La filosofia de la Generació 0.0: L’alcohol no em dóna res que no pugui tenir sense beure

Hi va haver un temps en què sortir de festa era sinònim de barra lliure i matins de ressaca perduts. Però alguna cosa està canviant als nostres carrers de manera radical.
Si t’hi fixes en les taules de les terrasses aquest cap de setmana, veuràs una cosa que fa deu anys era impensable. (I no, no són només refrescos de moda).
La coneguda com a Generació 00, els joves que ara ronden els 25 anys, ha dit prou. Han decidit que l’alcohol ja no forma part del seu kit de supervivència social.
No és una moda passatgera de TikTok, és una revolució silenciosa que està deixant els prestatges de destil·lats acumulant pols. El “no em aporta res” és el nou mantra.
La mort del postureig etílic
Per als nascuts amb el canvi de mil·lenni, la imatge ho és tot. I aparèixer a les xarxes socials amb una copa a la mà ja no suma punts de carisma ni de popularitat.
Al contrari, la sobrietat s’ha convertit en el nou símbol d’estatus. Estar al cent per cent, mantenir el control i no perdre la memòria és el vertader luxe avui dia.
Molts d’aquests joves asseguren que estaris sobris els permet gaudir d’una connexió real amb els seus amics. (Sí, nosaltres també pensem que sona a ciència-ficció, però les dades ho confirmen).
Prefereixen invertir aquest temps i aquesta energia en experiències que puguin recordar amb total nitidesa l’endemà al matí. El blackout ja no és una anècdota divertida; és un error de sistema.
L’impacte directe en el teu compte corrent
Més enllà de la salut, hi ha un factor que ens toca a tots: l’estalvi massiu. Sortir de copes s’ha convertit en un esport de risc per a qualsevol pressupost mensual.
Un combinat en una zona mitjana de qualsevol ciutat ja no baixa dels deu euros. Si en sumes tres o quatre en una nit, el forat a la cartera és insostenible.
Els joves de la Generació 00 són plenament conscients d’aquest despesa formiga gegant. Prefereixen gastar aquells cinquanta euros en un bon brunch, una subscripció premium o un viatge llampec.
És pur pragmatisme. Han calculat el cost d’oportunitat de cada copa i el resultat sempre surt negatiu. Beure és, literalment, cremar bitllets per una sensació efímera i buida.
Cal destacar que el consum d’alcohol en joves ha caigut un 20% en l’últim lustre, provocant que la indústria de les begudes “0,0” dispari el seu valor de mercat de forma històrica.
Per què això t’afecta encara que no siguis Gen Z?
Aquest canvi de mentalitat està arrossegant les generacions més grans. L’efecte mirall és real i el consum conscient està arribant als trentanyers i als de quaranta.
Les marques ho saben. Per això ara és més fàcil trobar una cervesa artesana sense alcohol de qualitat que un whisky d’importació en certs locals de moda.
Estem davant del naixement de l’economia de la lucidesa. Menys despesa en salut pública a llarg termini i més inversió en benestar immediat i oci alternatiu.
Si ells poden divertir-se sense l’extra químic, la resta del món comença a preguntar-se si realment necessita aquella tercera canya del dijous a la tarda.
El fi de la pressió social
El més fascinant d’aquest fenomen és la desaparició de l’obligació de beure. Abans, si demanaves una aigua en un bar, eres el “rar” del grup de WhatsApp.
Avui, la Generació 00 ha normalitzat el dret a l’abstinència. Ja no cal donar explicacions ni inventar-se que estàs prenent antibiòtics per evitar l’alcohol.
Aquesta llibertat d’elecció és el vertader èxit social d’aquesta dècada. Han trencat la cadena que unia diversió amb embriaguesa de forma definitiva i valenta.
Els bars s’estan adaptant a marxes forçades. La cocteleria d’autor sense alcohol (els famosos mocktails) ja factura gairebé el mateix que la tradicional a les grans capitals.
La trampa de les begudes energètiques
Però alerta, que no tot és llum en aquest camí cap a la sobrietat. Molts joves estan substituint l’alcohol per begudes energètiques amb un alt contingut en cafeïna.
Els experts adverten que canviar una addicció per una altra no és la solució definitiva. El pic d’energia artificial també té conseqüències per al sistema nerviós.
Tot i això, el dany hepàtic i els accidents de trànsit vinculats a l’alcohol continuen sent la prioritat número u per a les autoritats sanitàries.
És preferible un jove amb excés de cafeïna que un al volant sota els efectes del vodka. És una millora estadística innegable per a la seguretat de tots nosaltres.
Les autoritats detecten que, encara que beguin menys, el consum esporàdic quan passa sol ser més concentrat, el que anomenen binge drinking. Convé mantenir-se alerta.
Cap a un futur “Dry”
La tendència “Dry” o seca ha arribat per quedar-se. No és només que no beguin, és que no volen beure. Hi ha una diferència ètica i personal en la seva decisió.
Busquen una vida més neta, més clara i productiva. Volen aixecar-se dissabte a les vuit del matí per anar al gimnàs o fer senderisme, no per buscar un ibuprofè.
Aquesta disciplina vital és el que els està permetent destacar en un mercat laboral cada vegada més competitiu i exigent. La lucidesa és la seva avantatja injusta.
I tu, quants diners podries estalviar-te aquest mes si decidissis seguir les passes de la Generació 00? La xifra et sorprendria moltíssim.
El pròxim brindis que vegis potser no tindrà bombolles de xampany, sinó la transparència d’una generació que ha decidit veure la vida tal com és.
Realment necessitem aquest impuls líquid per ser nosaltres mateixos o és només un hàbit heretat que ja no té cap sentit?