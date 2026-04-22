Ismael Galancho lo confirma: tu coeficiente intelectual podría depender de cómo caminas

A veces vamos con prisas por la calle y nos quejamos del estrés. Pero, ¿y si te dijera que esa velocidad al caminar es, en realidad, un termómetro de tu inteligencia y de la salud de tu materia gris? No es una suposición; es ciencia pura.

El nutricionista y experto en fisiología del ejercicio, Ismael Galancho, ha puesto sobre la mesa las conclusiones de uno de los estudios longitudinales más prestigiosos del mundo. Los datos son claros: las personas que caminan rápido tienen un cerebro más grande.

No se trata de correr para llegar antes al trabajo, sino de cómo tu cuerpo refleja su envejecimiento interno. A los 45 años, la velocidad a la que te desplazas es una «fotografía» de cómo están funcionando tus órganos y tus neuronas.

¿Caminar despacio es solo falta de ganas? Según Galancho, es un indicador mucho más profundo. (Y sí, nosotros también hemos empezado a cronometrar nuestros paseos después de leer esto).

La velocidad de la marcha: el espejo del cerebro

Apoyándose en el famoso Dunedin Study de Nueva Zelanda, Galancho explica que la marcha lenta en la mediana edad es una señal de envejecimiento acelerado. No solo a nivel físico, sino estructuralmente cerebral.

El estudio siguió a casi mil personas desde su infancia hasta los 45 años. Los resultados vinculan la lentitud al caminar con un menor volumen cerebral y un mayor adelgazamiento de la corteza, la capa externa del cerebro responsable de las funciones cognitivas superiores.

Pero hay más: quienes caminan más lentamente suelen presentar más lesiones en la sustancia blanca, lo que afecta la comunicación entre las diferentes áreas del cerebro. Es decir, el cerebro funciona con menos eficiencia.

Caminar no es solo mover las piernas; es un proceso neurocognitivo complejo. Requiere coordinación, equilibrio y una señalización cerebral precisa que se va desgastando si el cuerpo envejece antes de tiempo.

¿Eres más listo si caminas rápido?

Aquí es donde el titular se vuelve provocador. El estudio confirmó que las personas con una marcha más veloz tienen, en promedio, un coeficiente intelectual (CI) más alto y un mejor rendimiento cognitivo en la edad adulta.

Lo más sorprendente es que esta relación ya era visible desde los 3 años de edad. Los niños que mostraron un funcionamiento neurocognitivo más bajo terminaron siendo los adultos que caminaban más lentamente a los 45.

Esto sugiere que la velocidad al caminar no es la causa de la inteligencia, sino el reflejo visible de un sistema nervioso que se ha desarrollado con mayor o menor vigor desde la cuna.

No es que por acelerar el paso mañana tengas que ganar diez puntos de CI, pero mantener una marcha vigorosa sí que es un signo de que tu «maquinaria» interna está bien engrasada y joven.

La velocidad de la marcha no es solo un problema geriátrico; es una prueba de salud cerebral que debería evaluarse en niños y adultos de mediana edad para monitorear su desarrollo.

Una herramienta gratuita de prevención

En un mundo donde las resonancias magnéticas son caras, observar cómo camina un paciente es una prueba sencilla, rápida y no invasiva para detectar riesgos de discapacidad o muerte prematura.

Si a los 45 años notas que caminas sensiblemente más lentamente que tus iguales, tu cuerpo te está avisando que el deterioro cognitivo podría estar llamando a la puerta antes de lo previsto.

Esta «fotografía» biológica permite actuar a tiempo. Mejorar la fuerza física, el equilibrio y la salud cardiovascular puede ayudar a proteger ese volumen cerebral que tanto nos interesa conservar.

El beneficio estrella de este hallazgo es la capacidad de predicción. Tu manera de andar habla mucho antes de que aparezcan los síntomas graves de movilidad o pérdida de memoria.

¿Sabías que la velocidad de la marcha se considera hoy en día el «sexto signo vital» en muchas consultas médicas de vanguardia?

El cuerpo habla, aprende a escucharlo

Ismael Galancho insiste en que no debemos quedarnos en la superficie. Caminar rápido es un indicador de salud interna y externa. Es el resultado de un corazón fuerte, unos pulmones eficientes y, sobre todo, un cerebro íntegro.

A menudo gastamos mucho dinero en suplementos «mágicos», cuando la clave para nuestro bolsillo y salud está en algo tan básico como mantenernos físicamente activos y ágiles.

La integridad estructural del cerebro se traduce en una marcha decidida. Si quieres cuidar tu materia gris, empieza por no dejar que tus pasos se vuelvan pesados y lentos con el paso de las décadas.

La próxima vez que salgas a la calle, observa tu ritmo. No se trata de ir estresado, sino de sentir que tus piernas responden con la energía de un cerebro que se niega a envejecer.

Después de todo, la ciencia nos confirma que el movimiento es la mejor medicina para el alma y, como vemos hoy, el mejor escudo para tu intelecto.

¿Te has fijado alguna vez en la velocidad a la que caminan las personas más brillantes que conoces? Quizás ahora todo empieza a encajar.