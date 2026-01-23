Ana Arrechea, entrenadora personal: “Las sentadillas son clave para glúteos, piernas y fuerza a partir de los 50”

Llega un momento en que el espejo deja de ser el único juez. A partir de los 50 años, la prioridad cambia drásticamente: ya no solo buscamos estética, buscamos independencia.

Seguro que lo has sentido. Esa ligera pérdida de firmeza, el cansancio al subir escaleras o la sensación de que tus piernas ya no tienen el mismo motor de antes. (Tranquila, nos pasa a todos).

Pero hay una solución que está al alcance de cualquier salón de casa. Ana Arrechea, una de las entrenadoras personales más influyentes en el ámbito del bienestar real, ha puesto el foco en un movimiento que muchos odian pero todos necesitamos.

El secreto del «ejercicio total»

No se trata de pasar horas en el gimnasio rodeada de máquinas complejas. La clave reside en un gesto que realizamos docenas de veces al día sin darnos cuenta: la sentadilla.

Para Arrechea, la sentadilla no es solo un ejercicio de gimnasio. Es la piedra angular de la salud muscular a medida que cumplimos décadas. Y tiene sus razones para defenderlo apasionadamente.

Cuando bajamos y subimos la cadera, estamos activando una maquinaria biológica sorprendente. No solo trabajan tus glúteos; tus cuádriceps, tu abdomen y tu espalda baja se unen en una sinergia perfecta.

La masa muscular es el auténtico seguro de vida a partir de los 50. Sin fuerza, nuestro metabolismo se apaga y el riesgo de caídas se dispara.

¿Por qué a los 50 es diferente?

Entramos en una etapa donde la sarcopenia (la pérdida progresiva de músculo) comienza a jugar en nuestra contra. Es un proceso natural, pero no es inevitable.

La entrenadora insiste que las sentadillas son el antídoto definitivo. Al fortalecer el tren inferior, estamos protegiendo nuestras rodillas y nuestra cadera, las dos articulaciones que más sufren con el paso del tiempo.

Pero hay algo más que te gustará. Al ser un ejercicio que involucra los grupos musculares más grandes del cuerpo, el gasto calórico es altísimo. Sí, incluso horas después de haber terminado.

Hacer sentadillas ayuda a regular el azúcar en la sangre y mejora la densidad ósea. Es, literalmente, medicina gratuita para tu esqueleto.

La técnica de Ana Arrechea: No vale cualquier cosa

Muchos abandonan las sentadillas porque «les duelen las rodillas». El error suele estar en la ejecución, no en el ejercicio en sí. La experta es tajante en este punto.

Para empezar, no necesitas bajar hasta el suelo. Basta con imaginar que te vas a sentar en una silla invisible. Mantener el pecho alto y el peso en los talones es el truco maestro para no sufrir.

Si sientes inseguridad, Ana propone un método infalible: utiliza una silla real. Toca el asiento ligeramente y vuelve a subir. Este pequeño gesto ya está enviando una señal de crecimiento a tus fibras musculares.

La constancia aquí es más importante que la intensidad. No busques hacer 100 hoy; busca hacer 10 perfectas cada mañana. Tu cuerpo lo notará antes de lo que imaginas.

El beneficio «oculto» en tu abdomen

Mucha gente se sorprende al descubrir que para tener un vientre plano y fuerte, hay que hacer sentadillas. (Parece magia, pero es pura anatomía).

Para mantener el equilibrio durante el movimiento, tu «core» debe activarse al máximo. Estás trabajando tus abdominales de forma funcional, protegiendo tu columna desde dentro.

Arrechea destaca que este fortalecimiento del «corsé» natural del cuerpo mejora la postura inmediatamente. Te verás más alta, más estilizada y con una presencia mucho más vital.

Recuerda: El objetivo no es volver a tener 20 años, es ser la versión más fuerte y ágil de tus 50 o 60.

¿Cuándo empezar a ver resultados?

Si incorporas este hábito hoy mismo, en apenas tres semanas notarás que tus piernas están más sólidas. Esa sensación de flacidez al levantarte del sofá comenzará a desaparecer.

A nivel visual, el glúteo recupera su posición, evitando esa caída típica de la inactividad. Es el lifting natural más barato del mercado.

No esperes al lunes, ni a comprarte zapatillas nuevas. Ahora mismo, donde estés, puedes realizar tu primera serie. Es una inversión que tu «yo» del futuro te agradecerá cada vez que camines por la calle con seguridad.

Al fin y al cabo, se trata de decidir cómo queremos envejecer. ¿Vas a dejar que tus músculos se adormezcan o vas a despertarlos con el poder de la sentadilla?

¿Te animas a probar el reto de las 10 diarias?