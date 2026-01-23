Ana Arrechea, entrenadora personal: “Les sentadilles són clau per a glutis, cames i força a partir dels 50”

Arriba un moment en què el mirall deixa de ser l’únic jutge. A partir dels 50 anys, la prioritat canvia dràsticament: ja no només busquem estètica, busquem independència.
Segur que ho has sentit. Aquella lleugera pèrdua de fermesa, el cansament en pujar escales o la sensació que les teves cames ja no tenen el mateix motor que abans. (Tranquil·la, ens passa a tots).
Però hi ha una solució que està a l’abast de qualsevol saló de casa. Ana Arrechea, una de les entrenadores personals més influents en l’àmbit del benestar real, ha posat el foc en un moviment que molts odien però tots necessitem.
El secret de l'”exercici total”
No es tracta de passar hores al gimnàs envoltada de màquines complexes. La clau resideix en un gest que realitzem dotzenes de vegades al dia sense adonar-nos-en: l’esquat (o sentadilla).
Per a Arrechea, l’esquat no és només un exercici de gimnàs. És la pedra angular de la salut muscular a mesura que complim dècades. I té les seves raons per defensar-ho aferrissadament.
Quan baixem i pugem el maluc, estem activant una maquinària biològica sorprenent. No només treballen els teus glutis; els teus quàdriceps, el teu abdomen i la teva esquena baixa s’uneixen en una sinergia perfecta.
La massa muscular és l’autèntica assegurança de vida a partir dels 50. Sense força, el nostre metabolisme s’apaga i el risc de caigudes es dispara.
Per què als 50 és diferent?
Entrem en una etapa on la sarcopènia (la pèrdua progressiva de múscul) comença a jugar en contra nostra. És un procés natural, però no és inevitable.
L’entrenadora insisteix que els esquats són l’antídot definitiu. En enfortir el tren inferior, estem protegint els nostres genolls i el nostre maluc, les dues articulacions que més pateixen amb el pas del temps.
Però hi ha una cosa més que t’agradarà. En ser un exercici que involucra els grups musculars més grans del cos, la despesa calòrica és altíssima. Sí, fins i tot hores després d’haver acabat.
Fer esquats ajuda a regular el sucre a la sang i millora la densitat òssia. És, literalment, medicina gratuïta per al teu esquelet.
La tècnica d’Ana Arrechea: No s’hi val qualsevol cosa
Molts abandonen els esquats perquè “els fan mal els genolls”. L’error sol estar en l’execució, no en l’exercici en si. L’experta és taxativa en aquest punt.
Per començar, no necessites baixar fins al terra. N’hi ha prou amb imaginar que t’aniràs a seure en una cadira invisible. Mantenir el pit alt i el pes als talons és el truc mestre per no patir.
Si sents inseguretat, l’Ana proposa un mètode infal·lible: utilitza una cadira real. Toca el seient lleugerament i torna a pujar. Aquest petit gest ja està enviant un senyal de creixement a les teves fibres musculars.
La constància aquí és més important que la intensitat. No busquis fer-ne 100 avui; busca fer-ne 10 de perfectes cada matí. El teu cos ho notarà abans del que t’imagines.
El benefici “ocult” al teu abdomen
Molta gent se sorprèn en descobrir que per tenir un ventre pla i fort, cal fer esquats. (Sembla màgia, però és pura anatomia).
Per mantenir l’equilibri durant el moviment, el teu “core” s’ha d’activar al màxim. Estàs treballant els teus abdominals de forma funcional, protegint la teva columna des de dins.
Arrechea destaca que aquest enfortiment del “cotilla” natural del cos millora la postura immediatament. Et veuràs més alta, més estilitzada i amb una presència molt més vital.
Recorda: L’objectiu no és tornar a tenir 20 anys, és ser la versió més forta i àgil dels teus 50 o 60.
Quan començar a veure resultats?
Si incorpores aquest hàbit avui mateix, en tot just tres setmanes notaràs que les teves cames estan més sòlides. Aquella sensació de fluixesa en aixecar-te del sofà començarà a desaparèixer.
A nivell visual, el gluti recupera la seva posició, evitant aquella caiguda típica de la inactivitat. És el lífting natural més barat del mercat.
No esperis a dilluns, ni a comprar-te vambes noves. Ara mateix, on siguis, pots realitzar la teva primera sèrie. És una inversió que el teu “jo” del futur t’agrairà cada vegada que caminis pel carrer amb seguretat.
Al cap i a la fi, es tracta de decidir com volem envellir. Vas a deixar que els teus músculs s’adormin o vas a despertar-los amb el poder de l’esquat?
T’animes a provar el repte de les 10 diàries?