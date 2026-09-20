Javier Abreu, entrenador: «A los 60 o 70 años, las máquinas son la puerta de entrada ideal para comenzar a entrenar fuerza»

El tiempo no perdona, y si hay una batalla que nuestro cuerpo libra cada día en silencio, es la de la pérdida de fuerza. Con cada año que pasa, muchas mujeres notan cómo tareas cotidianas que antes eran un juego de niños, ahora cuestan un mundo. Esta pérdida muscular no es solo una cuestión de estética; es un sabotaje silencioso a nuestra autonomía, a nuestra calidad de vida futura y, sí, a nuestro bolsillo (porque la dependencia tiene un precio altísimo).

Dejémonos de historias: lo que está en juego es tu libertad para seguir haciendo lo que te apasiona, para levantar a los nietos sin miedo o para subir escaleras sin desfallecer. Pero, ¿y si te dijéramos que la clave para blindar tu futuro está justo delante de tus narices, y mucha gente la ignora por un malentendido que podría costarle muy caro?

Uno de los errores más grandes que cometemos en nuestra madurez es pensar que el entrenamiento de fuerza es solo para jóvenes o culturistas. Nada más lejos de la realidad. De hecho, el entrenador Javier Abreu, un auténtico experto en alto rendimiento, ha lanzado una advertencia que todas deberíamos escuchar con atención (y aplicar con urgencia). Su afirmación es contundente y podría cambiarlo todo para muchas de nosotras: «A los 60 o 70 años, las máquinas son la puerta de entrada ideal para comenzar a entrenar fuerza».

El secreto que nadie te había contado sobre la fuerza

Esta afirmación, que a primera vista podría parecer sencilla, contiene un secreto definitivo para nuestra salud a largo plazo. ¿Por qué las máquinas? La respuesta es clara y vital para aquellas que, llegada una edad, comienzan a sentir las limitaciones del cuerpo. Javier Abreu destaca que estos aparatos tienen una capacidad que pocos otros métodos de entrenamiento ofrecen: estabilizan el cuerpo y guían el movimiento de forma precisa. (Sí, nosotros también pensamos en todos aquellos que dicen que «las máquinas no sirven para nada»).

Imagínate esta escena: intentas levantar un peso, pero tu estabilidad no es la misma que a los 30. El cuerpo te tiembla, la coordinación te falla y el miedo a caer te paraliza. Aquí es donde el diseño ingenioso de las máquinas de fuerza entra en juego. Son tus aliados invisibles en el gimnasio. Estabilizan tu cuerpo de una manera que los pesos libres no pueden hacer, creando una base sólida desde donde puedes concentrarte solo en una cosa: mover ese músculo con la máxima efectividad. Es un auténtico escudo protector que te permite superar tus propias barreras de seguridad.

La clave para un entrenamiento de fuerza seguro y efectivo en la madurez es tener una base firme. Las máquinas te dan esa estabilidad que, a veces, nuestro equilibrio ya no nos puede ofrecer, haciendo que cada repetición sea una inversión directa en tu independencia futura.

El gran beneficio de esta guía y estabilización es que te permite producir fuerza con los músculos que realmente quieres trabajar, sin tener que malgastar energía en mantener el equilibrio o en coordinar movimientos complejos. Esto es imprescindible a partir de los 60 años, una etapa donde, como el mismo Abreu señala, «el equilibrio, la coordinación o el miedo a caer pueden obligarnos a terminar un ejercicio antes de que el músculo haya trabajado realmente». Es decir, dejemos de lado las excusas y los peligros innecesarios para ir directamente al grano: fortalecernos de verdad.

La solución al declive silencioso de nuestro cuerpo

La pérdida de masa muscular (sarcopenia) no es una fatalidad inevitable. Es una amenaza que podemos combatir con la solución adecuada. El entrenamiento de fuerza, especialmente el que incorporamos con máquinas, nos ofrece la posibilidad de aumentar las cargas de forma progresiva y segura. Esto significa que, poco a poco, nuestro cuerpo se irá adaptando, se hará más fuerte, y nuestra confianza se disparará. (¿Quién no quiere sentirse más capaz y segura de sí misma cada día?).

Esta inversión en nuestra fuerza no es solo para levantar más peso en el gimnasio. Es una inversión en poder abrir sin esfuerzo un tarro que antes se te resistía, en tener más energía para caminar, bailar o jugar, y en proteger tus huesos, reduciendo el riesgo de osteoporosis y fracturas. Es el mejor ahorro que puedes hacer para tu futuro, evitando caídas y sus consecuencias devastadoras, que tantas veces acaban en dependencia y pérdida de autonomía.

Además, el experto nos da una pauta clara: se aconseja entrenar fuerza dos o tres días por semana. No se necesitan horas y horas de esfuerzo agotador; solo se requiere consistencia y la metodología correcta. Esta es la cifra mágica que puede transformar tu cuerpo y tu mente, dándote la energía y la vitalidad que pensabas que solo tenías en la juventud. La disciplina es la clave, y con un plan tan claro, ya no tenemos excusas.

El momento es ahora: blinda tu futuro

La tendencia del envejecimiento activo ya no es una moda, sino una necesidad urgente. Cada vez somos más conscientes de que vivir más años debe ir acompañado de vivirlos con calidad, con autonomía y con la fuerza necesaria para disfrutar de cada momento. Pero este objetivo no se consigue solo, ni por arte de magia. Se requiere acción, y se requiere ahora.

No hay espacio para la resignación. Esperar a sentirnos más débiles, a sufrir una caída o a tener dolores persistentes es el error más grande que podríamos cometer. Nuestro cuerpo es un templo que necesita mantenimiento constante, y el entrenamiento de fuerza con máquinas se presenta como el mejor seguro de vida para nuestra salud a partir de los 60. Es un truco definitivo para mantenernos fuertes e independientes.

Comienza hoy mismo a informarte, a buscar un centro cercano y a hablar con un profesional que te pueda guiar. Tu cuerpo y tu yo futuro te lo agradecerán infinitamente. Deja de lado el miedo, porque con la guía de las máquinas, la seguridad está garantizada. ¿Quién diría que la solución al declive físico era tan sencilla y accesible?

Así pues, ya sabes lo que dicen: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Y en el caso de nuestra fuerza muscular y vitalidad, esta máxima es más cierta que nunca. ¿Estás preparada para dar el paso definitivo hacia un futuro más fuerte y libre?