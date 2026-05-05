La filosofía de la Generación 0.0: El alcohol no me da nada que no pueda tener sin beber

Hubo un tiempo en que salir de fiesta era sinónimo de barra libre y mañanas de resaca perdidas. Pero algo está cambiando en nuestras calles de manera radical.

Si te fijas en las mesas de las terrazas este fin de semana, verás algo que hace diez años era impensable. (Y no, no son solo refrescos de moda).

La conocida como Generación 00, los jóvenes que ahora rondan los 25 años, ha dicho basta. Han decidido que el alcohol ya no forma parte de su kit de supervivencia social.

No es una moda pasajera de TikTok, es una revolución silenciosa que está dejando los estantes de destilados acumulando polvo. El «no me aporta nada» es el nuevo mantra.

La muerte del postureo etílico

Para los nacidos con el cambio de milenio, la imagen lo es todo. Y aparecer en las redes sociales con una copa en la mano ya no suma puntos de carisma ni de popularidad.

Al contrario, la sobriedad se ha convertido en el nuevo símbolo de estatus. Estar al cien por cien, mantener el control y no perder la memoria es el verdadero lujo hoy en día.

Muchos de estos jóvenes aseguran que estar sobrios les permite disfrutar de una conexión real con sus amigos. (Sí, nosotros también pensamos que suena a ciencia ficción, pero los datos lo confirman).

Prefieren invertir ese tiempo y esa energía en experiencias que puedan recordar con total nitidez la mañana siguiente. El blackout ya no es una anécdota divertida; es un error de sistema.

El impacto directo en tu cuenta corriente

Más allá de la salud, hay un factor que nos toca a todos: el ahorro masivo. Salir de copas se ha convertido en un deporte de riesgo para cualquier presupuesto mensual.

Un combinado en una zona media de cualquier ciudad ya no baja de los diez euros. Si sumas tres o cuatro en una noche, el agujero en la cartera es insostenible.

Los jóvenes de la Generación 00 son plenamente conscientes de este gasto hormiga gigante. Prefieren gastar esos cincuenta euros en un buen brunch, una suscripción premium o un viaje relámpago.

Es puro pragmatismo. Han calculado el coste de oportunidad de cada copa y el resultado siempre sale negativo. Beber es, literalmente, quemar billetes por una sensación efímera y vacía.

Cabe destacar que el consumo de alcohol en jóvenes ha caído un 20% en el último lustro, provocando que la industria de las bebidas «0,0» dispare su valor de mercado de forma histórica.

¿Por qué esto te afecta aunque no seas Gen Z?

Este cambio de mentalidad está arrastrando a las generaciones mayores. El efecto espejo es real y el consumo consciente está llegando a los treintañeros y a los de cuarenta.

Las marcas lo saben. Por eso ahora es más fácil encontrar una cerveza artesana sin alcohol de calidad que un whisky de importación en ciertos locales de moda.

Estamos ante el nacimiento de la economía de la lucidez. Menos gasto en salud pública a largo plazo y más inversión en bienestar inmediato y ocio alternativo.

Si ellos pueden divertirse sin el extra químico, el resto del mundo empieza a preguntarse si realmente necesita esa tercera caña del jueves por la tarde.

El fin de la presión social

Lo más fascinante de este fenómeno es la desaparición de la obligación de beber. Antes, si pedías un agua en un bar, eras el «raro» del grupo de WhatsApp.

Hoy, la Generación 00 ha normalizado el derecho a la abstinencia. Ya no hace falta dar explicaciones ni inventarse que estás tomando antibióticos para evitar el alcohol.

Esta libertad de elección es el verdadero éxito social de esta década. Han roto la cadena que unía diversión con embriaguez de forma definitiva y valiente.

Los bares se están adaptando a marchas forzadas. La coctelería de autor sin alcohol (los famosos mocktails) ya factura casi lo mismo que la tradicional en las grandes capitales.

La trampa de las bebidas energéticas

Pero cuidado, que no todo es luz en este camino hacia la sobriedad. Muchos jóvenes están sustituyendo el alcohol por bebidas energéticas con un alto contenido en cafeína.

Los expertos advierten que cambiar una adicción por otra no es la solución definitiva. El pico de energía artificial también tiene consecuencias para el sistema nervioso.

Aún así, el daño hepático y los accidentes de tráfico vinculados al alcohol continúan siendo la prioridad número uno para las autoridades sanitarias.

Es preferible un joven con exceso de cafeína que uno al volante bajo los efectos del vodka. Es una mejora estadística innegable para la seguridad de todos nosotros.

Las autoridades detectan que, aunque beban menos, el consumo esporádico cuando ocurre suele ser más concentrado, lo que llaman binge drinking. Conviene mantenerse alerta.

Hacia un futuro «Dry»

La tendencia «Dry» o seca ha llegado para quedarse. No es solo que no beban, es que no quieren beber. Hay una diferencia ética y personal en su decisión.

Buscan una vida más limpia, más clara y productiva. Quieren levantarse el sábado a las ocho de la mañana para ir al gimnasio o hacer senderismo, no para buscar un ibuprofeno.

Esta disciplina vital es lo que les está permitiendo destacar en un mercado laboral cada vez más competitivo y exigente. La lucidez es su ventaja injusta.

¿Y tú, cuánto dinero podrías ahorrarte este mes si decidieras seguir los pasos de la Generación 00? La cifra te sorprendería muchísimo.

El próximo brindis que veas quizás no tendrá burbujas de champán, sino la transparencia de una generación que ha decidido ver la vida tal como es.

¿Realmente necesitamos ese impulso líquido para ser nosotros mismos o es solo un hábito heredado que ya no tiene ningún sentido?