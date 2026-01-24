Caroline Idiens, entrenadora personal: «Este es el mejor ejercicio para la longevidad, aunque hay alternativas»

Todos queremos el secreto de la eterna juventud. Buscamos cremas, suplementos caros y dietas imposibles que prometen detener el reloj biológico. Pero la realidad es mucho más sencilla y, a la vez, más contundente. El paso del tiempo no se frena en la cara, se frena en los músculos.

Seguro que has escuchado que caminar es suficiente. O que el cardio es el rey para el corazón. (Lamentamos decirte que te han contado la historia a medias).

La entrenadora británica Caroline Idiens, una auténtica autoridad en el fitness para la longevidad, ha puesto las cartas sobre la mesa. No se trata de correr maratones, sino de algo que puedes hacer en el salón de tu casa.

Existe un ejercicio que destaca por encima del resto cuando hablamos de calidad de vida a largo plazo. Un movimiento que activa todo tu sistema y protege tu estructura ósea.

El movimiento que lo cambia todo: La sentadilla

Sí, la sentadilla (o squat) es el ejercicio rey. Parece simple, incluso aburrido, pero es la herramienta más potente que posee nuestro cuerpo para combatir el envejecimiento.

Idiens asegura que este patrón de movimiento es el indicador número uno de autonomía personal. Si puedes hacer una sentadilla perfecta, puedes valerte por ti mismo durante décadas.

Al realizar una sentadilla, no solo trabajas las piernas. Estás enviando una señal de socorro a tu densidad ósea para que se mantenga fuerte y evite la osteoporosis.

La sentadilla no es solo estética; es la diferencia entre levantarse de una silla a los 80 años sin ayuda o depender de alguien para siempre.

La experta insiste en que la clave radica en la fuerza funcional. Cada vez que bajas la cadera, estás reclutando fibras musculares que mantienen activo tu metabolismo basal.

Esto significa que, incluso en reposo, tu cuerpo quema más energía. Es el seguro de vida contra la sarcopenia, esa pérdida de músculo que nos hace frágiles con la edad.

¿Por qué la fuerza es el nuevo cardio?

Durante años nos obsesionamos con sudar y quemar calorías. Sin embargo, la ciencia actual y figuras como Idiens están cambiando el paradigma del bienestar.

A partir de los 40 años, el cuerpo humano comienza a perder masa muscular de forma drástica si no se interviene. Es una cuenta atrás silenciosa que afecta nuestro bolsillo y salud.

El entrenamiento de fuerza, con las sentadillas como base, actúa como una verdadera medicina antienvejecimiento. Mejora la sensibilidad a la insulina y protege el corazón de forma indirecta.

Caroline Idiens no habla de levantar 100 kilos de golpe. El secreto está en la progresión constante y en la técnica impecable para no castigar las articulaciones.

Si tus rodillas sufren, no te preocupes. Existen alternativas igual de potentes que la experta recomienda para aquellos que necesitan un menor impacto inicial.

Alternativas para blindar tu cuerpo

No todo empieza y termina en la sentadilla tradicional. Si tienes limitaciones, el puente de glúteo es tu mejor aliado para despertar la cadena posterior.

Este ejercicio es clave para quien pasa muchas horas sentado. Reactiva los glúteos, protege la zona lumbar y estabiliza la pelvis sin cargar peso sobre la espalda.

Otra opción imprescindible que destaca la entrenadora son las zancadas o lunges. Trabajan el equilibrio y la coordinación, dos capacidades que se pierden rápidamente con los años.

Idiens sugiere que mezclar estos movimientos crea un escudo protector alrededor de nuestras articulaciones más críticas: cadera, rodilla y tobillo.

Lo importante es la constancia. No sirve de nada una sesión intensa al mes; el cuerpo necesita el estímulo de la carga al menos tres veces por semana para regenerarse.

Recuerda: El músculo es un órgano endocrino. Al entrenarlo, liberas sustancias químicas que mejoran tu estado de ánimo y tu capacidad cognitiva.

El protocolo de los 10 minutos

¿No tienes tiempo? Esta es la excusa preferida de nuestro cerebro para quedarse en el sofá. (Y nosotros también hemos caído en ella muchas veces).

Caroline propone sesiones cortas pero extremadamente eficientes. Diez minutos de sentadillas bien ejecutadas tienen más impacto en tu longevidad que una hora de paseo suave.

La intensidad es la clave para despertar las hormonas de crecimiento. Debes sentir que el músculo trabaja, que hay una pequeña «quemazón» que indica cambio celular.

Este enfoque permite que cualquier persona, sin importar su nivel previo, pueda comenzar hoy mismo. Solo necesitas el peso de tu propio cuerpo y determinación.

El beneficio estrella no es solo vivir más años, sino que esos años sean de vitalidad absoluta. Poder viajar, jugar con nietos o simplemente caminar por la montaña sin dolor.

La urgencia de comenzar hoy

El envejecimiento no espera a que tengas el gimnasio pagado o las zapatillas nuevas. Cada día que pasas sin estimular tus músculos, es un día que pierdes ventaja frente al tiempo.

La ley de la biología es clara: lo que no se utiliza, se atrofia. Y recuperar el músculo perdido a los 60 es mucho más difícil que mantenerlo a los 40 o 50.

Las autoridades sanitarias ya están advirtiendo: la falta de fuerza se está convirtiendo en la próxima pandemia silenciosa entre la población adulta.

No permitas que tu cuerpo se convierta en una prisión de debilidad. Toma el consejo de Caroline Idiens y haz de la fuerza tu prioridad absoluta en la rutina diaria.

Mañana tus rodillas dolerán menos y tu energía será otra. Es una inversión con un retorno garantizado que nadie puede hacer por ti.

¿Esperarás a que levantarte del sofá sea un reto o comenzarás con tu primera serie de sentadillas ahora mismo?