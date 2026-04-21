«Una enfermedad peligrosa»: lo que Simone Weil descubrió en Londres sobre la importancia de pertenecer

Existen enfermedades que no se ven en una radiografía ni se curan con antibióticos, pero que están consumiendo nuestra sociedad a una velocidad alarmante. (Y no, no estamos hablando de ninguna nueva variante vírica). Se trata del desarraigo, esa sensación de no pertenecer a nada que la filósofa Simone Weil diseccionó con precisión quirúrgica.

En 1943, mientras el mundo se desangraba en la Segunda Guerra Mundial, una Weil enferma y exiliada en Londres escribía lo que se convertiría en su testamento espiritual. Lo que descubrió en las calles de la capital británica sigue siendo, décadas después, la advertencia más lúcida sobre por qué nos sentimos tan perdidos hoy en día.

La ciudad que le enseñó a mirar el vacío

Londres no fue para ella un refugio cómodo, sino un laboratorio de observación. Allí, Weil comprendió que el ser humano necesita raíces tanto como el oxígeno. Sin embargo, observó cómo la modernidad, el dinero y la propaganda estaban cortando esos hilos invisibles que nos unen al pasado, a la comunidad y a la tierra.

Para la filósofa, el desarraigo es «la enfermedad más peligrosa de la especie humana». No es solo estar lejos de casa; es vivir en un estado de desconexión total donde nada tiene un significado profundo. Es esta prisa constante, este consumo vacío y esta falta de propósito lo que nos hace sentir extranjeros incluso en nuestra propia sala de estar.

La autora sostenía que la clave del problema es que cuando una persona o una comunidad pierden sus raíces, solo quedan dos salidas: la inercia espiritual, que nos hace caer en una especie de letargo depresivo, o el impulso de desarraigar a los demás a través de la violencia o el odio. Una reflexión que explica muchos de los conflictos actuales.

El dinero y la educación: las armas del olvido

En sus textos escritos en Londres, Weil es implacable con los culpables de este mal. Señala que el dinero lo destruye todo porque lo convierte todo en algo intercambiable y frío. Cuando el valor de las cosas, o de las ciudades, solo se mide en euros o libras, el alma del lugar muere y sus habitantes se convierten en simples piezas de recambio.

Pero también apuntó a la educación. Advirtió que si dejamos de enseñar la historia como algo vivo y la convertimos en una lista de fechas muertas, estamos condenando a las nuevas generaciones al aislamiento temporal. Sin pasado, no hay identidad; y sin identidad, somos carne de cañón para cualquier manipulación ideológica.

La solución que proponía Weil en Londres no era un regreso nostálgico a un pasado idealizado, sino la creación de nuevas formas de pertenencia. Ella creía que el trabajo manual, el arte y el respeto por el territorio eran las únicas medicinas capaces de reponer el tejido social que se había roto.

¿Por qué esto te importa hoy?

Quizá pienses que las reflexiones de una filósofa de hace 80 años están lejos de tu realidad digital. Pero piénsalo un segundo: ¿cuántas veces has sentido ese vacío a pesar de estar «conectado» a todo el mundo? Weil predijo la soledad del hipervínculo. Sabía que tener 5.000 amigos virtuales no sustituye el peso real de una comunidad que te conoce por tu nombre.

Su estancia en Londres, marcada por su rechazo a comer más de lo que recibían sus compatriotas en la Francia ocupada, fue un acto de coherencia radical. Ella quería sentir el mismo hambre y el mismo desarraigo que su pueblo para poder hablar con autoridad. Y vaya si lo hizo.

Sus palabras son hoy un mapa para quien se siente perdido en la gran ciudad o en el scroll infinito de su móvil. Nos recuerdan que cuidar nuestras raíces —nuestra cultura, nuestra lengua, nuestros vecinos— no es un ejercicio de conservadurismo, sino de supervivencia psicológica.

Has leído esto porque en el fondo sientes que algo falta en la velocidad de la vida moderna. Simone Weil te diría que dejes de correr y busques dónde están tus raíces. Solo quien sabe de dónde viene puede decidir realmente hacia dónde va sin miedo a perderse por el camino.

¿Estás alimentando tus raíces o simplemente dejas que el viento del desarraigo te arrastre hacia ninguna parte?