu per cent del pes corporal en persones amb sobrepès o obesitat s’associa amb una reducció significativa del greix hepàtic i, en molts casos, amb la millora de la inflamació.
Hàbits clau que potencien l’efecte del magnesi
- Seguir un patró de dieta de tipus mediterrani, ric en verdures, fruites, llegums, cereals integrals, fruits secs i oli d’oliva.
- Limitar al màxim begudes ensucrades, brioixeria industrial, carns processades i fregits freqüents.
- Practicar activitat física aeròbica moderada (caminar a pas lleuger, bicicleta, natació) diversos dies a la setmana.
- Incorporar exercicis de força per augmentar o preservar la massa muscular.
- Evitar el consum excessiu d’alcohol i, si hi ha dubtes, comentar-ho amb l’equip mèdic.
En aquest context d’estil de vida saludable, el magnesi procedent d’aliments complets actua com un aliat més per al fetge, no com l’única eina.
Calen suplements de magnesi en cas de fetge gras?
La majoria de persones pot assolir les recomanacions diàries de magnesi només amb l’alimentació, sempre que inclogui suficients verdures, llegums, fruits secs i llavors. Per això, els suplements no s’aconsellen de manera generalitzada per al fetge gras.
Quan pot valorar el metge un suplement
En alguns casos específics, el professional sanitari podria considerar la suplementació, per exemple:
- Persones amb ingesta molt limitada d’aliments rics en magnesi.
- Pacients que prenen medicaments que afavoreixen la pèrdua de magnesi per l’orina.
- Trastorns digestius que dificulten l’absorció de nutrients.
- Deficiència de magnesi documentada en anàlisis i acompanyada de símptomes.
Fins i tot en aquestes situacions, la decisió s’ha d’individualitzar. El tipus de sal de magnesi, la dosi i la durada del suplement s’ajusten segons la situació clínica, altres malalties i la funció renal.
Riscos d’automedicar-se amb magnesi
Prendre dosis elevades de magnesi pel propi compte, especialment en forma de suplements o laxants, pot provocar diarrea, molèsties digestives i, en persones amb funció renal compromesa, un augment excessiu dels nivells de magnesi a la sang.
A més, el magnesi pot interferir amb l’absorció d’alguns medicaments, com certs antibiòtics o fàrmacs per a la tiroide, si es prenen al mateix temps. Per això, sempre s’ha d’informar el metge o el farmacèutic sobre qualsevol suplement que s’estigui utilitzant o es vulgui iniciar.
Quan consultar el professional de la salut
Si ja existeix un diagnòstic de fetge gras, o es presenten signes com cansament intens, dolor a la part alta dreta de l’abdomen, coloració groguenca de la pell o dels ulls, o alteracions en les anàlisis hepàtiques, és imprescindible acudir al metge per a una valoració completa.
A la consulta, l’especialista podrà:
- Confirmar el grau d’afectació del fetge.
- Valorar el pes, la distribució del greix i altres factors de risc.
- Recomanar un pla d’alimentació i exercici adaptat.
- Decidir si té sentit analitzar els nivells de magnesi i altres micronutrients.
- Definir si algun suplement és realment necessari o no.
Claus pràctiques per aprofitar el magnesi en la cura del fetge
- El fetge gras és una malaltia silenciosa però potencialment reversible si s’aborda a temps.
- El magnesi participa en el control de la glucosa, els lípids i la inflamació, processos estretament lligats a l’acumulació de greix al fetge.
- La prioritat ha de ser augmentar el consum d’aliments rics en magnesi dins d’un patró de dieta saludable, abans de pensar en suplements.
- Perdre pes de manera gradual, moure’s més i reduir ultraprocessats i sucres afegits continua sent la base del tractament.
- Qualsevol suplement de magnesi ha de ser indicat i controlat per un professional de la salut, especialment en persones amb malalties renals o altres problemes crònics.
Cuidar el fetge gras no depèn d’un sol “producte miraculós”. Integrar estratègicament el magnesi en una alimentació equilibrada, acompanyat d’activitat física i seguiment mèdic, ofereix una via més completa i realista per reduir el greix acumulat a l’òrgan i protegir la salut a llarg termini.