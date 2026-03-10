La barreja “prohibida” amb Nivea que feien servir les nostres àvies: per què és un perill real per a la teva pell?

La clàssica llauna blava de Nivea ha sobreviscut a dècades de canvis en la indústria cosmètica, convertint-se en un bàsic de capçalera. És una icona d’hidratació, perfecte per a climes freds o zones corporals especialment seques. No obstant això, la seva versatilitat té límits clars, i traspassar-los pot sortir molt car. Si alguna vegada has sentit la història d’algú que es barrejava la crema amb mercurocrom per “potenciar” el bronzejat, pren nota: és una pràctica que avui és un absolut tabú dermatològic.
La dermatòloga Silvia Pérez Gala ha estat rotunda al respecte. Tot i que els nostres grans, en la seva cerca d’un to daurat ràpid, recorrien a aquesta combinació sense dubtar-ho, el que per a ells era un “truc de platja”, per a nosaltres és, a totes llums, una imprudència perillosa.
L’efecte químic: un engany amb riscos
En què consistia realment aquesta barreja? La clau estava en la merbromina (el famós mercurocrom), un antisèptic de color vermell-ataronjat. En barrejar-lo amb la untuositat de la Nivea, el tint s’estenia de manera uniforme per la pell. Però compte: aquí no hi havia ni rastre de protecció solar ni d’estimulació de la melanina.
La realitat tècnica: El “bronzejat” que s’obtenia era purament químic i superficial. La merbromina s’adheria a les proteïnes de la pell, tenyint-la d’un to marró-vermellós. Era una coloració artificial, similar a un autobronzejador de baixa qualitat, però amb un component afegit que va canviar la història de la medicina: la toxicitat.
Per què hem d’evitar-ho a tota costa?
L’experta explica que, a banda de l’evident falta de protecció davant els rajos UV —la qual cosa exposa la pell a cremades greus i danys a llarg termini—, el principal problema era el propi component del mercurocrom. A finals dels anys 90, aquest producte va ser retirat de la circulació a causa de la seva toxicitat per mercuri.
La combinació no només no complia cap funció protectora, sinó que aplicar-se mercuri directament sobre la pell és una porta oberta a problemes de salut que superen l’estètica. Era, en paraules de la doctora Pérez Gala, “una autèntica bomba” que avui ens sembla inconcebible.
La Nivea blava: un tresor, però per al seu ús correcte
És important no demonitzar la crema. La Nivea del pot blau segueix sent una emulsió excel·lent, rica en pantenol, eucerit i glicerina, ideal per crear una barrera protectora davant d’agressions externes com el vent o el fred extrem. La seva funció és hidratar i regenerar, no actuar com a pantalla solar ni com a base per a experiments químics.
En el món actual del skincare, on la informació està a un clic, és fonamental recordar que el que servia fa cinquanta anys no sempre és sinònim d’eficàcia ni de seguretat. Si busques un bronzejat saludable, avui hi ha opcions infinitament més segures que no posen en risc la teva integritat física. La lliçó de la doctora és clara: gaudeix de la teva Nivea per al que va ser dissenyada, però mantén les barreges de “la vella escola” al bagul dels records. La teva pell t’ho agrairà.