Miriam Arenas, farmacéutica: «La Nivea de lata azul no sirve para la cara, es muy oclusiva y densa»

Llevamos media vida viendo esta mítica lata redonda en el baño de nuestros abuelos, padres y ahora en el nuestro. Sí, hablamos de la inconfundible crema Nivea de lata azul, un auténtico icono del ahorro y del cuidado de toda la vida.

Pensábamos que servía absolutamente para todo y que podíamos aplicarla sin mirar las consecuencias. (Sí, nosotros también alucinamos cuando nos enteramos de esto).

El peligro oculto detrás de la textura que tanto nos gusta

El verdadero problema comienza cuando aplicamos este clásico producto donde no debe, guiados por la falsa creencia de que más grasa significa mejor nutrición.

La reconocida farmacéutica Miriam Arenas ha alzado la voz en sus redes sociales para frenar esta práctica tan extendida. La experta advierte sin rodeos que esta fórmula no está diseñada para según qué zona del cuerpo.

La Nivea azul es una crema superdensa y muy oclusiva que no está hecha para tratar problemas cutáneos, sino exclusivamente para proteger de las agresiones exteriores. (Esto es clave para entenderla).

Al tratarse de una barrera tan pesada, lo único que conseguimos en determinadas partes del rostro es ahogar los tejidos y provocar brotes inesperados que alteran nuestra piel por completo.

Por qué tu cara dice basta y dónde debes usarla

El principal inconveniente radica en su formulación tradicional, que incluye derivados como la parafina, un hidrocarburo seguro pero altamente problemático si tu cutis tiende a acumular grasa o impurezas.

Lejos de aportar activos sofisticados como ceramidas, retinoides o péptidos que nuestra piel necesita para mantenerse joven, este bote clásico solo retiene la humedad existente sin ofrecer ningún tratamiento real contra el envejecimiento.

Entonces, ¿estamos tirando el dinero? Absolutamente no, siempre que la uses de manera inteligente y estratégica para salvar aquellas zonas de nuestro cuerpo que sufren una sequedad extrema.

La misma farmacéutica confirma que es una auténtica maravilla milagrosa si la aplicas única y exclusivamente en manos, codos y talones agrietados, devolviendo la suavidad perdida en tiempo récord.

¿Habías caído en este error garrafal dentro de tu rutina de belleza diaria?