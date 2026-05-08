Luis Enrique, 55 años: «Si no tienes hambre, no comas; yo entreno en ayunas y ceno seis huevos»

Míralo bien. Luis Enrique tiene 55 años y una vitalidad que ya quisieran muchos deportistas de élite que comienzan su carrera. Mientras medio mundo se obsesiona con dietas restrictivas y suplementos carísimos, el entrenador del PSG ha decidido simplificarlo todo.

Seguramente tú también te has levantado alguna mañana sin nada de hambre y te has obligado a desayunar «porque es la comida más importante del día». (Sí, nosotros también hemos seguido este dogma durante décadas). Pero el asturiano ha roto el manual con una premisa directa: si tu cuerpo no pide combustible, no se lo pongas.

En su nuevo documental No Tenéis Ni P*** Idea, el técnico ha abierto las puertas de su intimidad física. No se trata de genética ni de suerte. Es una ingeniería del movimiento constante y una escucha activa del propio organismo que está dejando a los expertos en nutrición con la boca abierta.

El peligro del sedentarismo activo en la oficina

«Somos lo que se llama sedentarios activos», afirma Luis Enrique con contundencia. Esta frase es un dardo directo a todos los que vamos al gimnasio una hora pero pasamos las ocho siguientes clavados en una silla frente a la computadora. El entrenador ha decidido que esto se acabó.

Su norma es innegociable: interrumpe su jornada laboral cada 30 minutos para mover todos los grupos musculares. No necesita pesas ni una sala de fitness. Se trata de activaciones rápidas, estiramientos o ejercicios funcionales que mantienen el metabolismo despierto y la circulación a pleno rendimiento.

La ciencia respalda esta «movilidad cada media hora». Diversos estudios de medicina deportiva confirman que estos pequeños estímulos reducen el riesgo metabólico de forma mucho más eficaz que una sesión intensa de cardio a última hora de la tarde. Es, literalmente, el truco definitivo para mantener la movilidad articular.

Entrenar en ayunas: la clave de su flexibilidad

Aquí es donde el método se pone interesante y un poco alarmista para los más conservadores. Luis Enrique entrena totalmente en ayunas. «Para hacer deporte, lo hago en ayunas y, al terminar, si me apetece, desayuno o aguanto hasta el almuerzo», explica sin tapujos. Es la libertad total frente a la rigidez.

Este enfoque conecta directamente con el auge del ayuno intermitente. Al hacer ejercicio sin haber comido previamente, el cuerpo aprende a ser más eficiente quemando las grasas como fuente de energía principal. Es una manera de limpiar el sistema y forzar a la máquina a buscar recursos internos.

Evidentemente, no es una receta universal. La nutricionista Sandra Chikhani advierte que depende mucho del objetivo. Mientras que el trabajo de fuerza pura agradece un poco de proteína previa, el mantenimiento físico y la quema de grasas encuentran en el ayuno un aliado imbatible. (Siempre que no tengas un problema de salud previo, claro).

La obsesión saludable por los seis huevos

Si hay un alimento que ha sido demonizado injustamente durante los últimos 30 años, es el huevo. Nos decían que aumentaba el colesterol y que era peligroso. Pues bien, Luis Enrique desayuna o cena seis huevos de una vez y asegura que es uno de los productos con más nutrientes del planeta. Y tiene toda la razón.

La Fundación Española del Corazón ya ha validado que una persona sana puede consumir hasta un huevo al día sin ningún efecto negativo. Es la proteína de más calidad que podemos comprar, es barata y es extremadamente saciante. El entrenador asturiano lo utiliza como pilar para mantener su masa muscular intacta a pesar del paso de los años.

A partir de los 50, la pérdida de músculo es el peor enemigo de la autonomía física. Comer huevos de forma generosa no es un capricho; es una estrategia de supervivencia para llegar a la vejez con fuerza. Luis Enrique demuestra que la proteína de calidad es el mejor seguro de vida para tus tejidos.

El mejor momento para moverse es ahora

A veces nos complicamos con horarios imposibles, pero la filosofía de este asturiano es la simplicidad absoluta. Si puedes elegir, mejor por la mañana para sintonizar tus ritmos circadianos y recibir la luz del día. Pero el mensaje real es que el mejor ejercicio es aquel que realmente llegas a hacer.

Esta combinación de disciplina y flexibilidad es la que le permite gestionar la presión de dirigir el PSG o la Selección sin perder los nervios ni la forma. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante. Si no tienes hambre, no comas. Si llevas 30 minutos sentada, levántate.

La dieta de Luis Enrique es intuitiva. Escucha su cuerpo y actúa en consecuencia, huyendo de las reglas impuestas por la industria alimentaria que nos quiere consumiendo productos cada tres horas. Esta sobriedad nutricional es lo que le permite mantener una energía que muchos veinteañeros ya quisieran para ellos.

Cómo puedes aplicar el método en tu oficina

No hace falta ser un entrenador de élite para copiar estos hábitos. Puedes empezar hoy mismo poniéndote una alarma cada media hora en el móvil. No es necesario hacer flexiones en medio del pasillo; con subir unas escaleras o hacer diez sentadillas basta para romper el ciclo del sedentarismo y despertar tus músculos.

¿Sabías que muchos de los problemas de espalda y de circulación que tenemos a nuestra edad vienen directamente de la inmovilidad? Luis Enrique nos recuerda que el cuerpo humano está diseñado para el movimiento, no para estar encajado en una silla ergonómica durante diez horas seguidas.

En cuanto a la comida, intenta recuperar la sensación real de hambre. Estamos tan acostumbradas a comer por reloj que hemos olvidado cuando nuestro estómago está realmente vacío. Prueba a retrasar el desayuno una hora o a priorizar los huevos y la proteína real en lugar de los cereales azucarados o las tostadas de pan blanco.

La lección final de un asturiano incombustible

Cuidarse no es una tortura si sabes cómo hacerlo de forma inteligente. Luis Enrique ha encontrado su equilibrio entre la ciencia y la intuición, y los resultados saltan a la vista. Este enfoque simplificado nos enseña que moverse más y comer mejor (y menos veces) es el camino más corto hacia la salud.

Es posible que mañana te levantes y quieras probar este entrenamiento en ayunas. Hazlo con cabeza, pero no tengas miedo de probar cómo reacciona tu cuerpo. Te darás cuenta de que tienes mucha más energía guardada de la que creías y que no necesitas una barrita energética para caminar veinte minutos.

Al final, la lección que nos deja el técnico es que la disciplina es la mejor herramienta de libertad que tenemos. Saber que puedes controlar tu cuerpo y tu hambre te da un poder mental que se refleja en todos los ámbitos de tu vida, no solo en el deportivo.

Estate atenta a las señales que te da tu propia biología. Si él puede dirigir uno de los clubes más potentes del mundo con esta rutina, quizás es hora de que nosotros dejemos de ponernos excusas con el café y las galletas de buena mañana. El cambio comienza en los próximos 30 minutos de tu vida.

¿Cuál será el primer paso que darás hoy para salir de tu sedentarismo activo? Quizás levantarte ahora mismo de esa silla es la mejor decisión que has tomado en todo el día.