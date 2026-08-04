Miriam Arenas, farmacèutica: «La Nivea de llauna blava no serveix per a la cara, és molt oclusiva i densa»

Portem mitja vida veient aquesta mítica llauna rodonda al bany dels nostres avis, pares i ara al nostre. Sí, parlem de la inconfusible crema Nivea de llauna blava, un autèntic icona de l’estalvi i de la cura de tota la vida.
Pensàvem que servia absolutament per a tot i que podíem untar-la sense mirar les conseqüències. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar quan ens vam assabentar d’això).
El perill ocult darrere de la textura que tant ens agrada
El veritable problema comença quan apliquem aquest clàssic producte on no toca, guiats per la falsa creença que més greix significa millor nutrició.
La reconeguda farmacèutica Miriam Arenas ha alçat la veu a les seves xarxes socials per frenar aquesta pràctica tan estesa. L’experta adverteix sense embuts que aquesta fórmula no està dissenyada per segons quina zona del cos.
La Nivea blava és una crema superdensa i molt oclusiva que no està feta per tractar problemes cutanis, sinó exclusivament per protegir de les agressions exteriors. (Això és clau per entendre-la).
En tractar-se d’una barrera tan pesada, l’únic que aconseguim en determinades parts del rostre és ofegar els teixits i provocar brots inesperats que alteren la nostra pell per complet.
Per què la teva cara diu prou i on l’has de fer servir
El principal inconvenient radica en la seva formulació tradicional, que inclou derivats com la parafina, un hidrocarbur segur però altament problemàtic si el teu cutis tendeix a acumular greix o impureses.
Lluny d’aportar actius sofisticats com a ceramides, retinoides o pèptids que la nostra pell necessita per mantenir-se jove, aquest pot clàssic només reté la humitat existent sense oferir cap tractament real contra l’envelliment.
Llavors, estem tirant els diners? Absolutament no, sempre que la facis servir de manera intel·ligent i estratègica per salvar aquelles zones del nostre cos que pateixen una sequedat extrema.
La mateixa farmacèutica confirma que és una autèntica meravella miraculosa si l’apliques única i exclusivament a mans, colzes i talons esquerdat, tornant la suavitat perduda en temps rècord.
Havies caigut en aquest error garrafal dins de la teva rutina de bellesa diària?