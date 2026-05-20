Lucía Aguado, llicenciada en Ciències de l’Esport: «Passar-te minuts patint en posició de planxa és l’error més comú»

El mite ha caigut. Passar-te minuts patint en posició de planxa o matxacar-te con mil repeticions d’abdominals a terra no et donarà el ventre pla que busques. De fet, l’únic que aconseguiràs és un dolor d’esquena insuportable.
Gastar el temps a entrenar el core com si fos pur exercici de cardio és l’error més comú. *(I sí, nosaltres també vam caure en el seu dia en les rutines miracle de YouTube)*. La clau no és acumular fatiga, sinó aplicar la força i la intensitat adequades perquè el múscul creixi.
Per què el teu abdomen no es marca (i la mentida de les planxes)
L’abdomen no es tonifica del no-res, s’entrena exactament igual que el bípceps o el gluti. Ho diu la ciència i ho recalca Lucía Aguado, llicenciada en Ciències de l’Esport. Aguantar minuts immòbils a terra aporta estabilitat, però és l’equivalent a voler guanyar múscul a les cames limitant-te a caminar: saludable, però totalment insuficient.
Per a lluir un ventre definit i una cintura estreta necessites activar les quatre capes musculars (recte, oblics interns, externs i el transvers). Aquest últim és el més profund, el veritable responsable d’actuar com una faixa natural i evitar que l’abdomen es vegi cap enfora, fins i tot estant prims.
L’anatomia mana: si no provoques un estímul d’hipertròfia amb exercicis que respectin la biomecànica i admetin càrrega progressiva, els famosos “quadradets” mai apareixeran sota la pell.
Els 3 exercicis definitius que transformen el teu core
Per a activar el recte abdominal (la capa més superficial), el rei absolut és el crunch en politja. Oblida’t del crunch clàssic a terra. La politja et permet reclutar moltes més fibres musculars en el punt on ets més fort. Si entrenes a casa, una goma elàstica ancorada a la part superior d’una porta ofereix exactament el mateix estímul.
El segon element imprescindible és la roda abdominal. Encara que genera bastant respecte per la seva dificultat inicial, és la millor eina per a donar densitat al abdomen. La clau per a no lesionar-te és progressar a poc a poc, sense buscar tocar el terra amb el nas des del primer dia.
El autèntic secret per a reduir centímetres de cintura està en l’entrenament de la respiració conscient. Controlar les tècniques de bracing i vacuum triplica l’activació del transvers abdominal. El bracing consisteix a tensar la panxa com si haguessis de rebre un cop, mentre que el vacuum es basa a buidar l’aire i portar el melic cap a la columna.
La combinació matemàtica per a veure resultats
Serveix de res matar-se a entrenar si no es cuida la cuina? Rotundament no. Aquests tres moviments construeixen l’estructura interna i la musculatura, però perquè surtin a la llum és obligatori reduir el percentatge de greix corporal mitjançant un pla nutricional adequat.
No existeix el miracle de la nit al dia, però la constància i una bona planificació de les càrregues garanteixen l’èxit de la transformació. Continuaràs perdent el temps estancat a terra o començaràs a entrenar el teu abdomen de veritat?