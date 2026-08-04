«Mà de sant contra els pugons i la brutícia»: el secret del sabó Beltrán diluït que triomfa

Llevar la neteja de la llar al següent nivell sense deixar-nos el sou en l’intent sembla una missió impossible avui dia. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb la quantitat de pots químics que acumulem sota la pica).
No obstant això, les xarxes socials i les expertes en ordre s’han posat d’acord per rescatar un clàssic absolut de la nostra infància que soluciona gairebé qualsevol problema domèstic.
Parlem del mític sabó Beltrán, un llevataques d’origen natural que ha passat de generació en generació adaptant-se als nous temps. (Si encara no en tens un a casa, ja estàs trigant a fitxar-lo).
El tot terreny definitiu que revoluciona el manteniment de la llar
Creadores de contingut especialitzades com Raquel García i María Fernández han viralitzat les seves fórmules magistrals. Consisteixen bàsicament a diluir dues cullerades d’aquest sabó en un litre d’aigua calenta fins a aconseguir una barreja homogènia.
Aquesta preparació líquida serveix tant per crear un potent llevataques en roll-on per a la roba com per revolucionar per complet la neteja diària dels terres de tot l’habitatge.
El mètode estrella per als terres és increïblement senzill. Només has de col·locar una baieta humitejada a la base de la mopa i polvoritzar aquesta barreja de manera uniforme.
Adéu a la brutícia i a les plagues amb un sol gest
D’aquesta manera, el producte retira la pols i la greixolina sense fer malbé les superfícies més delicades de la nostra llar. (I tot això sense residus agressius).
Però el més al·lucinant és la seva capacitat oculta al jardí. Aplicat correctament i ben diluït, actua com un repel·lent natural i ecològic contra insectes molestos com el pugó o la cotxinilla.
Estalviar temps, cuidar la butxaca i protegir el medi ambient mai havia estat tan ridículament fàcil. A què esperes per provar-ho avui mateix a la teva rutina?