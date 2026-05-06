José Ruiz, entrenador: «Si el que vols és augmentar múscul, el millor moment per entrenar és la tarda»

Segur que tu també t’has fet aquesta pregunta mentre apagaves l’alarma a les sis del matí: Realment val la pena aquesta matinada per anar al gimnàs? Existeix una creença gairebé religiosa que diu que qui es lleva d’hora, crema més greix. Però la ciència té altres plans per al teu bíceps.
No es tracta només de voluntat, es tracta de biologia pura. Si el teu objectiu és deixar de perdre el temps i començar a veure resultats reals al mirall, has d’entendre que el teu cos no funciona igual a les 8 del matí que a les 6 de la tarda. (I sí, nosaltres també hem viscut enganyades molt de temps).
El pic de potència: Per què la tarda guanya la batalla
Si el que busques és augmentar múscul, l’entrenador José Ruiz és taxatiu: la tarda és el teu moment de glòria. No és una opinió, és una qüestió de temperatura. Al final del dia, la teva temperatura corporal és més alta, fet que actua com un escalfament natural per a les teves fibres musculars.
A partir de mitja tarda, el teu sistema nerviós està en el seu punt màxim d’activació. Això significa que la connexió entre la teva ment i els teus músculs és més ràpida i potent. Traduït al llenguatge del gimnàs: pots aixecar més pes, fer més repeticions i, per tant, generar una hipertròfia molt més efectiva.
Entrenar a la tarda millora la mobilitat articular i redueix el risc de lesions. Un cos calent és un cos flexible i resistent a l’esforç extrem, evitant aquells estrips musculars tan temuts que ens deixen fora de joc setmanes senceres.
El mite del dejuni: Realment cremes més greix?
Aquí arriba la galleda d’aigua freda per als amants del cardio en dejuni. És cert que, tècnicament, el cos utilitza més greix com a combustible durant aquesta sessió matinal. Però, compte!, això no significa que hagis d’aprimar-te més al final de la setmana.
La pèrdua de pes no és una foto fixa d’una hora de suor, és una pel·lícula de 24 hores. Els experts coincideixen que el balanç calòric global és l’únic que mana. Si entrenes sense esmorzar però després compenses amb escreix, l’esforç haurà estat en va. El cos no decideix per una sessió, decideix per la constància de tot el dia.
La veritat és que molta gent rendeix pitjor al matí per falta de glucogen. Si el teu rendiment cau, l’esforç total de la sessió és menor i, per tant, el teu metabolisme no s’accelera tant com podria fer-ho amb un entrenament intens de tarda.
La “Fórmula Ruiz” per a l’èxit muscular
Perquè el teu entrenament sigui realment una inversió de futur, has de seguir tres pilars fonamentals que l’expert destaca per sobre de qualsevol horari. L’ordre dels factors sí que altera el producte quan parlem de salut física i estètica.
Primer, la qualitat de l’estímul. No serveix de res estar al gimnàs a l'”hora perfecta” si estàs mirant el mòbil entre sèrie i sèrie. Segon, la progressió; si no augmentes la càrrega o la intensitat cada setmana, el teu múscul s’estanca i es dorm.
I el més important: l’adherència. Un horari ideal que no pots complir perquè tens reunions o fills per recollir no serveix de res. El millor entrenament del món és aquell que pots repetir tres o quatre vegades per setmana durant mesos, no el que fas de forma heroica una vegada cada quinze dies.
Sabies que el que fas fora del gimnàs té més impacte que la teva sessió de peses? El moviment constant, el que els experts anomenen NEAT (caminar, pujar escales o simplement no estar asseguda 8 hores), és el veritable motor per mantenir el greix a ratlla.
El consell: Si has d’entrenar a la tarda per guanyar força, assegura’t d’haver menjat alguna cosa lleugera dues hores abans. Una mica d’energia al dipòsit marcarà la diferència entre una sèrie mediocre i una sessió èpica.
El veredicte final: Escolta el teu rellotge intern
Al cap i a la fi, l’enginyeria del cos és personalitzada. Si ets una persona matinal i a la tarda estàs esgotada, el teu rendiment serà més alt al matí malgrat el que diguin els estudis. La psicologia de la victòria comença per sentir-te còmoda amb la teva rutina i no forçar ritmes que t’acabin cremant.
La diferència de rendiment entre el matí i la tarda pot ser d’un 5% o un 10%. És important per a un atleta d’elit, però per a nosaltres, el fonamental és la continuïtat. No t’obsessionis amb el rellotge, obsessiona’t amb no faltar a la teva cita amb tu mateixa.
Cuidar la teva salut muscular és la millor assegurança de vida que pots contractar. Un múscul fort protegeix els teus ossos, regula el teu sucre i et manté jove per dins. Demà podries començar a dissenyar la millor versió de tu mateixa, només cal que triïs el teu bàndol.
I tu, ets de les que assalta el gimnàs a l’alba o prefereixes descarregar tota l’adrenalina del dia abans de sopar?