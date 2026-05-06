José Ruiz, entrenador: «Si lo que quieres es aumentar músculo, el mejor momento para entrenar es la tarde»

Seguro que tú también te has hecho esta pregunta mientras apagabas la alarma a las seis de la mañana: ¿Realmente vale la pena esta madrugada para ir al gimnasio? Existe una creencia casi religiosa que dice que quien se levanta temprano, quema más grasa. Pero la ciencia tiene otros planes para tu bíceps.

No se trata solo de voluntad, se trata de biología pura. Si tu objetivo es dejar de perder el tiempo y empezar a ver resultados reales en el espejo, debes entender que tu cuerpo no funciona igual a las 8 de la mañana que a las 6 de la tarde. (Y sí, nosotros también hemos sido engañados mucho tiempo).

El pico de potencia: Por qué la tarde gana la batalla

Si lo que buscas es aumentar músculo, el entrenador José Ruiz es tajante: la tarde es tu momento de gloria. No es una opinión, es una cuestión de temperatura. Al final del día, tu temperatura corporal es más alta, lo que actúa como un calentamiento natural para tus fibras musculares.

A partir de media tarde, tu sistema nervioso está en su punto máximo de activación. Esto significa que la conexión entre tu mente y tus músculos es más rápida y potente. Traducido al lenguaje del gimnasio: puedes levantar más peso, hacer más repeticiones y, por lo tanto, generar una hipertrofia mucho más efectiva.

Entrenar por la tarde mejora la movilidad articular y reduce el riesgo de lesiones. Un cuerpo caliente es un cuerpo flexible y resistente al esfuerzo extremo, evitando esos desgarros musculares tan temidos que nos dejan fuera de juego semanas enteras.

El mito del ayuno: ¿Realmente quemas más grasa?

Aquí llega el jarro de agua fría para los amantes del cardio en ayunas. Es cierto que, técnicamente, el cuerpo utiliza más grasa como combustible durante esa sesión matutina. Pero, ¡cuidado!, eso no significa que vayas a adelgazar más al final de la semana.

La pérdida de peso no es una foto fija de una hora de sudor, es una película de 24 horas. Los expertos coinciden en que el balance calórico global es lo único que manda. Si entrenas sin desayunar pero luego compensas con creces, el esfuerzo habrá sido en vano. El cuerpo no decide por una sesión, decide por la constancia de todo el día.

La verdad es que mucha gente rinde peor por la mañana por falta de glucógeno. Si tu rendimiento cae, el esfuerzo total de la sesión es menor y, por lo tanto, tu metabolismo no se acelera tanto como podría hacerlo con un entrenamiento intenso por la tarde.

La «Fórmula Ruiz» para el éxito muscular

Para que tu entrenamiento sea realmente una inversión de futuro, debes seguir tres pilares fundamentales que el experto destaca por encima de cualquier horario. El orden de los factores sí altera el producto cuando hablamos de salud física y estética.

Primero, la calidad del estímulo. No sirve de nada estar en el gimnasio en la «hora perfecta» si estás mirando el móvil entre serie y serie. Segundo, la progresión; si no aumentas la carga o la intensidad cada semana, tu músculo se estanca y se duerme.

Y lo más importante: la adherencia. Un horario ideal que no puedes cumplir porque tienes reuniones o hijos que recoger no sirve de nada. El mejor entrenamiento del mundo es aquel que puedes repetir tres o cuatro veces por semana durante meses, no el que haces de forma heroica una vez cada quince días.

¿Sabías que lo que haces fuera del gimnasio tiene más impacto que tu sesión de pesas? El movimiento constante, lo que los expertos llaman NEAT (caminar, subir escaleras o simplemente no estar sentada 8 horas), es el verdadero motor para mantener la grasa a raya.

El consejo: Si tienes que entrenar por la tarde para ganar fuerza, asegúrate de haber comido algo ligero dos horas antes. Un poco de energía en el depósito marcará la diferencia entre una serie mediocre y una sesión épica.

El veredicto final: Escucha tu reloj interno

Al fin y al cabo, la ingeniería del cuerpo es personalizada. Si eres una persona matutina y por la tarde estás agotada, tu rendimiento será más alto por la mañana a pesar de lo que digan los estudios. La psicología de la victoria comienza por sentirte cómoda con tu rutina y no forzar ritmos que te acaben quemando.

La diferencia de rendimiento entre la mañana y la tarde puede ser de un 5% o un 10%. Es importante para un atleta de élite, pero para nosotros, lo fundamental es la continuidad. No te obsesiones con el reloj, obsesiónate con no faltar a tu cita contigo misma.

Cuidar tu salud muscular es el mejor seguro de vida que puedes contratar. Un músculo fuerte protege tus huesos, regula tu azúcar y te mantiene joven por dentro. Mañana podrías empezar a diseñar la mejor versión de ti misma, solo necesitas elegir tu bando.

¿Y tú, eres de las que asalta el gimnasio al alba o prefieres descargar toda la adrenalina del día antes de cenar?