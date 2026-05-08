Jesús Vázquez, nutricionista: «La grasa de los michelines es un guardaespaldas biológico que cumple misiones prioritarias»

Te ha pasado seguro. Te miras en el espejo, te fijas en la cintura y sientes una frustración enorme porque esos michelines parecen inmutables. Por mucho que comas ensaladas, siguen ahí.

La realidad es que llevas toda la vida luchando contra un enemigo que, en realidad, es tu mejor aliado biológico. No es falta de voluntad, es que tu cuerpo está programado para proteger este tesoro.

(Sí, sabemos que suena extraño mientras intentas abrocharte los vaqueros, pero la ciencia tiene una explicación fascinante).

La gran mentira de la pérdida de peso abdominal

Cuando decidimos adelgazar, tendemos a poner el enfoque en el abdomen de forma casi obsesiva. El problema es que el tejido adiposo no se va de donde nosotros queremos primero.

La grasa que se elimina con más rapidez es la de la cara, los brazos o los hombros. En cambio, el vientre es la última trinchera, la zona que tu organismo defiende con más ahínco.

Esta dificultad no es un error de tu genética. Según el nutricionista Jesús Vázquez, la presencia de esta grasa responde a una función corporal absolutamente crítica.

“No es casualidad que estén ahí. La grasa de las cartucheras y los michelines no es mala, al contrario”, afirma el experto en su último vídeo viral.

El secreto de los receptores α-2: el freno de mano de tu grasa

¿Por qué cuesta tanto mover esta grasa específica? La culpa es de unos componentes llamados receptores α-2, que actúan literalmente frenando la quema de grasa en estas zonas.

Con el paso de los años, la situación se complica. Este tejido se vuelve más fibroso, lo que provoca que el riego sanguíneo y el drenaje sean mucho más deficientes que en otras partes del cuerpo.

Esto significa que a las hormonas encargadas de movilizar la grasa les cuesta muchísimo llegar a su destino. Es como si tu cuerpo hubiera puesto un candado de seguridad en tu cintura.

La utilidad real de esta grasa es que el cuerpo la guarda como una reserva energética estratégica para recurrir a ella en cualquier momento de emergencia.

Más que estética: un escudo para tu fertilidad

A diferencia de la grasa visceral, que rodea los órganos y es peligrosa, la grasa de los michelines no es un tejido inflamatorio ni representa un riesgo metabólico grave.

De hecho, este tejido es una pieza clave para el equilibrio de los estrógenos. Esto es vital para la fertilidad y especialmente importante durante los meses de embarazo.

Tu cuerpo no quiere que tengas una tableta de chocolate perfecta; lo que quiere es asegurarse de que tienes suficiente energía y equilibrio hormonal para sobrevivir y reproducirte.

(A veces, nuestro organismo es mucho más conservador que nuestras ganas de lucir bañador en la playa).

La estrategia definitiva para «despertar» la zona rebelde

Si a pesar de saber que es bueno para ti, quieres reducirlo, debes cambiar de estrategia. La dieta es la base imprescindible, pero no lo hará todo sola en esta guerra particular.

Es necesario estimular la zona de manera externa. El doctor Vázquez recomienda combinar la alimentación con ejercicio específico, masajes o incluso aparatología que ayude a mover el tejido.

El objetivo no es solo quemar calorías, sino mejorar la circulación en esos puntos críticos para que las hormonas puedan finalmente entrar y activar la grasa guardada.

No es que la grasa no se pueda perder, es simplemente que es la última en irse. Requiere paciencia, una buena dosis de estimulación y dejar de castigarse mentalmente.

A partir de ahora, cuando te veas ese michelet, recuerda que es la batería de emergencia de tu cuerpo trabajando al 100%. Estás cuidando tu salud desde dentro, aunque desde fuera nos hayan dicho lo contrario durante décadas.

Quizás es el momento de dejar de ver tu propio cuerpo como un campo de batalla y empezar a entender su sabiduría biológica, ¿no crees?