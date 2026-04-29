Nuria Roure, experta en sueño: «Si duermes menos de seis horas, estás perdiendo casi un tercio de tu agilidad mental»

Vivimos en la cultura del sacrificio y el scroll infinito. Hemos normalizado ir por la vida con ojeras y café en mano, presumiendo de dormir poco como si fuera una medalla al esfuerzo. Pero la psicóloga experta en sueño, Nuria Roure, acaba de demoler este mito con una cifra escalofriante: el cansancio crónico te hace un 30% más torpe.

No se trata solo de estar de mal humor o tener ojeras. Si duermes menos de seis horas de forma sostenida, estás operando con un cerebro «hackeado». La capacidad cognitiva cae en picada y, lo que es peor, tu bolsillo lo nota. (Sí, nosotros también nos quedamos helados al saber cuánto nos cuesta cada hora de sueño perdida).

El gran problema es que el cerebro es un mentiroso experto. Cuando no descansas, pierdes la capacidad de juzgar tu propio estado. «Creen que están rindiendo bien», advierte Roure, mientras en realidad se mueven por la oficina en un estado de semisomnolencia cognitiva que destruye la productividad.

La trampa de la productividad: ¿Estrés o falta de colchón?

Muchos profesionales atribuyen su falta de agilidad al estrés laboral, a la edad o a una mala organización del tiempo. Sin embargo, la experta señala que el verdadero culpable suele estar en el colchón. La toma de decisiones, la creatividad y la capacidad de concentración son las primeras víctimas de la falta de descanso.

Sin un sueño reparador, el cerebro no puede «limpiar» las toxinas acumuladas durante el día. Esto se traduce en errores evitables, una comunicación más pesada y una incapacidad alarmante para priorizar tareas importantes. Estás trabajando más horas, pero con un motor averiado.

Nuria Roure es contundente: si quieres ganar más dinero y ascender en tu carrera, lo primero que debes hacer es apagar la pantalla. El rendimiento profesional no se mide por las horas que pasas despierto, sino por la claridad mental de las horas que pasas trabajando.

El impacto de vivir así es silencioso; muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están detectando menos oportunidades de negocio o de crecimiento personal por el simple hecho de estar agotadas.

El secreto de los grandes ejecutivos

Si piensas que los amos del mundo no duermen, estás muy equivocado. Roure desmonta el cliché del CEO que trabaja 20 horas al día. Los datos muestran que los líderes de las empresas más potentes del planeta duermen entre 7 y 9 horas diarias. Ellos saben que el descanso es una ventaja competitiva.

Un ejecutivo que duerme bien toma decisiones más rápidas y acertadas. Detecta oportunidades de negocio que alguien agotado simplemente no ve. El sueño es, por tanto, una herramienta estratégica de alto rendimiento, no un lujo de perezosos.

Dormir bien te permite tener una «visión de águila» sobre tus proyectos. El agotamiento, en cambio, te obliga a mirar al suelo, centrado solo en sobrevivir al día, lo que te hace perder grandes oportunidades económicas y profesionales.

El peligro de «engañar» al cerebro con la alarma

¿Eres de los que pospone el despertador tres o cuatro veces cada mañana? Según Nuria Roure, este hábito es una tortura para tu sistema nervioso. «Estás engañando al cerebro», afirma la psicóloga. Al fragmentar esos últimos minutos de sueño, entras en un ciclo que no es reparador y te despiertas con más inercia de sueño.

Este pequeño «placer» de cinco minutos más te deja más cansado que si te hubieras levantado a la primera. El cerebro necesita ciclos completos, y estas interrupciones constantes generan una confusión química que arrastras durante el resto de la mañana.

La solución es simple pero requiere disciplina: pon el despertador a la hora real en que debes levantarte y sal de la cama inmediatamente. Tu cerebro te lo agradecerá con una dosis extra de energía natural.

El cansancio crónico no solo te hace sentir mal, sino que te hace perder dinero y tomar decisiones inadecuadas sin que siquiera seas consciente de ello.

Un impacto directo en la salud emocional

No podemos olvidar que el sueño es el regulador emocional número uno. La falta de descanso nos vuelve más reactivos e irritables. En un entorno laboral, esto se traduce en conflictos con compañeros, falta de empatía con los clientes y una imagen profesional deteriorada.

La resiliencia ante los problemas desaparece cuando el cerebro está agotado. Lo que antes era un pequeño contratiempo se convierte en una montaña insalvable. Dormir es, en esencia, fortalecer nuestro escudo emocional para los retos diarios.

Si notas que te cuesta gestionar la frustración o que saltas a la mínima, antes de buscar un coach, busca una mejor rutina de noche. El descanso es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás.

Urgencia: Recupera tu capacidad cognitiva hoy mismo

El daño de dormir poco es acumulativo, pero la recuperación comienza con la primera noche de descanso real. No esperes al fin de semana para «recuperar» horas (porque el sueño no se recupera como una cuenta bancaria). Comienza hoy estableciendo una hora de desconexión obligatoria.

Apaga el móvil una hora antes de ir a dormir, mantén la habitación fresca y oscura, y prioriza tu descanso por encima de la última serie de moda. Tu rendimiento, tu salud y tu cuenta corriente te lo agradecerán en menos de una semana.

La verdadera inteligencia no es trabajar hasta el agotamiento, sino saber cuándo parar para volver mañana con el 100% de tus capacidades.

¿Vas a continuar regalando el 30% de tu inteligencia a cambio de una hora más de pantalla o comenzarás a dormir como un ganador?