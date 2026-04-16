Silvia Pindado, farmacèutica: «Vitamina C, retinol i protecció solar són el trio imbatible per a la pell»

T’ha passat mai que compres la crema més venuda d’Instagram i, després de setmanes d’ús, la teva pell està pitjor que abans? No és que el producte sigui dolent; és que, probablement, no és el que les teves cèl·lules necessiten. (Sí, nosaltres també hem caigut en el parany del màrqueting abans de consultar amb la ciència).
La farmacèutica experta en dermocosmètica, Silvia Pindado, ha posat el focus en un error sistèmic: comprar cosmètica per impuls. El seu mètode de diagnòstic 360 proposa deixar de mirar la pell com una superfície aïllada i començar a entendre-la com un reflex del nostre estil de vida, hormones i entorn.
La trampa de l’autodiagnòstic davant del mirall
La majoria pensem que tenim la pell “mixta” o “seca” per una sensació passatgera, però Pindado aclareix que la pell és un òrgan viu i canviant. Un diagnòstic real requereix tecnologia que analitzi la hidratació profunda, l’elasticitat i, sobretot, el dany solar invisible que encara no ha sortit a la superfície.
Sense aquesta informació, aplicar actius potents com el retinol o la Vitamina C pot ser contraproduent. Si la teva barrera cutània està compromesa, aquests “ingredients miracle” només generaran inflamació, accelerant l’envelliment en lloc de frenar-lo. És el que els experts anomenen ‘inflamm-aging’.
Dada clau: Un diagnòstic professional pot detectar taques en capes profundes de la dermis fins a cinc anys abans que siguin visibles a simple vista. Això és l’estalvi definitiu en tractaments làser futurs.
Els tres pilars de la rutina intel·ligent
Per a Silvia Pindado, una rutina eficaç no necessita deu passos, sinó coherència. El primer pilar és la neteja respectuosa. Si fas servir sabons agressius que deixen la pell tibant, estàs destruint el teu microbioma, la primera línia de defensa contra els bacteris i la pol·lució urbana.
El segon pilar és la transformació. Aquí és on entren els actius transformadors triats sota criteri professional. No es tracta de fer servir el que fa servir la teva veïna, sinó d’escollir la concentració exacta que la teva tolerància cutània permet. Menys és més quan la formulació és la correcta.
Finalment, la protecció. Pindado insisteix que cap sèrum car pot reparar el dany que provoca no fer servir fotoprotecció cada matí. És el producte ‘anti-aging’ per excel·lència i l’únic que realment manté l’arquitectura de la teva cara al seu lloc amb el pas dels anys.
Consell d’or: Abans d’afegir un nou producte a la teva rutina, pregunta’t quina funció té. Si no saps respondre, és que la teva pell no el necessita. La simplicitat és la clau de la salut cutània.
L’estil de vida: El cosmètic invisible
El diagnòstic 360 de la farmacèutica també té en compte factors com el cortisol (l’hormona de l’estrès) i la qualitat del son. Una pell estressada no es regenera igual per moltes cremes de nit que apliquis. La manca de descans apaga la lluminositat i marca les línies d’expressió de forma prematura.
Entendre que la cosmètica és un acompanyant i no una solució màgica és el primer pas cap a una pell realment sana. La nutrició, l’exercici i la gestió emocional són els aliats que fan que els teus productes de ‘skincare’ multipliquin la seva eficàcia per deu.
Invertir en un diagnòstic professional és, en realitat, deixar de llançar els diners en pots que s’acumulen al bany sense resultats. És passar de l’esperança a la certesa científica.
Has pensat mai que potser el que la teva pell demana a crits és, simplement, que la deixis respirar i la netegis millor? Potser és el moment de tancar la botiga online i demanar cita amb un expert.
Demà, quan et rentis la cara, observa-la amb deteniment. La teva pell et parla constantment; només has de saber escoltar el que et diu. Estàs preparada per fer el canvi cap a una bellesa realment conscient?