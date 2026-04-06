Una dermatòloga analitza la Nivea de llauna blava i confirma: «No substitueix el protector solar»

La icònica llauna blava de Nivea ha estat a les nostres llars durant generacions. És el remei universal per a colzes secs, mans esquerdades i fins i tot per a la pell dels nadons. Tanmateix, una tendència perillosa ha tornat a brollar a les xarxes socials: usar-la com a substitut del protector solar. (I sí, els experts estan realment preocupats).
Una reconeguda dermatòloga ha decidit posar punt final a aquest mite després d’estudiar a fons la composició d’aquesta crema hidratant. La conclusió és tan contundent com urgent: posar-se Nivea per prendre el sol no només no et protegeix, sinó que podria accelerar el dany a la teva pell.
L’error neix d’una interpretació equivocada de la seva textura densa. Moltes usuàries creuen que, en ser tan “gruixuda”, crea una barrera física contra la radiació. La realitat científica és que aquesta crema està dissenyada per retenir la humitat, no per reflectir ni absorbir els raigs ultraviolats.
L’efecte “lupa” que crema la teva pell
El perill real de la llauna blava sota el sol és la seva alta concentració d’olis i ceres. Quan apliques aquests components i t’exposes a una radiació intensa, la crema pot actuar com un efecte lupa, augmentant la temperatura de la superfície cutània i facilitant les cremades solars greus.
No hi ha cap ingredient en la fórmula original de Nivea que tingui capacitat de filtratge solar. (Nosaltres també estimem la seva olor, però no ens salvarà del fotoenvelliment). Fer-la servir amb aquest propòsit és deixar la teva barrera cutània totalment exposada a mutacions de l’ADN cel·lular.
La dermatòloga adverteix que la sensació de “pell hidratada” després d’un dia de platja usant Nivea és un miratge. Per dins, les cèl·lules han patit un estrès oxidatiu que es traduirà en taques, arrugues prematures i, en el pitjor dels casos, melanomes a llarg termini.
La diferència entre hidratar i protegir
És fonamental entendre que la hidratació i la fotoprotecció són camins diferents. La Nivea és una emulsió d’aigua en oli magnífica per segellar la hidratació de l’estrat corni, però el seu paper acaba aquí. No té el factor de protecció solar (SPF) necessari per neutralitzar els raigs UVA i UVB.
El seu ús com a “after-sun” també ha de ser amb cautela. Si la pell està cremada i molt calenta, aplicar una capa tan oclusiva pot atrapar la calor dins de la pell, empitjorant la sensació de cremor i la inflamació. En cas de cremada, el millor és optar per textures més lleugeres i calmants.
La ciència cosmètica ha evolucionat prou perquè no haguem de recórrer a mètodes de fa un segle. Avui dia existeixen fotoprotectors que hidraten tant com la millor de les cremes, però amb la seguretat de tenir un escut real contra el càncer de pell.
El poder de la desinformació a TikTok
Aquest mite ha revifat gràcies a vídeos virals on es promet un bronzejat ràpid i daurat. El que no expliquen aquests vídeos és que aquest color tan ràpid és en realitat una resposta desesperada de la pell davant d’una agressió tèrmica massiva.
La teva butxaca de salut no pot dependre d’un consell de 15 segons sense base mèdica. Els experts demanen sentit comú: la Nivea blava és una joia de la cosmètica per a la cura nocturna o per a zones extremadament seques, però mai sota el sol directe.
Validar la teva rutina amb un dermatòleg és l’única manera de garantir que arribaràs als 50 amb una pell sana i jove. El preu de saltar-se el protector solar és massa alt per estalviar-se uns quants euros en un producte que no està dissenyat per a la platja.
Consells per a un estiu segur
La urgència per conscienciar és màxima ara que les temperatures comencen a pujar. Si vols mantenir la teva fidelitat a la marca, Nivea té línies específiques de protecció que sí que compleixen la normativa europea. No compris la llauna blava per anar a la piscina; compra-la per recuperar la pell després de la dutxa, quan el sol ja s’hagi post.
Recorda que la prevenció és el tractament de bellesa més efectiu del món. Cap sèrum de luxe podrà reparar el dany que un mal ús de la cosmètica pot causar avui. Sigues intel·ligent, ignora els trucs virals sense fonament i cuida el teu ADN.
Al final, la tradició és bona per a moltes coses, però la ciència és la que ens manté sans. Estàs disposada a posar en risc la teva pell per un vell mite de l’àvia? La decisió de protegir-te de debò comença en la teva propera visita a la farmàcia. El sol no perdona l’error.