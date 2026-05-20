Lucía Aguado, licenciada en Ciencias del Deporte: «Pasar minutos sufriendo en posición de plancha es el error más común»

El mito ha caído. Pasar minutos sufriendo en posición de plancha o machacarte con mil repeticiones de abdominales en el suelo no te dará el vientre plano que buscas. De hecho, lo único que conseguirás es un dolor de espalda insoportable.

Gastar el tiempo entrenando el core como si fuera puro ejercicio de cardio es el error más común. *(Y sí, nosotros también caímos en su día en las rutinas milagro de YouTube)*. La clave no es acumular fatiga, sino aplicar la fuerza y la intensidad adecuadas para que el músculo crezca.

Por qué tu abdomen no se marca (y la mentira de las planchas)

El abdomen no se tonifica de la nada, se entrena exactamente igual que el bíceps o el glúteo. Lo dice la ciencia y lo recalca Lucía Aguado, licenciada en Ciencias del Deporte. Aguantar minutos inmóvil en el suelo aporta estabilidad, pero es el equivalente a querer ganar músculo en las piernas limitándote a caminar: saludable, pero totalmente insuficiente.

Para lucir un vientre definido y una cintura estrecha necesitas activar las cuatro capas musculares (recto, oblicuos internos, externos y el transverso). Este último es el más profundo, el verdadero responsable de actuar como una faja natural y evitar que el abdomen se vea hacia fuera, incluso estando delgados.

La anatomía manda: si no provocas un estímulo de hipertrofia con ejercicios que respeten la biomecánica y admitan carga progresiva, los famosos «cuadraditos» nunca aparecerán bajo la piel.

Los 3 ejercicios definitivos que transforman tu core

Para activar el recto abdominal (la capa más superficial), el rey absoluto es el crunch en polea. Olvídate del crunch clásico en el suelo. La polea te permite reclutar muchas más fibras musculares en el punto donde eres más fuerte. Si entrenas en casa, una banda elástica anclada en la parte superior de una puerta ofrece exactamente el mismo estímulo.

El segundo elemento imprescindible es la rueda abdominal. Aunque genera bastante respeto por su dificultad inicial, es la mejor herramienta para dar densidad al abdomen. La clave para no lesionarte es progresar poco a poco, sin buscar tocar el suelo con la nariz desde el primer día.

El auténtico secreto para reducir centímetros de cintura está en el entrenamiento de la respiración consciente. Controlar las técnicas de bracing y vacuum triplica la activación del transverso abdominal. El bracing consiste en tensar el vientre como si fueras a recibir un golpe, mientras que el vacuum se basa en vaciar el aire y llevar el ombligo hacia la columna.

La combinación matemática para ver resultados

¿Sirve de algo matarse a entrenar si no se cuida la cocina? Rotundamente no. Estos tres movimientos construyen la estructura interna y la musculatura, pero para que salgan a la luz es obligatorio reducir el porcentaje de grasa corporal mediante un plan nutricional adecuado.

No existe el milagro de la noche a la mañana, pero la constancia y una buena planificación de las cargas garantizan el éxito de la transformación. ¿Continuarás perdiendo el tiempo estancado en el suelo o empezarás a entrenar tu abdomen de verdad?