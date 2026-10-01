Nazareth Castellanos, neurocientífica: «Nuestro cerebro no es multitarea como un ordenador»

Vivimos en una vertiginosa coreografía de notificaciones, tareas urgentes y listas infinitas de cosas por hacer. El ritmo frenético nos ha convencido de que ser productivos es sinónimo de hacer cien cosas a la vez, saltando de una a otra sin pausa. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que esta carrera sin tregua no solo es ineficiente, sino que está agotando tu recurso más valioso?
Seguramente has oído que nuestro cerebro es una máquina increíble, capaz de adaptarse a cualquier desafío. Y lo es, sin duda. Pero hay un error fundamental en la manera en que lo estamos utilizando diariamente, una verdad que podría transformar tu energía y tu capacidad de concentración (sí, nosotros también alucinamos con la claridad de este concepto).
El gran malentendido del cerebro multitarea
La neurocientífica Nazareth Castellanos, una de las voces más lúcidas del panorama actual, lo ha dejado claro en varias ocasiones: «Nuestro cerebro no es multitarea como un ordenador». Esto significa que, por mucho que nos esforcemos, la idea de hacer varias cosas simultáneamente es una ilusión. Lo que realmente sucede es un cambio rapidísimo de atención de una tarea a otra, una gimnasia mental que tiene un costo altísimo para nuestra energía cerebral.
Imagina tu cerebro como un GPS de alto rendimiento. Cuando inicias una tarea, el GPS crea un mapa mental, una configuración específica para llegar al destino. Si constantemente le cambias la dirección cada pocos minutos, tiene que generar un nuevo mapa, una nueva configuración, y eso consume una cantidad ingente de recursos neuronales. Este desgaste constante es la razón detrás de esa sensación de agotamiento infinito que sentimos al final del día, esa fatiga que ni siquiera un café puede combatir.
Las consecuencias de esta fragmentación constante de la atención van mucho más allá del simple cansancio. Perdemos la memoria a corto plazo, nos distraemos fácilmente ante cualquier estímulo nuevo y, lo más preocupante, esa sensación de haber estado ocupadas todo el día sin haber hecho nada significativo nos deja un estado de ánimo de insatisfacción persistente. Nuestro cerebro, en lugar de consolidar información y aprender de manera eficiente, está en un modo de «reinicio» continuo, sin tiempo ni recursos para procesar nada en profundidad. Es un ciclo vicioso que afecta nuestra calidad de vida y nuestro rendimiento, y es hora de ponerle freno.
La clave no es hacer menos, sino hacerlo de forma más inteligente. Nuestro cerebro no está roto; somos nosotros quienes lo estamos obligando a trabajar de manera que no le es natural, desperdiciando una energía preciosa.
El costo oculto de la hiperconexión digital
Esta tendencia a la multitarea se ha visto agravada por la omnipresencia de los dispositivos digitales. Constantemente estamos revisando el móvil, respondiendo mensajes, leyendo correos y navegando por redes sociales mientras intentamos concentrarnos en otra cosa. Esta sobreestimulación perpetua está remodelando nuestro cerebro de una manera que podría tener consecuencias a largo plazo para nuestra salud cognitiva.
De hecho, una investigación reciente publicada en la prestigiosa revista Neurology ha lanzado la voz de alarma. Sugiere un aumento preocupante de la discapacidad cognitiva, entendida como una dificultad seria para concentrarse, recordar o tomar decisiones. ¿Y la causa principal? El uso excesivo de pantallas y la constante demanda de atención fragmentada. Esto no es una amenaza futura; es una realidad que ya nos afecta y que exige una solución urgente.
Nuestra capacidad de atención, esa herramienta imprescindible para cualquier tipo de aprendizaje o creatividad, está disminuyendo a marchas forzadas. Lo que antes era una habilidad innata, ahora necesita un entrenamiento consciente. No se trata de renunciar a la tecnología, sino de aprender a utilizarla de forma que nuestro cerebro pueda prosperar, y no simplemente sobrevivir.
El truco definitivo para rescatar tu atención (y tu energía)
Nazareth Castellanos es clara: si no somos multitarea por defecto, debemos entrenar la atención. Y aquí radica el verdadero secreto, un método sencillo que, si se aplica con constancia, puede revertir los efectos negativos de la distracción crónica. No se necesitan grandes sesiones de meditación o técnicas complejas; basta con empezar con pequeños gestos cotidianos.
El ejercicio es engañosamente simple: intenta mantener tu atención en una sola cosa, aunque solo sea por un minuto, o incluso unos segundos. Al principio, te parecerá trivial, fácil. Pero la realidad es que, al intentarlo, descubriremos lo difícil que resulta mantener el foco. Nuestro cerebro se ha acostumbrado tanto a los saltos de atención, a la recompensa inmediata de las notificaciones, que le cuesta horriblemente mantenerse fijo en un punto. Pero esta es la buena noticia: nuestra mente es sorprendentemente plástica, y puede ser reeducada. Es como un músculo que se ha atrofiado por falta de uso; con un entrenamiento constante y bien dirigido, puede recuperar su fuerza y agilidad.
Debemos entrenarnos poco a poco, con paciencia, como un músculo que quiere recuperar su fuerza. ¿El beneficio estrella? A medida que el cerebro se reorganiza, adquiere nuevas formas de funcionar. Esto significa una memoria mejorada, una capacidad de concentración renovada y, lo más importante, una sensación de paz y satisfacción mucho mayor al final del día. Es un ahorro de energía mental que nuestro cuerpo y nuestro bolsillo agradecerán, ya que nos hará más eficientes y menos propensas a errores costosos.
El momento de actuar es ahora
La tendencia es clara y los estudios lo confirman: nuestra atención está en peligro, y con ella, nuestra capacidad de vivir vidas plenas y significativas. No es solo una cuestión de productividad laboral, sino de bienestar mental y emocional. La desconexión superficial y la sobrecarga de información nos están robando la capacidad de pensar con claridad y de disfrutar del presente.
No hay espacio para la resignación. La buena noticia es que la solución está en nuestras manos, y es sorprendentemente sencilla: nuestro cerebro necesita un reajuste, una nueva forma de funcionar. Ahora que conoces este secreto fundamental, tienes la oportunidad de tomar el control de tu atención y, por tanto, de tu energía, tu creatividad y tu bienestar general. Comencemos hoy mismo, poco a poco, pero con la determinación de hacer un cambio definitivo que se notará en todos los aspectos de tu vida.
Vale la pena el esfuerzo, ¿no crees?