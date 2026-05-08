Luis Enrique, 55 anys: «Si no tens gana, no mengis; jo entreno en dejú i em sopo sis ous»

Mira’l bé. Luis Enrique té 55 anys i una vitalitat que ja voldrien molts esportistes d’elit que comencen la seva carrera. Mentre mig món s’obsessiona amb dietes restrictives i suplements caríssims, l’entrenador del PSG ha decidit simplificar-ho tot.
Segurament tu també t’has llevat algun matí sense gens de gana i t’has obligat a esmorzar “perquè és el menjar més important del dia”. (Sí, nosaltres també hem seguit aquest dogma durant dècades). Però l’asturià ha trencat el manual amb una premissa directa: si el teu cos no demana benzina, no n’hi posis.
En el seu nou documental No Tenéis Ni P*** Idea, el tècnic ha obert les portes de la seva intimitat física. No es tracta de genètica ni de sort. És una enginyeria del moviment constant i una escolta activa del propi organisme que està deixant els experts en nutrició amb la boca oberta.
El perill del sedentarisme actiu al despatx
“Som el que s’anomena sedentaris actius”, afirma Luis Enrique amb contundència. Aquesta frase és un dard directe a totes les que anem al gimnàs una hora però passem les vuit següents clavades a una cadira davant de l’ordinador. L’entrenador ha decidit que això s’ha acabat.
La seva norma és innegociable: interromp la seva jornada laboral cada 30 minuts per moure tots els grups musculars. No necessita peses ni una sala de fitness. Es tracta d’activacions ràpides, estiraments o exercicis funcionals que mantenen el metabolisme despert i la circulació a ple rendiment.
La ciència recolza aquesta “mobilitat cada mitja hora”. Diversos estudis de medicina esportiva confirmen que aquests petits estímuls redueixen el risc metabòlic de forma molt més eficaç que una sessió intensa de cardio a última hora de la tarda. És, literalment, el truc definitiu per mantenir la mobilitat articular.
Entrenar en dejú: la clau de la seva flexibilitat
Aquí és on el mètode es posa interessant i una mica alarmista per als més conservadors. Luis Enrique entrena totalment en dejú. “Per fer esport, ho faig en dejú i, en acabar, si em ve de gust, esmorzo o aguanto fins al dinar”, explica sense embuts. És la llibertat total enfront de la rigidesa.
Aquest enfocament connecta directament amb l’auge del dejú intermitent. En fer exercici sense haver menjat prèviament, el cos aprèn a ser més eficient cremant els greixos com a font d’energia principal. És una manera de netejar el sistema i forçar la màquina a buscar recursos interns.
Evidentment, no és una recepta universal. La nutricionista Sandra Chikhani adverteix que depèn molt de l’objectiu. Mentre que el treball de força pura agraeix una mica de proteïna prèvia, el manteniment físic i la crema de greixos troben en el dejú un aliat imbatible. (Sempre que no tinguis un problema de salut previ, és clar).
L’obsessió saludable pels sis ous
Si hi ha un aliment que ha estat demonitzat injustament durant els últims 30 anys, és el ou. Ens deien que pujava el colesterol i que era perillós. Doncs bé, Luis Enrique esmorza o sopa sis ous de cop i assegura que és un dels productes amb més nutrients del planeta. I té tota la raó.
La Fundación Española del Corazón ja ha validat que una persona sana pot consumir fins a un ou al dia sense cap efecte negatiu. És la proteïna de més qualitat que podem comprar, és barata i és extremadament saciant. L’entrenador asturiano l’utilitza com a pilar per mantenir la seva massa muscular intacta malgrat el pas dels anys.
A partir dels 50, la pèrdua de múscul és el pitjor enemic de l’autonomia física. Menjar ous de forma generosa no és un caprici; és una estratègia de supervivència per arribar a la vellesa amb força. Luis Enrique demostra que la proteïna de qualitat és el millor segur de vida per als teus teixits.
El millor moment per moure’s és ara
A vegades ens compliquem amb horaris impossibles, però la filosofia d’aquest asturià és la simplicitat absoluta. Si pots escollir, millor al matí per sintonitzar els teus ritmes circadians i rebre la llum del dia. Però el missatge real és que el millor exercici és aquell que realment arribes a fer.
Aquesta combinació de disciplina i flexibilitat és la que li permet gestionar la pressió de dirigir el PSG o la Selecció sense perdre els nervis ni la forma. No es tracta de ser perfecte, sinó de ser constant. Si no tens gana, no mengis. Si portes 30 minuts asseguda, aixeca’t.
La dieta de Luis Enrique és intuïtiva. Escolta el seu cos i actua en conseqüència, fugint de les regles imposades per la indústria alimentària que ens vol consumint productes cada tres hores. Aquesta sobrietat nutricional és el que li permet mantenir una energia que molts vint-i-pocs ja voldrien per a ells.
Com pots aplicar el mètode a la teva oficina
No cal ser un entrenador d’elit per copiar aquests hàbits. Pots començar avui mateix posant-te una alarma cada mitja hora al mòbil. No cal fer flexions al mig del passadís; amb pujar unes escales o fer deu assegudes n’hi ha prou per trencar el cicle del sedentarisme i despertar els teus músculs.
Sabies que molts dels problemes d’esquena i de circulació que tenim a la nostra edat venen directament de la immobilitat? Luis Enrique ens recorda que el cos humà està dissenyat per al moviment, no per estar encaixat en una cadira ergonòmica durant deu hores seguides.
Pel que fa al menjar, intenta recuperar la sensació real de gana. Estem tan acostumades a menjar per rellotge que hem oblidat quan el nostre estómac està buit de veritat. Prova de retardar l’esmorzar una hora o de prioritzar els ous i la proteïna real en lloc dels cereals ensucrats o les torrades de pa blanc.
La lliçó final d’un asturià incombustible
Cuidar-se no és una tortura si saps com fer-ho de forma intel·ligent. Luis Enrique ha trobat el seu equilibri entre la ciència i la intuïció, i els resultats salten a la vista. Aquest enfocament simplificat ens ensenya que moure’s més i menjar millor (i menys vegades) és el camí més curt cap a la salut.
És possible que demà et llevis i vulguis provar aquest entrenament en dejú. Fes-ho amb cap, però no tinguis por de provar com reacciona el teu cos. T’adonaràs que tens molta més energia guardada de la que creies i que no et cal una barreta energètica per caminar vint minuts.
Al final, la lliçó que ens deixa el tècnic és que la disciplina és la millor eina de llibertat que tenim. Saber que pots controlar el teu cos i la teva gana et dona un poder mental que es reflecteix en tots els àmbits de la teva vida, no només en l’esportiu.
Estigues atenta als senyals que et dona la teva pròpia biologia. Si ell pot dirigir un dels clubs més potents del món amb aquesta rutina, potser és hora que nosaltres deixem de posar-nos excuses amb el cafè i les galetes de bon matí. El canvi comença en els propers 30 minuts de la teva vida.
Quin serà el primer pas que faràs avui per sortir del teu sedentarisme actiu? Potser aixecar-te ara mateix d’aquesta cadira és la millor decisió que has pres en tot el dia.