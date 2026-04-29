Nuria Roure, experta en somni: “Si dorms menys de sis hores, estàs perdent gairebé un terç de la teva agilitat mental”

Vivim en la cultura del sacrifici i l’scroll infinit. Hem normalitzat anar per la vida amb ulleres i cafè a la mà, presumint de dormir poc com si fos una medalla a l’esforç. Però la psicòloga experta en son, Nuria Roure, acaba de demolir aquest mite amb una xifra que fa calfreds: el cansament crònic et fa un 30% més torpe.
No es tracta només d’estar de mal humor o tenir ulleres. Si dorms menys de sis hores de forma sostinguda, estàs operant amb un cervell “hackejat”. La capacitat cognitiva cau en picat i, el que és pitjor, la teva butxaca ho nota. (Sí, nosaltres també ens hem quedat gelats en saber quant ens costa cada hora de son perduda).
El gran problema és que el cervell és un mentider expert. Quan no descanses, perds la capacitat de jutjar el teu propi estat. “Creuen que estan rendint bé”, adverteix Roure, mentre en realitat es mouen per l’oficina en un estat de semisomnolència cognitiva que destrueix la productivitat.
La trampa de la productivitat: Estrès o falta de coixí?
Molts professionals atribueixen la seva falta d’agilitat a l’estrès laboral, a l’edat o a una mala organització del temps. Tanmateix, l’experta assenyala que el vertader culpable sol estar en el colchó. La presa de decisions, la creativitat i la capacitat de concentració són les primeres víctimes de la falta de descans.
Sense un son reparador, el cervell no pot “netejar” les toxines acumulades durant el dia. Això es tradueix en errors evitables, una comunicació més feixuga i una incapacitat alarmant per prioritzar tasques importants. Estàs treballant més hores, però amb un motor averiat.
Nuria Roure és bategant: si vols guanyar més diners i ascendir en la teva carrera, el primer que has de fer és apagar la pantalla. El rendiment professional no es mesura per les hores que passes despert, sinó per la claredat mental de les hores que passes treballant.
L’impacte de viure així és silenciós; moltes persones ni tan sols s’adonen que estan detectant menys oportunitats de negoci o de creixement personal pel simple fet d’estar esgotades.
El secret dels grans executius
Si penses que els amos del món no dormen, estàs molt equivocat. Roure tomba el clixé del CEO que treballa 20 hores al dia. Les dades mostren que els líders de les empreses més potents del planeta dormen entre 7 i 9 hores diàries. Ells saben que el descans és un avantatge competitiu.
Un executiu que dorm bé pren decisions més ràpides i encertades. Detecta oportunitats de negoci que algú esgotat simplement no veu. El son és, per tant, una eina estratègica d’alt rendiment, no un luxe de pereosos.
Dormir bé et permet tenir una “visió d’àguila” sobre els teus projectes. L’esgotament, en canvi, t’obliga a mirar al terra, centrat només a sobreviure al dia, la qual cosa et fa perdre grans oportunitats econòmiques i professionals.
El perill d'”enganyar” al cervell amb l’alarma
Ets dels que posposa el despertador tres o quatre vegades cada matí? Segons Nuria Roure, aquest hàbit és una tortura per al teu sistema nerviós. “Estàs enganyant el cervell”, afirma la psicòloga. En fragmentar aquests últims minuts de son, entres en un cicle que no és reparador i et despertes amb més inèrcia de son.
Aquest petit “plaer” de cinc minuts més et deixa més cansat que si t’haguessis aixecat a la primera. El cervell necessita cicles complets, i aquestes interrupcions constants generen una confusió química que arrossegues durant la resta del matí.
La solució és simple però requereix disciplina: posa el despertador a l’hora real en què t’has d’aixecar i surt del llit immediatament. El teu cervell t’ho agrairà amb una dosi extra d’energia natural.
El cansament crònic no només et fa sentir malament, sinó que et fa perdre diners i prendre decisions inadequades sense que ni tan sols siguis conscient d’això.
Un impacte directe en la salut emocional
No podem oblidar que el son és el regulador emocional número u. La falta de descans ens torna més reactius i irritables. En un entorn laboral, això es tradueix en conflictes amb companys, falta d’empatia amb els clients i una imatge professional deteriorada.
La resiliència davant els problemes desapareix quan el cervell està esgotat. El que abans era un petit contratemps es converteix en una muntanya insalvable. Dormir és, en essència, enfortir el nostre escut emocional per als reptes diaris.
Si notes que et costa gestionar la frustració o que saltes a la mínima, abans de buscar un coach, busca una millor rutina de nit. El descans és el fonament sobre el qual es construeix tota la resta.
Urgència: Recupera la teva capacitat cognitiva avui mateix
El dany de dormir poc és acumulatiu, però la recuperació comença amb la primera nit de descans real. No esperis al cap de setmana per “recuperar” hores (perquè el son no es recupera com un compte bancari). Comença avui establint una hora de desconnexió obligatòria.
Apaga el mòbil una hora abans d’anar a dormir, mantén l’habitació fresca i fosca, i prioritza el teu descans per sobre de l’última sèrie de moda. El teu rendiment, la teva salut i el teu compte corrent te’n donaran les gràcies en menys d’una setmana.
La vertadera intel·ligència no és treballar fins a l’esgotament, sinó saber quan parar per tornar demà amb el 100% de les teves capacitats.
Vas a continuar regalant el 30% de la teva intel·ligència a canvi d’una hora més de pantalla o començaràs a dormir com un guanyador?