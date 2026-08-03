Un equip d’arquitectes revela el truc per no passar calor al pati: «No cobris tot el terra de ciment»

Arriba l’estiu i trepitjar el pati de casa es converteix en una autèntica prova de foc. El terra acumula calor durant hores, l’ambient es torna irrespirable i quedar-se a fora a la tarda és una missió impossible. (Sí, nosaltres també hem hagut de fugir espaordits).
El veritable problema no és la calor del sol, sinó un error de disseny estructural que repetim a la majoria de les llars sense saber les conseqüències que això porta per a la nostra butxaca i confort.
El fall crític que comets en pavimentar
Durant dècades, el ciment i el formigó s’han coronat com els reis indiscutibles de les reformes exteriors a causa de la seva aparença de resistència i baix manteniment. Però aquí ve el gran problema que els experts assenyalen.
Experts arquitectes de reconegut prestigi adverteixen que estendre aquest material impermeable pel 100% de la superfície transforma el pati en una gegantina placa de calor contínua. En no existir zones d’absorció natural, l’aigua no filtra i la temperatura es dispararà sense control.
El ciment no és l’enemic si s’usa amb seny; el desastre comença quan es converteix en l’únic amo absolut del sòl exterior. (Alerta amb això).
La alternativa definitiva: grava, pedra i llambordes
La solució no passa per aixecar tot el terra a cops de pica i arruïnar-nos en l’intent. La clau està a trencar la continuïtat del paviment mitjançant la combinació estratègica de materials amb textures poroses i naturals.
Els professionals recomanen integrar franges de grava, pedra natural o llambordes amb juntes obertes. Aquests elements permeten que el terreny respiri, frenen l’impacte directe dels raigs solars i aconsegueixen estabilitzar la temperatura ambient de manera radical.
A més, hem de prestar especial atenció als murs confrontants, ja que actuen com a miralls tèrmics que reboten la calor cap al centre. Aplicar acabats mat o vegetació a les parets és el truc definitiu per segellar l’aïllament de l’espai.
¿Sabies que ni tan sols cal fer obres faraòniques per notar el canvi? Col·locar capes superiors com llosetes de pedra texturitzada o tarimes sobre el ciment antic canvia radicalment el confort tèrmic sense una despesa desorbitada.
La pròxima vegada que notis com la calor ofega la teva llar, recorda que la distribució del terra ho és tot. Protegir el teu descans i el dels teus depenia només d’un petit detall que avui acabes de descobrir.