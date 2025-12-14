Catalunya detecta nous focus de pesta porcina africana en senglars salvatges

La pesta porcina africana manté Catalunya en alerta i amb un desplegament reforçat sobre el terreny. Lúltim part detalla com evoluciona la vigilància en senglars i què sestà fent per contenir el risc, amb una referència clau a la nota oficial del Ministeri dAgricultura sobre la PPA a Catalunya.
Lactualització confirma que la feina de cerca de cadàvers, el control daccessos i la bioseguretat a les granges no es relaxa. I deixa una pista rellevant: el balanç dins el perímetre de més risc ja no és el mateix que el dels primers dies.
La dada que canvia lescenari és concreta: shan notificat dos nous focus secundaris en senglars salvatges dins la zona infectada, amb dos animals en un dels focus i un animal en laltre. Amb aquesta actualització, el recompte oficial puja a set focus des de linici de lepisodi, amb 16 animals positius confirmats en total.
Què significa que apareguin nous focus dins la zona infectada
Les autoritats sanitàries distingeixen entre focus primaris i secundaris per entendre la dinàmica del virus al territori. En aquest cas, els nous hallazgos se situen a les immediacions de focus previs i dins el perímetre considerat de més risc, en una Zona Infectada definida per un radi de 20 quilòmetres al voltant de làrea de referència del brot.
Aquest matís és important per dos motius. Primer, perquè laparició de nous positius dins làrea ja delimitada no implica, per si sola, que el virus hagi saltat a altres comarques. Segon, perquè el control es basa en una estratègia molt concreta: localitzar i retirar com més aviat millor els cadàvers de senglar i mantenir la pressió de vigilància per detectar qualsevol senyal fora de làrea de màxima atenció.
Les xifres de lúltim part en una sola taula
|Indicador
|Dada comunicada
|Què implica
|Nous focus notificats
|2 focus secundaris
|Se situen en àrees properes a focus previs
|Focus acumulats
|7 focus
|Seguiment continu del patró espacial
|Senglars positius acumulats
|16 animals
|Confirma circulació del virus en fauna salvatge
|Senglars analitzats amb resultat negatiu
|115 animals
|Permet acotar millor lextensió real
|Explotacions porcines a la Zona Infectada
|55 granges
|Inspeccions i controls sense troballes compatibles
Per què el senglar és la peça crítica en la contenció
La PPA és una malaltia que afecta suids domèstics i salvatges, i el seu control en fauna depèn duna idea simple: reduir al mínim les oportunitats de contacte amb material infecciós. En escenaris europeus, els cadàvers són un factor de risc perquè el virus pot romandre en teixits i fluids, i perquè altres animals poden interactuar amb aquestes restes.
Per això, el part oficial torna a posar el focus en la feina de camp i en la gestió daccessos: es busca limitar moviments innecessaris al medi natural, reduir la probabilitat darrossegament mecànic del virus en calçat, rodes o eines, i millorar la traçabilitat de qualsevol troballa.
Què sestà fent sobre el terreny i qui hi participa
El dispositiu descrit per les autoritats es basa en patrulles i equips mixtos que treballen diàriament dins làrea de restriccions. Loperativa inclou cerca activa de cadàvers, vigilància daccessos no autoritzats, mesures de desinfecció per a persones i vehicles que hagin de transitar per la zona i senyalització informativa per evitar entrades accidentals.
En el desplegament hi participen Agents Rurals i cossos de seguretat, amb suport dunits especialitzades. Lobjectiu operatiu és doble: localitzar com més aviat millor qualsevol exemplar mort i evitar que lactivitat humana no essencial incrementi el risc de dispersió.
Restriccions al medi natural i espais afectats
A més del control sanitari, la gestió del brot té un component directe dordenació del territori. La Generalitat va comunicar restriccions daccés al medi natural a làrea afectada, amb tancament daccés en municipis inclosos a la zona de vigilància i limitacions específiques en espais naturals. La informació institucional sobre aquestes mesures es pot consultar a la comunicació oficial de la Generalitat sobre la restricció al medi natural per PPA.
Aquestes restriccions busquen reduir la mobilitat en àrees on pot aparèixer un cadàver de senglar sense detectar, i facilitar la feina de rastreig i retirada. També permeten concentrar els accessos per punts més controlables, amb protocols dhigiene i control quan escau.
Impacte a les granges i per què sinsisteix en la bioseguretat
El part sanitari manté un missatge clau per al sector: la vigilància a les explotacions dins la Zona Infectada continua, amb inspeccions de bioseguretat, verificació de moviments i mostrejos quan es considera necessari. En lúltim balanç, no es descriuen signes ni lesions compatibles amb la malaltia a les 55 explotacions dins el perímetre de vigilància.
Lexperiència europea mostra que el salt de fauna salvatge a porcí domèstic és lescenari que més condiciona limpacte econòmic i comercial. Per això, el reforç de bioseguretat no es limita a la zona afectada: es demana extremar precaucions en explotacions, transport i maneig danimals a tot el territori, i comunicar qualsevol sospita als serveis veterinaris oficials.
Què han de tenir en compte ramaders, transportistes i personal de camp
- Evitar entrades innecessàries de personal aliè a lexplotació i controlar visitants.
- Reforçar neteja i desinfecció de vehicles, calçat i material que pugui haver estat al medi natural.
- Revisar tanques i barreres per reduir contactes indirectes amb fauna salvatge.
- Notificar immediatament qualsevol sospita clínica o troballa de cadàvers a lentorn als serveis oficials.
El que convé saber si ets caçador o freqüentes el bosc
Laparició de PPA en senglar obliga a assumir un principi bàsic: el risc principal no és per a les persones, sinó per als animals. El Ministeri dAgricultura recalca que la PPA és no zoonòsica, de manera que les persones no són susceptibles ni per contacte ni per ingestió de productes derivats. Tot i així, el comportament humà pot afavorir la dispersió del virus si signoren tancaments, sentra en àrees restringides o es manipulen restes sense control.
Recomanacions pràctiques per reduir riscos
- No accedir a zones tancades o amb restriccions, encara que sigui per activitats recreatives.
- No manipular cadàvers ni restes de senglar. La comunicació ràpida és més útil que la intervenció individual.
- Evitar el transport de material potencialment contaminat entre zones, incloent botes, eines o roba sense neteja prèvia.
- Informar-se de protocols oficials i senyals dalerta en fauna salvatge als canals institucionals.
Don ve lepisodi i què es vigila a partir dara
Linici del brot es va situar a lentorn de Bellaterra (Barcelona), on es van confirmar els primers positius en senglars trobats morts a finals de novembre. Des de llavors, lestratègia ha consistit a delimitar una zona infectada, restringir activitats no essencials, reforçar la vigilància passiva i elevar la bioseguretat a les granges, amb un seguiment continu de resultats per detectar qualsevol canvi de patró.
En les properes actualitzacions, els indicadors que marcaran levolució són tres: si apareixen positius fora de làrea ja delimitada, si sincrementa el nombre de troballes malgrat els controls, i si hi ha senyals compatibles en explotacions. Per ara, el balanç oficial insisteix en la contenció dins la zona de vigilància i en el reforç coordinat de les actuacions sobre el terreny.